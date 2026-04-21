FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Opinion: मेरठ सेंट्रल मार्केट का ध्वस्तीकरण सपा के भ्रष्टाचार और कुशासन की देन, SC का निर्णय और योगी सरकार की मजबूरी

मेरठ सेंट्रल मार्केट का ध्वस्तीकरण सपा के भ्रष्टाचार और कुशासन की देन, SC का निर्णय और योगी सरकार की मजबूरी

कंगाल पाकिस्तान के पास अचानक कहां से आए 3.5 अरब डॉलर, जो चुकाने लगा UAE का कर्ज!

कंगाल पाकिस्तान के पास अचानक कहां से आए 3.5 अरब डॉलर, जो चुकाने लगा UAE का कर्ज!

तमिलनाडु में CM डॉ. मोहन यादव का चुनावी हुंकार, बोले इस बार उखाड़ फेंकना है भ्रष्टाचारियों-लुटेरों की सरकार 

तमिलनाडु में CM डॉ. मोहन यादव का चुनावी हुंकार, बोले इस बार उखाड़ फेंकना है भ्रष्टाचारियों-लुटेरों की सरकार

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भीषण गर्मी से तप रहे दिल्ली-UP समेत ये राज्य, लेकिन इन 5 जगहों पर मिल रहा ठंड का सुकून

भीषण गर्मी से तप रहे दिल्ली-UP समेत ये राज्य, लेकिन इन 5 जगहों पर मिल रहा ठंड का सुकून

रात में 'मुर्दा', सुबह अचानक जिंदा हो जाता है यह पक्षी, फिर 75,600 प्रति घंटा की रफ्तार से धड़कने लगता है दिल

रात में 'मुर्दा', सुबह अचानक जिंदा हो जाता है यह पक्षी, फिर 75,600 प्रति घंटा की रफ्तार से धड़कने लगता है दिल

भारत की टॉप-5 सबसे खतरनाक सड़कें, यहां कार चलाने के लिए चाहिए लोहे का जिगर!

भारत की टॉप-5 सबसे खतरनाक सड़कें, यहां कार चलाने के लिए चाहिए लोहे का जिगर!

Homeभारत

भारत

सरकार-जनता के बीच मजबूत सेतु... PRSI ने आयोजित की 'लोकतंत्र में जनसंपर्क का महत्व' विषय पर विचार गोष्ठी  

National Public Relations Day: राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस के अवसर पर पब्लिक रिलेशंस सोसायटी ऑफ इंडिया (PRSI), देहरादून चैप्टर द्वारा राजपुर रोड स्थित हुडको सभागार में “लोकतंत्र में जनसंपर्क का महत्व” विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई.  

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Apr 21, 2026, 07:25 PM IST

सरकार-जनता के बीच मजबूत सेतु... PRSI ने आयोजित की 'लोकतंत्र में जनसंपर्क का महत्व' विषय पर विचार गोष्ठी  

National Public Relations Day- PRSI Dehradun Chapter 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

National Public Relations Day- PRSI Dehradun Chapter: राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस के अवसर पर पब्लिक रिलेशंस सोसायटी ऑफ इंडिया (PRSI), देहरादून चैप्टर द्वारा राजपुर रोड स्थित हुडको सभागार में “लोकतंत्र में जनसंपर्क का महत्व” विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई.  कार्यक्रम में चैप्टर के अध्यक्ष एवं उपनिदेशक रवि बिजारनिया ने कहा कि लोकतंत्र में जनसंपर्क सरकार और जनता के बीच एक सशक्त सेतु का कार्य करता है.  प्रभावी जनसंपर्क के माध्यम से संवाद स्थापित होता है और इसी संवाद से विश्वास का निर्माण होता है, जो समाज में आशाओं को साकार करता है. 

समाज के स्तर पर भी महत्वपूर्ण भूमिका 

हुडको के क्षेत्रीय प्रमुख संजय भार्गव ने कहा कि जनसंपर्क केवल शासन-प्रशासन तक सीमित नहीं है, बल्कि परिवार और समाज के स्तर पर भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है. उन्होंने वर्तमान समय में संचार के बढ़ते माध्यमों के बीच जिम्मेदार संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया. चैप्टर के सचिव अनिल सती ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए PRSI की गतिविधियों और उद्देश्यों की जानकारी दी. 

 फेक न्यूज़ और डीप फेक जैसी चुनौतियां

कार्यक्रम में सदस्य मनीता हरि ने फेक न्यूज़ और डीप फेक जैसी चुनौतियों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता बताई, वक्ताओं ने जनसंपर्क के सकारात्मक, प्रामाणिक और प्रभावी स्वरूप पर बल देते हुए इसे संस्थागत के साथ-साथ व्यक्तिगत स्तर पर भी राष्ट्र और समाज सेवा का सशक्त माध्यम बताया. 

गोष्ठी का संचालन  

गोष्ठी का संचालन वरिष्ठ पत्रकार संजीव कंडवाल ने किया.  इस अवसर पर राकेश डोभाल, प्रियांक वशिष्ठ, सुशील कुमार, मनोज सती, रितिक, वैभव गोयल, विमल डबराल, दिनेश कुमार, दीपक शर्मा, संजय पांडेय, पुष्कर नेगी सहित अन्य सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किए. कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भीषण गर्मी से तप रहे दिल्ली-UP समेत ये राज्य, लेकिन इन 5 जगहों पर मिल रहा ठंड का सुकून
भीषण गर्मी से तप रहे दिल्ली-UP समेत ये राज्य, लेकिन इन 5 जगहों पर मिल रहा ठंड का सुकून
रात में 'मुर्दा', सुबह अचानक जिंदा हो जाता है यह पक्षी, फिर 75,600 प्रति घंटा की रफ्तार से धड़कने लगता है दिल
रात में 'मुर्दा', सुबह अचानक जिंदा हो जाता है यह पक्षी, फिर 75,600 प्रति घंटा की रफ्तार से धड़कने लगता है दिल
भारत की टॉप-5 सबसे खतरनाक सड़कें, यहां कार चलाने के लिए चाहिए लोहे का जिगर!
भारत की टॉप-5 सबसे खतरनाक सड़कें, यहां कार चलाने के लिए चाहिए लोहे का जिगर!
Budh Grah Ast 2026: बुध ग्रह अस्त होकर भी 4 राशियों का करेंगे भाग्योदय, नौकरी से लेकर बिजनेस तक में मिलेगी अपार सफलता
बुध ग्रह अस्त होकर भी 4 राशियों का करेंगे भाग्योदय, नौकरी से लेकर बिजनेस तक में मिलेगी अपार सफलता
दुनिया के 5 अनोखे सांप जो नहीं देते अंडे, इंसानों की तरह बच्चों को देते हैं जन्म
दुनिया के 5 अनोखे सांप जो नहीं देते अंडे, इंसानों की तरह बच्चों को देते हैं जन्म
MORE
Advertisement
धर्म
ना कील, ना मशीन... सोने के कुल्हाड़ी से लकड़ी काट कर बनते हैं जगन्नाथ के तीनों रथ! जानें इससे जुड़ी रोचक बातें
ना कील, ना मशीन... सोने के कुल्हाड़ी से लकड़ी काट कर बनते हैं जगन्नाथ के तीनों रथ! जानें इससे जुड़ी रोचक बातें
Numerology: इस मूलांक के लोगों की सोच होती है 'आउट ऑफ द बॉक्स', बस इस एक कमी से रह जाते हैं पीछे
Numerology: इस मूलांक के लोगों की सोच होती है 'आउट ऑफ द बॉक्स', बस इस एक कमी से रह जाते हैं पीछे
Garuda Puran: मौत के बाद 13 दिनों तक घर में क्यों रहती और क्या करती है आत्मा, गरुड़ पुराण से जानें इसका रहस्य
मौत के बाद 13 दिनों तक घर में क्यों रहती और क्या करती है आत्मा, गरुड़ पुराण से जानें इसका रहस्य
भारत का इकलौता गांव जहां हनुमान जी पूजा ही नहीं, नाम लेना भी वर्जित है, जानिए क्यों बजरंगबली से यहां रहते हैं लोग नाराज
भारत का इकलौता गांव जहां हनुमान जी पूजा ही नहीं, नाम लेना भी वर्जित है, जानिए क्यों बजरंगबली से यहां रहते हैं लोग नाराज
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाएं होती है इंडिपेंडेंट और फ्रीडम लवर, इन्हें कंट्रोल करना नहीं होता आसान
इन तारीखों पर जन्मी महिलाएं होती है इंडिपेंडेंट और फ्रीडम लवर, इन्हें कंट्रोल करना नहीं होता आसान
MORE
Advertisement