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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'Paper Leak करने वालों की खैर नहीं', संसद में बिल पास होने के बाद क्या-क्या बोले PM मोदी? देखें Insta Video

Anti-Paper Leak Bill Passed: संसद के दोनों सदनों में एंटी पेपर लीक बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम वीडियो जारी किया है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा.

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Pragya Bharti

Updated : Jul 31, 2026, 11:52 AM IST

'Paper Leak करने वालों की खैर नहीं', संसद में बिल पास होने के बाद क्या-क्या बोले PM मोदी? देखें Insta Video

Image Credit: Twitter

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PM Modi On Anti-Paper Leak Bill Passed: देश की शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और मजबूती बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने एक बेहद बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है. संसद के दोनों सदनों से 30 जुलाई को बहुप्रतीक्षित 'एंटी पेपर लीक' से जुड़ा सख्त कानून पारित कर दिया गया है. इस महत्वपूर्ण विधेयक के पास होने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती रात अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से एक विशेष वीडियो संदेश साझा किया है. पीएम मोदी ने अपने रोयल अंदाज में जपुदेश के युवाओं और छात्रों को यह संदेश दिया है कि "सरकार पेपर लीक करने वाले गिरोहों के खिलाफ पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है. अब बच्चों को पेपर लीक जैसी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा". चलिए इसी के साथ आगे जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने वीडियो में और क्या-क्या कहा..

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युवाओं के भविष्य के साथ बर्दाश्त नहीं करेंगे खिलवाड़

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में इस बात दुख और चिंता व्यक्त की कि कैसे पिछले कई दशकों से देश भर में छात्र-छात्राएं पेपर लीक की गंभीर समस्या से जूझती आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि ये स्थिती लगातार हमारे देश के प्रतिभाशाली युवाओं और मेधावी छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है. ऐसी गंभीर परिस्थितियों को अब सहन नहीं किया जा सकता है. इसलिए पूरे देश में शिक्षा और परीक्षा प्रणाली के अंदर व्यापक सुधार करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है.

ये भी पढ़ें- पेपर लीक पर सख्त कानून लाएगी सरकार, 10 साल की जेल और 10 करोड़ जुर्माना...और क्या-क्या प्रावधान होगा?

पेपर लीक करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा

पीएम मोदी ने स्पष्ट शब्दों में देशवासियों को आश्वस्त किया कि पेपर लीक करने वाले शातिर माफियाओं या संगठित गैंग्स को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने बताया कि इस समस्या की तह तक जाने के लिए टास्क फोर्स के गठन, फास्ट ट्रैक कानूनी प्रक्रिया और राज्यों के महत्वपूर्ण सुझावों को शामिल करने जैसे कदम उठाए गए हैं. इसके अलावा, पीएम मोदी ने बताया कि परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए टेक्नोलॉजी का अधिकतम और प्रभावी उपयोग किया जा रहा है, ताकि कोई गड़बड़ी न हो.

संसद में किया गया वादा पूरा 

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जिक्र किया कि युवाओं से जो वादा उन्होंने किया था, आज वो पूरा हो गया है. दोनों सदनों में इस बिल के पास होने से एक भरोसेमंद और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली की स्थापना की दिशा में ऐतिहासिक सफलता मिली है. अंत में, देश के विकास और 'विकसित भारत' के संकल्प को दोहराते हुए पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का आह्वान किया, ताकि युवा शक्ति को एक सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य मिल सके.


 

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