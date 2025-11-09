FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

BJP का राहुल गांधी पर निशाना-बिहार चुनाव के बीच राहुल गांधी जंगल सफारी पर! कहा- राहुल हमेशा वेकेशन मूड में रहते हैं | महाराष्ट्र के जलगांव में दो समूहों में पथराव, क्रिकेट खेलने को लेकर बढ़ा विवाद

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
1 Year Baby Nutrition: 1 साल से कम उम्र के बच्चों को गाय का दूध पिलाएं या नहीं? डॉक्टर से जानिए 

1 साल से कम उम्र के बच्चों को गाय का दूध पिलाएं या नहीं? डॉक्टर से जानिए

Rashifal 10 November 2025: मिथुन और तुला वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

मिथुन और तुला वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

न लौटानी है राशि, न ही लगेगा कोई सूद..., दूसरे चरण से पहले नीतीश कुमार का करोड़ों महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान

न लौटानी है राशि, न ही लगेगा कोई सूद..., दूसरे चरण से पहले नीतीश कुमार का करोड़ों महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
India vs South Africa Test में सबसे ज्याद रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

India vs South Africa Test में सबसे ज्याद रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

20+ Good Night Shayari: गर्लफ्रेंड या बीवी को इस रोमांटिक अंदाज में कहें गुड नाइट! भेजें ये शुभ रात्रि शायरी, मैसेज व कोट्स

20+ Good Night Shayari: गर्लफ्रेंड या बीवी को इस रोमांटिक अंदाज में कहें गुड नाइट! भेजें ये शुभ रात्रि शायरी, मैसेज व कोट्स

Horseshoe Ring: घर में कहां और कैसे लगाएं काले घोड़े की नाल? जानिए इसका छल्ला पहनने से क्या होंगे फायदे 

Horseshoe Ring: घर में कहां और कैसे लगाएं काले घोड़े की नाल? जानिए इसका छल्ला पहनने से क्या होंगे फायदे

Homeभारत

भारत

Delhi Pollution Protest: इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए कई लोग, कर्तव्य पथ बंद

दिल्ली मे पिछले कई दिनों से प्रदूषण की स्थिति खतरनाक है. हवा में 'जहर' का स्तर लगातार बढ़ रहा है. इसी मुद्दे को लेकर बड़ी संख्या में लोग इंडिया गेट पर जमा हुए हैं, इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन जारी है. इस बीच पुलिस ने शांति भंग होने की आशंका के चलते सुरक्षा बढ़ा दी है. कई लोग हिरासत में लिए गए हैं.

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Nov 09, 2025, 08:24 PM IST

Delhi Pollution Protest: इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए कई लोग, कर्तव्य पथ बंद

Delhi Pollution Protest Update 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Delhi Pollution Protest Update: दिल्ली मे पिछले कई दिनों से प्रदूषण की स्थिति खतरनाक है. हवा में 'जहर' का स्तर लगातार बढ़ रहा है. इसी मुद्दे को लेकर बड़ी संख्या में लोग इंडिया गेट पर जमा हुए और इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन किया. इस बीच  पुलिस ने शांति भंग होने की आशंका के चलते सुरक्षा बढ़ा दी है. साथ ही पर्यटकों के लिए कर्तव्य पथ बंद कर दिया गया है. कई लोगों को इस बीच हिरासत में भी लिया गया है. बता दें कि इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर अर्ध सैनिक बल के साथ भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं.

प्रदूषण को रोकने के लिए नीतियां बनाए सरकार  

लोगों की मांग है कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए नीतियां बनाए. इस मार्च में शामिल AAP ने केंद्र पर डेटा छिपाने का आरोप लगाया. दूसरी ओर लोग स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं. लोगों की सरकार से ठोस और दीर्घकालिक नीति की मांग है, ताकि दिल्ली को प्रदूषण से राहत मिल सके. 

इंडिया गेट पर प्रदर्शन से हंगामा

इस प्रदर्शन में आम नागरिकों के साथ-साथ आम आदमी पार्टी (AAP) और कांग्रेस के कई नेता भी शामिल हुए, पर दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी. पुलिस अधिकारियों का कहना था कि इंडिया गेट पर कोई धरना या विरोध नहीं किया जा सकता और प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर की ओर जाने के लिए कहा. पर कई लोग इंडिया गेट पर ही डटे रहे. ऐसे में स्थिति नियंत्रण से बाहर होने पर पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है. 

दिल्ली का बिगड़ता हुआ AQI ग्राफ जान लें 

  • 1 नवंबर: 322
  • 2 नवंबर: 330
  • 3 नवंबर: 340
  • 4 नवंबर: 350
  • 5 नवंबर: 360
  • 6 नवंबर: 361
  • 7 नवंबर: 391
  • 8 नवंबर: 361 

सरकार खामोश 

लोगों का कहना है हमारा शहर गैस चेंबर बन गया है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और बुजुर्ग के लिए स्थिति खराब होती जा रही है. सांस से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया है. लेकिन, सरकार केवल बयानबाजी कर रही है और प्रदूषण के असली आंकड़े छिपा रही है. हालांकि सरकार ने प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए हाल ही में “क्लाउड सीडिंग”, यानी कृत्रिम बारिश जैसे प्रयोग भी कर रही है. लेकिन, लोग इसे स्थायी समाधान नहीं मान रहे हैं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
1 Year Baby Nutrition: 1 साल से कम उम्र के बच्चों को गाय का दूध पिलाएं या नहीं? डॉक्टर से जानिए 
1 साल से कम उम्र के बच्चों को गाय का दूध पिलाएं या नहीं? डॉक्टर से जानिए
Rashifal 10 November 2025: मिथुन और तुला वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और तुला वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
न लौटानी है राशि, न ही लगेगा कोई सूद..., दूसरे चरण से पहले नीतीश कुमार का करोड़ों महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान
न लौटानी है राशि, न ही लगेगा कोई सूद..., दूसरे चरण से पहले नीतीश कुमार का करोड़ों महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान
Delhi Pollution Protest: इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए कई लोग, कर्तव्य पथ बंद
इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए कई लोग, कर्तव्य पथ बंद
Asim Munir: जनरल आसिम मुनीर बन जाएंगे पाकिस्तान के सबसे पावरफुल शख्स, PM से भी ज्यादा होगा पावर, संविधान में बड़ा संशोधन
जनरल आसिम मुनीर बन जाएंगे पाकिस्तान के सबसे पावरफुल शख्स, PM से भी ज्यादा होगा पावर, संविधान में बड़ा संशोधन
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
India vs South Africa Test में सबसे ज्याद रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
India vs South Africa Test में सबसे ज्याद रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
20+ Good Night Shayari: गर्लफ्रेंड या बीवी को इस रोमांटिक अंदाज में कहें गुड नाइट! भेजें ये शुभ रात्रि शायरी, मैसेज व कोट्स
20+ Good Night Shayari: गर्लफ्रेंड या बीवी को इस रोमांटिक अंदाज में कहें गुड नाइट! भेजें ये शुभ रात्रि शायरी, मैसेज व कोट्स
Horseshoe Ring: घर में कहां और कैसे लगाएं काले घोड़े की नाल? जानिए इसका छल्ला पहनने से क्या होंगे फायदे 
Horseshoe Ring: घर में कहां और कैसे लगाएं काले घोड़े की नाल? जानिए इसका छल्ला पहनने से क्या होंगे फायदे
नौकरी का पीछा छोड़ शुरू किया बिजनेस, बना डाली 3 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
नौकरी का पीछा छोड़ शुरू किया बिजनेस, बना डाली 3 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
ये हैं एशिया के 10 सबसे खुशहाल देश, जानिए किस देश को मिला 'Capital of Happiness' का ताज
ये हैं एशिया के 10 सबसे खुशहाल देश, जानिए किस देश को मिला 'Capital of Happiness' का ताज
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE