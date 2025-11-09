Delhi Pollution Protest: इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए कई लोग, कर्तव्य पथ बंद

दिल्ली मे पिछले कई दिनों से प्रदूषण की स्थिति खतरनाक है. हवा में 'जहर' का स्तर लगातार बढ़ रहा है. इसी मुद्दे को लेकर बड़ी संख्या में लोग इंडिया गेट पर जमा हुए हैं, इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन जारी है. इस बीच पुलिस ने शांति भंग होने की आशंका के चलते सुरक्षा बढ़ा दी है. कई लोग हिरासत में लिए गए हैं.

Delhi Pollution Protest Update: दिल्ली मे पिछले कई दिनों से प्रदूषण की स्थिति खतरनाक है. हवा में 'जहर' का स्तर लगातार बढ़ रहा है. इसी मुद्दे को लेकर बड़ी संख्या में लोग इंडिया गेट पर जमा हुए और इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन किया. इस बीच पुलिस ने शांति भंग होने की आशंका के चलते सुरक्षा बढ़ा दी है. साथ ही पर्यटकों के लिए कर्तव्य पथ बंद कर दिया गया है. कई लोगों को इस बीच हिरासत में भी लिया गया है. बता दें कि इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर अर्ध सैनिक बल के साथ भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं.

प्रदूषण को रोकने के लिए नीतियां बनाए सरकार

लोगों की मांग है कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए नीतियां बनाए. इस मार्च में शामिल AAP ने केंद्र पर डेटा छिपाने का आरोप लगाया. दूसरी ओर लोग स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं. लोगों की सरकार से ठोस और दीर्घकालिक नीति की मांग है, ताकि दिल्ली को प्रदूषण से राहत मिल सके.

इंडिया गेट पर प्रदर्शन से हंगामा

इस प्रदर्शन में आम नागरिकों के साथ-साथ आम आदमी पार्टी (AAP) और कांग्रेस के कई नेता भी शामिल हुए, पर दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी. पुलिस अधिकारियों का कहना था कि इंडिया गेट पर कोई धरना या विरोध नहीं किया जा सकता और प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर की ओर जाने के लिए कहा. पर कई लोग इंडिया गेट पर ही डटे रहे. ऐसे में स्थिति नियंत्रण से बाहर होने पर पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है.

दिल्ली का बिगड़ता हुआ AQI ग्राफ जान लें

1 नवंबर: 322

2 नवंबर: 330

3 नवंबर: 340

4 नवंबर: 350

5 नवंबर: 360

6 नवंबर: 361

7 नवंबर: 391

8 नवंबर: 361

सरकार खामोश

लोगों का कहना है हमारा शहर गैस चेंबर बन गया है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और बुजुर्ग के लिए स्थिति खराब होती जा रही है. सांस से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया है. लेकिन, सरकार केवल बयानबाजी कर रही है और प्रदूषण के असली आंकड़े छिपा रही है. हालांकि सरकार ने प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए हाल ही में “क्लाउड सीडिंग”, यानी कृत्रिम बारिश जैसे प्रयोग भी कर रही है. लेकिन, लोग इसे स्थायी समाधान नहीं मान रहे हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से