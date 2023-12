Poonch Terror Attack: आतंकियों ने किया पुंछ में सेना के काफिले पर हमला, 3 शहीद, जानें अब तक क्या पता चला है

डीएनए हिंदी: Jammu And Kashmir News- जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय सेना के काफिले पर घात लगाकर बैठे आतंकियों के हमले में तीन जवान शहीद हो गए हैं, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं. सेना का काफिला राजौरी जिले के पुंछ इलाके के थानामंडी में चल रहे सर्च ऑपरेशन में रिइंफोर्समेंट के तौर पर शामिल होने जा रहा था. इस दौरान आतंकियों ने पहले ही जाल बिछा रखा था. गुरुवार शाम को जब काफिला आतंकियों के घात लगाकर बैठने वाली जगह पहुंचा तो उन्होंने काफिले पर लगातार गोलियां बरसा दीं. इसे इलाके में सुरक्षा बलों के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है.

खुफिया सूचना पर भेजी गई थी सर्च पार्टी

ANI के मुताबिक, भारतीय सेना ने बुधवार रात को एक 'खुफिया सूचना' के आधार पर सुरानकोट पुलिस स्टेशन इलाके में ढेरा की गली और बुफलियाज के बीच धातयार मोर और थानामंडी इलाके में जॉइंट सर्च ऑपरेशन शुरू किया था. सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को अतिरिक्त मदद देने के लिए सेना के दो वाहनों का काफिला भेजा गया था. इसी दौरान आतंकियों ने उनके लिए जाल बिछा लिया था. एक जगह सुरक्षा बलों के ऊपर अचानक घात लगाकर बैठे आतंकियों ने भारी हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी, जिससे उन्हें बचने का मौका ही नहीं मिला. तीन जवान शहीद हो गए, जबकि 3 गंभीर घायल हुए हैं. यह घटना 48 राष्ट्रीय राइफल्स एरिया में हुई है.

#WATCH | J&K: Three Army personnel lost their lives while three others were injured in a terrorist attack on two military vehicles in the Thanamandi area in the Rajouri sector. Indian Army troops also immediately retaliated after being attacked by terrorists. The troops were… pic.twitter.com/u4CCLuB3zu