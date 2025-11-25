FacebookTwitterYoutubeInstagram
Shreyas Iyer Update: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले श्रेयस अय्यर ने शुरू की ट्रेनिंग, जानें कब करेंगे मैदान पर वापसी?

SIR को लेकर ममता बनर्जी की चेतावनी- मुझपर हमला किया तो पूरे देश में BJP की नींव हिला दूंगी

पंजाब में यहां नहीं बिकेगा मांस, मदिरा और तंबाकू, क्यों और कौन से हैं ये शहर?

राम मंदिर में कुल 44 द्वार लेकिन दरवाजे सिर्फ 18, जानें इन दोनों के बीच में क्या है अंतर ?

Tata Sierra Launched: 22 साल बाद टाटा की लीजेंड कार की वापसी, लुक ऐसा की भूल जाएंगे Creta, Seltos और ग्रैंड विटारा, जानें कीमत

Ram Mandir Dhwajarohan Photos: ध्वजारोहन के बाद सामने आईं तस्वीरें, भगवा झंडे के साथ पोज देते दिखें PM मोदी और योगी

भारत

पंजाब में यहां नहीं बिकेगा मांस, मदिरा और तंबाकू, क्यों और कौन से हैं ये शहर?

पंजाब विधानसभा में पास हुए एक प्रस्ताव के अनुसार, राज्य के तीन प्रमुख धार्मिक शहरों में शराब, मांस और तंबाकू से बनी चीज़ों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Nov 25, 2025, 05:18 PM IST

पंजाब में यहां नहीं बिकेगा मांस, मदिरा और तंबाकू, क्यों और कौन से हैं ये शहर?
पंजाब असेंबली ने राज्य के तीन शहरों को पवित्र घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव पास करके, वहां शराब, मीट, तंबाकू और दूसरी नशीली चीज़ों की बिक्री और इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। पंजाब सरकार ने रूपनगर ज़िले के आनंदपुर साहिब, बठिंडा के तलवंडी साबो और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के आस-पास के गलियारा इलाके को पवित्र शहर घोषित किया है. प्रस्ताव के मुताबिक, इन जगहों पर शराब, मीट और तंबाकू की चीज़ों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है.

यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब असेंबली के एक खास सेशन के दौरान पेश किया, जो आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत की सालगिरह मनाने के लिए बुलाया गया था. यह पहली बार भी था जब गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि देने के लिए पंजाब की राजधानी के बाहर विधानसभा का सेशन हुआ.

तीन शहरों को पवित्र घोषित करने के अलावा, राज्य सरकार ने नौवें सिख गुरु की 350वीं शहादत की सालगिरह के हिस्से के तौर पर रविवार, 23 नवंबर से इवेंट भी ऑर्गनाइज़ किए हैं. यह इवेंट आज, 25 नवंबर को भी जारी रहेगा.

मुख्यमंत्री आनंदपुर साहिब में रिपोर्टरों से बात कर रहे थे, जब पंजाब असेंबली ने रूपनगर ज़िले में आनंदपुर साहिब, बठिंडा में तलवंडी साबो और अमृतसर में गोल्डन टेंपल के आस-पास के गलियारा इलाके को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव बिना किसी सहमति के पास कर दिया.

भगवंत मान ने कहा कि दशकों से लोग इन जगहों को पवित्र शहर का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं.भगवंत मान ने कहा, 'हमारी सरकार खुशकिस्मत है कि उसने यह फ़ैसला लिया. स्पेशल सेशन को इस कदम के लिए लंबे समय तक याद रखा जाएगा.'

सिखों के पांच 'तख़्त' हैं, जिनमें से तीन  श्री अकाल तख़्त साहिब (अमृतसर), श्री दमदमा साहिब (तलवंडी साबो, बठिंडा) और तख़्त श्री केशगढ़ साहिब (श्री आनंदपुर साहिब) हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जगहें सिर्फ़ धार्मिक केंद्र नहीं हैं, बल्कि हमारी सभ्यता की विरासत की निशानी भी हैं. उन्होंने कहा, 'इन्हें पवित्र शहर घोषित करना सिर्फ़ किसी एक राजनीतिक पार्टी, समुदाय या धर्म की मांग नहीं थी, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक विरासत के बचाव और दुनिया भर में इसके प्रचार की दिशा में एक ज़रूरी कदम था.'

पंजाब के CM ने कहा कि राज्य सरकार इन शहरों का पूरा विकास पक्का करेगी और इनमें धार्मिक टूरिज़्म को भी बढ़ावा देगी.

