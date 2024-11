Priyanka Gandhi Oath: संसद सत्र की शुरुआत के साथ ही गुरुवार को पहले ही दिन एक अनूठा रिकॉर्ड कायम हो गया है. यह अनूठा रिकॉर्ड प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) के लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ ग्रहण करने के साथ बना है. केरल की वायनाड लोकसभा सीट से उपचुनाव जीतकर संसद पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को सांसद के तौर पर हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण की. अपने भाई राहुल गांधी का हाथ पकड़कर संसद भवन में पहुंची प्रियंका गांधी ने शपथ लेने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पैर छूकर आशीर्वाद लिया. इस पूरी घटना को लोकसभा मे नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया. इस दौरान कांग्रेस की राज्यसभा सांसद और प्रियंका-राहुल की मां सोनिया गांधी भी मौजूद रहीं. राहुल गांधी ने शपथ ग्रहण की फोटोग्राफी करने के बाद अपनी बहन को गले लगाकर उन्हें संसद सदस्य बनने की बधाई दी.

संविधान की प्रति दिखाकर ली शपथ

52 वर्षीय प्रियंका गांधी को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शपथ दिलाई. हिंदी भाषा में शपथ ले रहीं प्रियंका ने अपने हाथ में संविधान की वही लाल रंग की डायरीनुमा पॉकेट कॉपी ले रखी थी, जो कांग्रेस ने महाराष्ट्र-झारखंड विधानसभा चुनावों के दौरान अपनी रैलियों में बंटवाई थी. इसे शपथ ग्रहण के दौरान प्रियंका की तरफ से बड़ा सियासी संदेश माना जा रहा है. प्रियंका की शपथ ग्रहण का गवाह बनने के लिए उनके पति रॉबर्ड वाड्रा और बेटा रेहान वाड्रा व बेटी मिराया वाड्रा भी संसद की दर्शक दीर्घा में मौजूद रहे.

पहली बार गांधी परिवार के तीन सदस्य लोकसभा में

लोकसभा में यह पहला मौका है, जब गांधी-नेहरू परिवार के तीन सदस्य एकसाथ सांसद के तौर पर मौजूद हैं. राहुल गांधी पहले से ही उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से सांसद हैं. उनके वायनाड सीट से इस्तीफा देने पर ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव लड़ा था और अब वे भी लोकसभा की सांसद हैं. उनकी मां सोनिया गांधी पहले ही राज्यसभा सांसद हैं. इस तरह परिवार के तीन सदस्य एक वक्त में संसद सदस्य के तौर पर मौजूद रहेंगे. गांधी-नेहरू परिवार में इससे मिलता-जुलता ही एक मौका करीब 74 साल पहले भी 1951-52 में पहली लोकसभा के गठन के समय आया था, जब पंडित जवाहर लाल नेहरू और उनकी बहन विजयलक्ष्मी पंडित एकसाथ संसद सदस्य निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंचे थे. यह मौका 1953 तक रहा था. इसके बाद विजयलक्ष्मी पंडित ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष निर्वाचित होने पर लखनऊ सेंट्रल लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था.

