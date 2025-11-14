FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Counting Update: एनडीए को 160 सीटों पर बढ़त, महागठबंधन 77 सीटों पर आगे

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bihar Chunav Result 2025: बांकीपुर सीट से नीतीश कुमार के मंत्री नितिन नबिन आगे

Bihar Chunav Result 2025: बांकीपुर सीट से नीतीश कुमार के मंत्री नितिन नबिन आगे

Delhi Bomb Blast: डीएनए मैच होते ही पुलवामा में उड़ाया गया बम ब्लास्ट करने वाले आतंकी उमर नबी का घर

डीएनए मैच होते ही पुलवामा में उड़ाया गया बम ब्लास्ट करने वाले आतंकी उमर नबी का घर

Bihar Election 2025: नतीजों के पहले ही दिल्ली के BJP कार्यालय में जश्न, सत्तू के पराठे और जलेबी का Video Viral

Bihar Election 2025: नतीजों के पहले ही दिल्ली के BJP कार्यालय में जश्न, सत्तू के पराठे और जलेबी का Video Viral

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Bihar CM भविष्यवाणी 2025: कौन संभालेगा बिहार की गद्दी-नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव?

बिहार सीएम भविष्यवाणी 2025: कौन संभालेगा गद्दी - नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव?

Bihar Chunav 2025: कौन हैं बिहार के 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे मंत्री? जानें कौन कहां से लड़ रहा चुनाव

Bihar Chunav 2025: कौन हैं बिहार के 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे मंत्री? जानें कौन कहां से लड़ रहा चुनाव

Toothpaste Hacks: जूते चमकाने हों या सिल्वर ज्वेलरी.. टूथपेस्ट के ये हैक्स रोजमर्रा के कामों को बना देंगे आसान

Toothpaste Hacks: जूते चमकाने हों या सिल्वर ज्वेलरी.. टूथपेस्ट के ये हैक्स रोजमर्रा के कामों को बना देंगे आसान

Homeभारत

भारत

Delhi Car Blast:दिल्ली बमकांड में प्रोफेसर और छात्र गिरफ्तार, 4 शहरों में और हमलों की थी योजना, अब तक की जांच में क्या खुलासा हुआ?

दिल्ली लाल किला कार विस्फोट मामले में अल-फ़लाह यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और छात्र गिरफ्तार, 4 शहरों में और हमलों की योजना, अब तक की जांच में क्या खुलासा हुआ यहां पढ़ें.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Nov 14, 2025, 08:54 AM IST

Delhi Car Blast:दिल्ली बमकांड में प्रोफेसर और छात्र गिरफ्तार, 4 शहरों में और हमलों की थी योजना, अब तक की जांच में क्या खुलासा हुआ?

Delhi Car Blast Professor And Student Held

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

सरकार ने अल फलाह विश्वविद्यालय के सभी रिकार्डों की फोरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया है. सूत्रों ने बताया कि दिल्ली विस्फोट के बाद विश्वविद्यालय जांच के दायरे में है. इसके अलावा सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय और अन्य वित्तीय जांच एजेंसियों से हरियाणा स्थित इस संस्थान में धन के लेन-देन की जांच करने को कहा है.

दिल्ली विस्फोट के सिलसिले में जम्मू-कश्मीर के एक मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर और कार्डियोलॉजी के एक छात्र को उत्तर प्रदेश में हिरासत में लिया गया है. वहीं जांचकर्ताओं ने कहा है कि एक अंतरराज्यीय 'सफेदपोश आतंकवादी' मॉड्यूल द्वारा देश भर के चार शहरों में और हमलों की योजना बनाई गई थी.

इस बीच, सरकार ने गुरुवार को अल फलाह विश्वविद्यालय के सभी रिकार्डों की फोरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया है. यह विश्वविद्यालय दिल्ली विस्फोट के बाद जांच के दायरे में है. इसके अलावा सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय और अन्य वित्तीय जांच एजेंसियों से हरियाणा स्थित इस संस्थान में धन के लेन-देन की जांच करने को कहा है.

सोमवार रात लाल किले के पास हुए कार विस्फोट में 13 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए. शाम को, भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) ने विश्वविद्यालय की सदस्यता निलंबित कर दी, यह कहते हुए कि "इसकी स्थिति अच्छी नहीं लग रही है."
 
राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ने इससे पहले अल फलाह विश्वविद्यालय को अपनी वेबसाइट पर गलत प्रमाणपत्र प्रदर्शित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था. हापुड़ के जीएस मेडिकल कॉलेज में प्रसूति विज्ञान के सहायक प्रोफेसर डॉ. फारुख को दिल्ली पुलिस ने बुधवार रात कॉलेज परिसर से हिरासत में लिया.

उन्होंने अल फलाह विश्वविद्यालय से अपनी मेडिकल की शिक्षा पूरी की. कानपुर के राजकीय गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल (जीएसवीएम) मेडिकल कॉलेज के लक्ष्मीपत सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड कार्डियक सर्जरी में डीएम प्रथम वर्ष के छात्र मोहम्मद आरिफ मीर (32) को उत्तर प्रदेश एटीएस ने हिरासत में लिया.
 
बाद में यूपी एटीएस ने नजीराबाद के अशोक नगर स्थित आरिफ के किराए के मकान की तलाशी ली और फोरेंसिक जाँच के लिए उसका मोबाइल फोन और लैपटॉप ज़ब्त कर लिया, जिसके बाद उसे पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाया गया. जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग के खगुर सादिवारा इलाके का रहने वाला आरिफ, जीएसवीएम की पूर्व प्रोफेसर डॉ. शाहीन सईद द्वारा किए गए खुलासे के बाद एटीएस के रडार पर आया, जिसे आतंकी मॉड्यूल के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है.

दिल्ली पुलिस ने 50 से ज़्यादा कैमरों की फुटेज का इस्तेमाल करके, डॉ. उमर नबी के आखिरी घंटों को भी रीक्रिएट किया, धमाके से एक रात पहले फरीदाबाद छोड़ने से लेकर धमाके की वारदात तक. जाँचकर्ताओं ने पाया है कि तीनों संदिग्धों - डॉ. नबी, जो विस्फोटकों से लदी हुंडई i20 कार चला रहे थे, डॉ. मुज़म्मिल अहमद गनी और डॉ. शाहीन शाहिद - ने कथित तौर पर आतंकी साजिश से जुड़ी अपनी गतिविधियों की योजना बनाने और समन्वय के लिए स्विट्जरलैंड स्थित एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप थ्रीमा का इस्तेमाल किया था.
 
दिन में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में डेढ़ घंटे तक चल रही जाँच की प्रगति की समीक्षा की गई. बैठक के बाद एक सूत्र ने बताया, "अल फलाह विश्वविद्यालय के सभी रिकॉर्डों का फोरेंसिक ऑडिट कराने का आदेश जारी किया गया है. सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और अन्य वित्तीय एजेंसियों को भी अल फलाह विश्वविद्यालय के धन के लेन-देन की जाँच करने को कहा है."

कांग्रेस ने मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करें और 1 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र को समय से पहले शुरू करें ताकि इस घटना पर बहस हो सके. कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए पूछा कि क्या गृह मंत्री शाह ज़िम्मेदारी लेते हैं, जबकि कई बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं.

विस्फोट की जांच कर रही पुलिस ने बताया कि संदिग्धों ने 26 लाख रुपये से ज़्यादा की नकदी इकट्ठा की थी, जिसे सुरक्षित रखने और इस्तेमाल के लिए डॉ. उमर को सौंप दिया गया था. इस जमा की गई रकम से, समूह ने कथित तौर पर गुरुग्राम, नूंह और आसपास के कस्बों के आपूर्तिकर्ताओं से लगभग 3 लाख रुपये मूल्य का लगभग 26 क्विंटल एनपीके (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम) उर्वरक खरीदा था. इस उर्वरक का इस्तेमाल आमतौर पर अन्य रसायनों के साथ मिलकर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) बनाने में किया जाता है.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि करीब आठ संदिग्ध चार शहरों में विस्फोट करने की योजना बना रहे थे और वे प्रत्येक शहर में दो-दो के समूह में जाकर उन्हें निशाना बनाने की योजना बना रहे थे.

अल फलाह विश्वविद्यालय परिसर में डॉ. मुज़म्मिल (कमरा 13) और डॉ. उमर (कमरा 4) के कमरों से बरामद नोटबुक और डायरियों में 8 से 12 नवंबर के बीच की कई कोडित प्रविष्टियाँ, नाम और संख्यात्मक क्रम दर्ज थे, जिनसे कई हमलों की विस्तृत योजना का पता चलता है. उन्होंने विस्फोटक रखने के लिए किराए पर आवास भी ले रखे थे.

दस्तावेज़ों में "ऑपरेशन" शब्द का बार-बार इस्तेमाल उच्च-स्तरीय समन्वय और संगठन की ओर इशारा करता है. जाँचकर्ताओं को लगभग 25-30 लोगों के संदर्भ मिले, जिनमें से ज़्यादातर जम्मू-कश्मीर (दोनों डॉक्टरों के गृह राज्य) के थे, साथ ही फरीदाबाद और आसपास के इलाकों के भी, जिससे अधिकारियों द्वारा "सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल" कहे जा रहे ढांचे और पहुँच पर प्रकाश पड़ता है. उमर, जो अपने क्षेत्र में एक अकादमिक रूप से कुशल पेशेवर के रूप में जाना जाता था, कथित तौर पर पिछले दो वर्षों में कट्टरपंथी बन गया था. जाँचकर्ताओं ने कहा कि वह सोशल मीडिया पर कई कट्टरपंथी संदेश समूहों में शामिल हो गया था.

लाल किले के पास हुए विस्फोट में एक कार का इस्तेमाल किया गया था, जबकि दो अन्य, एक लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट और एक मारुति ब्रेज़ा कार, सुरक्षा एजेंसियों ने ज़ब्त कर ली है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि डॉ. उमर द्वारा चलाई जा रही कार की पिछली सीट पर एक बड़ा बैग रखा गया था, जिसमें विस्फोटक होने की आशंका है. विस्फोट से पहले वह दिल्ली जा रहा था.

हरियाणा से राष्ट्रीय राजधानी तक की उनकी यात्रा के दौरान बिताए गए ठंडे घंटों को एक रूट-मैपिंग अभ्यास में एक-एक करके जोड़ा गया है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पास सड़क किनारे एक भोजनालय में भोजन के लिए रुककर रात अपनी कार के अंदर बिताई और अगली सुबह राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश किया.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, उमर की गतिविधियाँ सोची-समझी योजना और पकड़े जाने से बचने की जानबूझकर की गई कोशिशों का संकेत देती हैं. एक पुलिस सूत्र ने बताया कि वह रविवार को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से शुरू हुआ और फिर एक्सप्रेसवे से उतरकर हरियाणा के नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका पहुँच गया. बताया जा रहा है कि वह वहाँ एक सड़क किनारे ढाबे पर रुका और अपनी कार में ही रात बिताई. पुलिस सूत्र ने कहा, "ऐसा लग रहा था कि वह छिपा हुआ था, लेकिन घबराया हुआ नहीं था. वह बड़े शहरों से दूर रहा और हाईवे और छोटे ढाबों पर ही रहा."

बाद में, सोमवार सुबह, उसे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों में फिर से धीमी गति से दिल्ली की ओर गाड़ी चलाते हुए देखा गया. फुटेज में उसे दो बार रुकते हुए दिखाया गया है, एक बार चाय पीने के लिए और एक बार अपना मोबाइल फ़ोन देखने के लिए. पुलिस ने बताया कि उमर अगली सुबह बदरपुर बॉर्डर से उसी रास्ते से दिल्ली में दाखिल हुआ, जिससे वह पहले फरीदाबाद से आया था.

पुलिस सूत्र ने बताया, "लगता है उसने पकड़े जाने से बचने के लिए अपने आने-जाने के रास्तों समेत हर कदम की योजना बना रखी थी." बदरपुर टोल प्लाजा के फुटेज में, उमर को एक सफेद हुंडई i20 कार चलाते हुए 10 नवंबर को, विस्फोट वाले दिन, सुबह करीब 8.02 बजे टोल गेट पर रुकते हुए देखा जा सकता है. कार थोड़ी देर रुकती है, जब उमर नकदी निकालकर टोल ऑपरेटर को देता है और आगे बढ़ता है.

इस बीच, गुरुवार सुबह विस्फोट स्थल से कुछ मीटर दूर जैन मंदिर के पीछे एक दुकान की छत पर एक कटा हुआ हाथ भी मिला. एक अन्य घायल व्यक्ति बिलाल की एलएनजेपी अस्पताल में मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई. लाल किला विस्फोट स्थल से एकत्र किए गए नमूनों के डीएनए परीक्षण से पुष्टि हुई है कि सोमवार को जिस कार में विस्फोट हुआ था, उसे डॉ. नबी ही चला रहे थे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Bihar Chunav Result 2025: बांकीपुर सीट से नीतीश कुमार के मंत्री नितिन नबिन आगे
Bihar Chunav Result 2025: बांकीपुर सीट से नीतीश कुमार के मंत्री नितिन नबिन आगे
Delhi Bomb Blast: डीएनए मैच होते ही पुलवामा में उड़ाया गया बम ब्लास्ट करने वाले आतंकी उमर नबी का घर
डीएनए मैच होते ही पुलवामा में उड़ाया गया बम ब्लास्ट करने वाले आतंकी उमर नबी का घर
Bihar Election 2025: नतीजों के पहले ही दिल्ली के BJP कार्यालय में जश्न, सत्तू के पराठे और जलेबी का Video Viral
Bihar Election 2025: नतीजों के पहले ही दिल्ली के BJP कार्यालय में जश्न, सत्तू के पराठे और जलेबी का Video Viral
Delhi Car Blast:दिल्ली बमकांड में प्रोफेसर और छात्र गिरफ्तार, 4 शहरों में और हमलों की थी योजना, अब तक की जांच में क्या खुलासा हुआ?
दिल्ली बमकांड में प्रोफेसर और छात्र गिरफ्तार, 4 शहरों में और हमलों की थी योजना, अब तक की जांच में क्या खुलासा हुआ?
Delhi blasts: दिल्ली विस्फोट जांच में बड़ा खुलासा, बाबरी हमले के लिए तैयार की जा रही थीं 32 कारें
दिल्ली विस्फोट जांच में बड़ा खुलासा, बाबरी हमले के लिए तैयार की जा रही थीं 32 कारें
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Bihar CM भविष्यवाणी 2025: कौन संभालेगा बिहार की गद्दी-नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव?
बिहार सीएम भविष्यवाणी 2025: कौन संभालेगा गद्दी - नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव?
Bihar Chunav 2025: कौन हैं बिहार के 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे मंत्री? जानें कौन कहां से लड़ रहा चुनाव
Bihar Chunav 2025: कौन हैं बिहार के 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे मंत्री? जानें कौन कहां से लड़ रहा चुनाव
Toothpaste Hacks: जूते चमकाने हों या सिल्वर ज्वेलरी.. टूथपेस्ट के ये हैक्स रोजमर्रा के कामों को बना देंगे आसान
Toothpaste Hacks: जूते चमकाने हों या सिल्वर ज्वेलरी.. टूथपेस्ट के ये हैक्स रोजमर्रा के कामों को बना देंगे आसान
Vidhan Sabha Chunav 2025: 35 साल में एक बार भी चुनाव नहीं हारे ये 5 नेता, इस बार रिकॉर्ड टूटेगा या रहेगा कायम
35 साल में एक बार भी चुनाव नहीं हारे ये 3 नेता, इस बार रिकॉर्ड टूटेगा या रहेगा कायम
बिना नाम का है भारत का ये रेलवे स्टेशन, यहां लगा है सिर्फ एक खाली पीला बोर्ड
बिना नाम का है भारत का ये रेलवे स्टेशन, यहां लगा है सिर्फ एक खाली पीला बोर्ड
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE