PM नरेंद्र मोदी ने Instagram पर पार किया 100 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा, रिकॉर्ड के साथ बने दुनिया के पहले लीडर

PM Modi Instagram Followers: डिजिटल दौर में लोकप्रियता सिर्फ रैलियों से नहीं, बल्कि स्क्रीन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी दिखती है. इसी पर प्रधानमंत्री Narendra Modi ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है, जिसे जानकर सभी हैरान है. दरअसल सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी 100 मिलियन यानी (10 करोड़) फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले नेता बन गए हैं. यह उपलब्धि सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि डिजिटल कनेक्ट और जनसंपर्क की नई परिभाषा है.

2014 में बना था इंस्टाग्राम अकाउंट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में Instagram पर आये थे. पिछले एक दशक में उनका अकाउंट सिर्फ तस्वीरें साझा करने का माध्यम नहीं रहा, बल्कि सरकारी पहलों, विदेश यात्राओं, युवा संवाद और सांस्कृतिक झलकियों का एक सक्रिय मंच बन गया. यही वजह है कि उनका डिजिटल स्पेस दुनिया के नेताओं में सबसे ज्यादा एंगेजिंग माना जाता है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी छोड़ा पीछे

इंस्टाग्राम फॉलोअर्स पर नजर डाले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दुनिया के पहले नेता बन गये हैं. उनके बाद डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिनके करीब 43.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं. यह पीएम मोदी से आधे से भी कम हैं. वहीं Prabowo Subianto करीब 15 मिलियन फॉलोअर्स के साथ तीसरे स्थान पर हैं. Recep Tayyip Erdogan के 11.6 मिलियन और Javier Milei के 6.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं.

भारी में भी कई पहले नंबर पर पहुंचे पीएम मोदी

इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की बात करें तो 100 मिलियन के साथ प्रधानमंत्री भारत में भी पहले नंबर पर पहुंच गये हैं. प्रधानमंत्री के बाद Yogi Adityanath लगभग 16.1 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं. वहीं Rahul Gandhi के करीब 12.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं. यह अंतर बताता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी पीएम मोदी की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है. आज के समय में सोशल मीडिया सीधे संवार का सबसे प्रभाव तरीका बन चुका है. प्रधानमंत्री भी इस पर खूब एक्टिव रहते हैं. यही वजह है कि उनका फॉलोअर्स आंकड़ा 100 मिलियन पार पहुंच गया है.

