Priyanka Gandhi Investment Portfolio: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) को BJP हमेशा उनके निवेश के लिए घेरती रहती है, लेकिन खुद प्रियंका गांधी भी निवेश करने के मामले में कम नहीं हैं. रॉबर्ट वाड्रा को जहां रियल एस्टेट में निवेश करने का शौक हैं, वहीं प्रियंका गांधी शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना पसंद करती हैं. यह बात केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पर नामांकन के दौरान उनके एफिडेविट से सामने आई है. प्रियंका गांधी ने कई बैंकों व अन्य कंपनियों के शेयर्स में लाखों रुपये का निवेश किया हुआ है. लेकिन एक म्यूचुअल फंड ऐसा भी है, जिसमें प्रियंका ने 2.24 करोड़ रुपये का निेश किया हुआ है.

इस फंड में है प्रियंका का सबसे बड़ा निवेश

प्रियंका गांधी ने अपना सबसे बड़ा 2.24 करोड़ रुपये का निवेश अकेले फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड (franklin india flexi cap fund) में कर रखा है. इस फंड की प्रियंका के पास 13,200 यूनिट्स हैं. यह फंड डायवर्सिफाइड सेक्टर में निवेश के लिए जाना जाता है. उसकी 30 सितंबर की फैक्टशीट के मुताबिक, फ्रैंकलिन इंडिया ने अपने फ्लेक्सी कैप फंड से एसीसी सीमेंट, ICICI बैंक, HDFC बैंक, AXIS बैंक, Kotak Mahindra बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, टाटा मोटर्स, महिंदा एंड महिंद्रा, कल्याण ज्वेलर्स, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियों में निवेश किया हुआ है.

यह है प्रियंका गांधी का निवेश पोर्टफोलियो

प्रियंका गांधी ने 6 सरकारी कंपनियों समेत कुल 18 कंपनियों में निवेश कर रखा है. म्यूचुअल फंड से अलग उनका शेयर्स में कुल निवेश 18 अक्टूबर तक 65.72 लाख रुपये था. सरकारी कंपनियों में उने पास सबसे ज्यादा 2,000 शेयर नेशनल एल्युमिनियम के हैं, जिनकी कीमत करीब 4.64 लाख रुपये है. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (ircon international ltd share price) में उन्होंने 2.21 लाख रुपये के 1,000 शेयर तो NMDC में 2.31 लाख रुपये के 1,000 शेयर खरीद रखे हैं. उन्होंने करीब 3.02 लाख रुपये के रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस (Rail India Technical and Economic Service) यानी राइट्स लिमिटेड (RITES Ltd) के 1,000 शेयर और 4.77 लाख रुपये के रेल विकास निगम लिमिटेड (rail vikas nigam limited share price) के 1,000 शेयर खरीद रखे हैं. रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (Railtel Corporation of India Ltd Share price) के भी उनके पास 2.11 लाख रुपये के 500 शेयर मौजूद हैं.

फ्रेंकलिन इंडिया के अलावा इन म्यूचुअल फंड में भी यकीन

प्रियंका गांधी ने फ्रेंकलिन इंडिया के अलावा भी चार अन्य म्यूचुअल फंड स्कीम्स में निवेश किया हुआ है. इनमें एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड (axis growth opportunities fund) में 7.87 लाख रुपये, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड (icici prudential india opportunities fund) में 7.71 लाख रुपये, एक्सिस ब्लूचिप फंड (Axis Bluechip fund) में 8.36 लाख रुपये और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड (hdfc small cap fund) में 8.84 लाख रुपये का निवेश शामिल है.

