Priyanka Gandhi Viral Video: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने शुक्रवार (13 दिसंबर) को पहली बार संसद में भाषण दिया है. लोकसभा में दिए भाषण में प्रियंका ने उन्नाव रेप केस से लेकर संभल हिंसा तक का मुद्दा उठाया है. इस दौरान उन्होंने 1975 के आपातकाल का भी जिक्र किया. साथ ही जातिगत जनगणना का भी मुद्दा उठाया. इसी दौरान प्रियंका ने अपनी पार्टी की तय लाइन पर चलते हुए बिजनेसमैन गौतम अडानी को लेकर मोदी सरकार पर हमला भी बोला. अडानी पर हमला बोलने के दौरान प्रियंका गांधी इतना बहक गईं कि हिमाचल प्रदेश में अपनी ही पार्टी की सरकार की आलोचना कर डाली. प्रियंका गांधी के भाषण का यह हिस्सा सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो गया है, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि बहन भी अपने भाई जितनी ही 'बुद्धिमान' निकलीं.

अडानी को सबकुछ बेचने का आरोप लगा रही थीं प्रियंका

प्रियंका गांधी ने संसद में अडानी के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने मोदी सरकार पर सबकुछ अडानी को बेचने का आरोप लगाता हुए कहा कि अमेरिका के आरोपों पर सत्तारूढ़ सरकार सदन में चर्चा को तैयार नहीं है. उन्होंने कहा कि देश के 1.4 अरब लोगों की अनदेखी कर बंदरगाह, सड़कें, खदानों समेत सारी संपत्ति उसे दे दी गई है. अडानी पर हमला बोलते-बोलते प्रियंका ने कहा,'आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं. सब बड़े-बड़े उद्योगपतियों के लिए बने हैं. हिमाचल में जो सेब उगता था, उसके छोटे-छोटे किसान रो रहे हैं. क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सबकुछ बदला जा रहा है.' प्रियंका के इतना कहने पर सत्ताधारी NDA गठबंधन के सांसदों ने ही तालियां बजानी शुरू कर दीं, क्योंकि प्रियंका अनजाने में अपनी ही पार्टी की बुराई कर रही थीं. बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस की ही सरकार है. प्रियंका के संबोधन वाला यह हिस्सा भाजपा ने अपने ऑफिशियल हैंडल से भी एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट किया है. इसके अलावा भी लोगों ने इसे जमकर पोस्ट किया है और यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

𝐖𝐡𝐞𝐧 𝐲𝐨𝐮 𝐤𝐧𝐨𝐰 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲!



Priyanka Gandhi attacked Himachal Pradesh Government without realising it's her own party in power in the state!



Watch👇🏻 pic.twitter.com/PVWqKi8pM4