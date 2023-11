जलजीवन स्कैम में फंसे गहलोत के मंत्री, IAS के घर ED की रेड, 25 जगहों पर भी छापेमारी

डीएनए हिंदी: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारी जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सक्रिय हो गए हैं. शुक्रवार को राजस्थान में भारतीय प्रशासिनक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी के परिसरों सहित कई जगहों पर छापे मारे. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल के परिसर सहित दौसा और राज्य की राजधानी जयपुर में कुल 25 परिसरों पर छापे मारे जा रहे हैं.

#WATCH | Enforcement Directorate searches underway at 25 locations across Rajasthan in the Jal Jeevan Mission case.



Visuals from the residence of IAS officer Subodh Agarwal and IRS officer Rolee Agarwal in Jaipur, where a search is ongoing. pic.twitter.com/5eFCVOYQED