तमिलनाडु में बस ऑपरेटर्स ऐसे निकाल रहे हैं यात्रियों का 'दिवाला' जानें क्या है इसका 'दिवाली कनेक्शन?'

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा Test विकेट लेने वाले गेंदबाज, मोहम्मद सिराज का लिस्ट में दबदबा
क्या विराट कोहली-रोहित शर्मा के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरा होगा आखिरी? पूर्व भारतीय कोच ने RO-KO को लेकर दिया बड़ा बयान
सामान्य नहीं, PCOD के लक्षण हो सकते हैं आम से दिखने वाले ये संकेत, तुरंत दें ध्यान
IND vs WI 2nd Test Day 4 Highlights: राहुल-सुदर्शन रहे नाबाद, टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए 58 रन; चौथे दिन का खेल खत्म
Nobel Prize 2025: किन्हें मिला इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार? जानें एजुकेशनल बैकग्राउंड और करियर
दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को केंद्र का बड़ा तोहफा ? GPF ब्याज दरें रहेंगी कुछ ऐसी...
Dhanteras 2025: धनतेरस पर गलती से भी उधार न दें ये 4 चीजें, नाराज हो जाएंगी मां लक्ष्मी
Jan Suraj Candidates List: मोरवा से कर्पूरी ठाकुर की पोती, अस्थावां से पूर्व मंत्री RCP सिंह की बेटी... PK की लिस्ट में सियासी वारिस!
High Cholesterol Remedies: हाई कोलेस्ट्रॉल की छुट्टी कर देंगे ये 4 तरह के हरे पत्ते, नसों से लेकर हार्ट भी रहेगा हेल्दी
SBI CBO Result 2025: एसबीआई ने जारी किया सर्किल बेस्ड ऑफिसर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, sbi.bank.in से ऐसे करें डाउनलोड
भारत
तमिलनाडु में राज्य परिवहन विभाग ने पहले ही ओवरचार्जिंग को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन त्योहारों के इस सीजन में चेन्नई से मदुरै, तिरुचिरापल्ली और कोयंबटूर जैसे लोकप्रिय रूट्स पर टिकट की कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई हैं.
अपना शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में नौकरी कर रहा इंसान साल भर अपने घर जाए या न जाए, लेकिन जब भी त्योहार आता है, व्यक्ति का सपना होता है कि वो अपने घर पर रहे, अपने परिजनों के साथ. बस कुछ दिन और, दिवाली हमारे सामने होगी और हम लोगों को अपने-अपने घर जाते हुए देखेंगे. सवाल है कि क्या दिवाली 2025 में अपने घरों से दूर रह रहे लगभग सभी लोग अपने घर जा पाएंगे? जवाब तब हमें परेशानी में डालता है, जब हम ट्रेन, फ्लाइट के अलावा बसों तक के किराए में आसमान छूती बढ़ोतरी देखते हैं.
नार्थ इंडिया की ही तरह दिवाली में साउथ इंडिया में भी लोग बसों के किराए के चलते अपने अपने घर जाने में असमर्थ हैं. खबर है कि तमिलनाडु में प्राइवेट ओमनी बस ऑपरेटरों ने जबरदस्त किराया वसूली शुरू कर दी है.
छुट्टियों पर जैसी टिकटों की मारामारी है, त्योहारों के इस सीजन में बस ऑपरेटर्स लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए तिगुना-चौगुना किराया वस्कूल रहे हैं.
बता दें कि तमिलनाडु में राज्य परिवहन विभाग ने पहले ही ओवरचार्जिंग को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन चेन्नई से मदुरै, तिरुचिरापल्ली और कोयंबटूर जैसे लोकप्रिय रूट्स पर टिकट की कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई हैं.
किसी भी बड़ी ऑनलाइन बुकिंग साइट्स का रुख कर लीजिये. नजारे चौंकाने वाले हैं. जहां राजधानी चेन्नई से मदुरै के लिए एकतरफा टिकट 4,500 है, वहीं चेन्नई-तिरुचिरापल्ली और चेन्नई-कोयंबटूर रूट्स पर क्रमश: 3500 और 3000 रुपए तक टिकट फेयर यात्रियों से वसूला जा रहा है.
चूंकि इस मामले ने सोशल मीडिया पर बहस की शुरुआत कर दी है. बस ऑपरेटरों ने अपना पक्ष रखा है और इसके लिए ईंधन की कीमतों, मरम्मत के खर्च और ऑपरेशनल लागत को जिम्मेदार माना है.
बता दें कि बस ऑपरेटर्स ने 2022 के किराया चार्ट को अपडेट करने की मांग की है. बस मालिक संघ का तर्क है कि किराया चार्ट केवल अधिकतम सीमा बताता है और कोई भी शिकायत उनके ग्रीवांस मैकेनिज्म के जरिए सुलझाई जा सकती है.
बस ऑपरेटर्स की ये मनमानी सीधे सीधे लोगों की जेबों को प्रभावित कर रही है इसलिए राज्य परिवहन विभाग ने तमाम बड़े शहरों के टोल प्लाज़ा और एंट्री पॉइंट्स पर जांच अभियान शुरू किया है और दोषी बस ऑपरेटर्स पर जुर्माना लगाया जा रहा है.