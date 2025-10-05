Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

भारत ने USA में लगाया पहला LiFi इंटरनेट, जानें WiFi से अलग क्या है ये अनोखी टेक्नोलॉजी?

बिना तार के कैसे चलता है Wi-Fi? समझें क्यों राउटर से दूर जाते ही वीक हो जाता है इंटरनेट कनेक्शन

Abhishek Gupta Murder Case: पूजा शकुन पांडेय को निरंजनी अखाड़े ने दिखाया बाहर का रास्‍ता, महामंडलेश्वर पद खत्म 

JKBOSE 10th Date Sheet 2025: जम्मू-कश्मीर बोर्ड ने जारी की कक्षा 10 की डेट शीट, जानें कब होगा किस सब्जेक्ट का एग्जाम

Numerology: 1 नंबर के जिद्दी होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, हर हाल में अपने सपने करते हैं पूरे

मां के गर्भ में ही भाई के पेट में चला गया दूसरा भ्रूण, नागपुर में इस आदमी के प्रेग्नेंट होने पर हुआ खुलासा

दुनिया के टॉप 5 Gen Z अरबपति और उनकी नेट वर्थ, जानें क्या इस लिस्ट में है कोई Indian

'अमाल को बुरा दिखाना बंद करो', BB 19 के मेकर्स पर भड़के अरमान मलिक! कह दी ये बात

Numerology: मोबाइल नंबर में रिपीट हो रहा ये अंक तो शादी और नौकरी दोनों छूटेगी, ये कॉम्बिनेशन डिजिट लेने से भी बचें 

Karwa Chauth Mehndi Hacks: पिया के नाम की मेहंदी का चढ़ेगा गहरा रंग, आजमाएं ये 4 घरेलू नुस्खे

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ना बड़ी डिग्री ना ऊंचा पद, फिर भी कमाई 2 करोड़... सफाईकर्मी के इनकम का सीक्रेट जान हैरान रह गए लोग

ना बड़ी डिग्री ना ऊंचा पद, फिर भी कमाई 2 करोड़... सफाईकर्मी के इनकम का सीक्रेट जान हैरान रह गए लोग

भारत ने USA में लगाया पहला LiFi इंटरनेट, जानें WiFi से अलग क्या है ये अनोखी टेक्नोलॉजी?

भारत ने USA में लगाया पहला LiFi इंटरनेट, जानें WiFi से अलग क्या है ये अनोखी टेक्नोलॉजी?

बिना तार के कैसे चलता है Wi-Fi? समझें क्यों राउटर से दूर जाते ही वीक हो जाता है इंटरनेट कनेक्शन

बिना तार के कैसे चलता है Wi-Fi? समझें क्यों राउटर से दूर जाते ही वीक हो जाता है इंटरनेट कनेक्शन

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: 1 नंबर के जिद्दी होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, हर हाल में अपने सपने करते हैं पूरे

Numerology: 1 नंबर के जिद्दी होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, हर हाल में अपने सपने करते हैं पूरे

दुनिया के टॉप 5 Gen Z अरबपति और उनकी नेट वर्थ, जानें क्या इस लिस्ट में है कोई Indian

दुनिया के टॉप 5 Gen Z अरबपति और उनकी नेट वर्थ, जानें क्या इस लिस्ट में है कोई Indian

Numerology: मोबाइल नंबर में रिपीट हो रहा ये अंक तो शादी और नौकरी दोनों छूटेगी, ये कॉम्बिनेशन डिजिट लेने से भी बचें 

मोबाइल नंबर में रिपीट हो रहा ये अंक तो शादी और नौकरी दोनों छूटेगी, ये कॉम्बिनेशन डिजिट लेने से भी बचें

Homeभारत

भारत

Abhishek Gupta Murder Case: पूजा शकुन पांडेय को निरंजनी अखाड़े ने दिखाया बाहर का रास्‍ता, महामंडलेश्वर पद खत्म 

Who Is Pooja shakun: कौन हैं पूजा शकुन, जिसे TVS बाइक शोरूम मालिक अभिषेक गुप्‍ता हत्‍याकांड में नाम आने के बाद निरंजनी अखाड़े और महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया गया है?

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Oct 05, 2025, 02:07 PM IST

Abhishek Gupta Murder Case: पूजा शकुन पांडेय को निरंजनी अखाड़े ने दिखाया बाहर का रास्‍ता, महामंडलेश्वर पद खत्म 

Abhishek Gupta Murder Case: Pooja Shakun

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Abhishek Gupta Murder Case: अलीगढ़ में व्यवसायी और TVS बाइक शोरूम मालिक अभिषेक गुप्‍ता हत्‍याकांड में नाम आने के बाद पूजा शकुन पांडेय का निरंजनी अखाड़े और महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया गया है. बता दें कि पुलिस ने इस मामले में दूसरे शूटर को भी गिरफ्तार कर लिया है. इस केस में पूजा शकुन का नाम आने के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्र पुरी ने बताया कि पूजा शकुन को योग्यता और धार्मिक कार्यों में रुचि को देखते हुए निरंजनी अखाड़े में सदस्यता दी गई थी और महामंडलेश्वर का पद दिया गया था. लेकिन, अब उनके कृत्य क्षमा योग्य नहीं हैं. श्रीमहंत रविंद्र पुरी यह भी बताया कि अखाड़े में शामिल करने से पहले उनके पारिवारिक तथ्यों पर जानकारी जुटाई गई थी. 

मिली थी महामंडलेश्‍वर की पदवी  

बता दें कि महामंडलेश्‍वर की पदवी मिलने पर पूजा शकुन पांडेय का नाम अन्‍नपूर्णा भारती हो गया था, वह महामंडलेश्‍वर बनने से पहले एक कॉलेज में प्रोफेसर थी. इस मामले में नाम आने के बाद महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती को निरंजनी अखाड़े व महामंडलेश्वर पद हटा दिया गया है. अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्र पूरी का कहना है कि पूजा शकुन की योग्यता व धार्मिक कार्यों में रुचि को देखते हुए निरंजनी अखाड़े में सदस्यता के साथ साथ यह गरिमामयी पद दिया गया था. 

पर पूजा शकुन  कृत्यों से निरंजनी अखाड़ा व अखाड़ा परिषद बेहद आहत हुआ है. इसी के चलते पूजा शकुन को निरंजनी अखाड़ा व महामंडलेश्वर के पद से निष्कासित करने का निर्णय लिया गया है. 

अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी

अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. बता दें कि पुलिस ने दूसरे शूटर आसिफ को भी गिरफ्तार कर लिया है. आसिफ ही वह शख्स है जिसने 26 सितंबर की रात को गोलियां चलाई थीं. पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है. पूछताछ में आसिफ ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया है. उसका बयान 30 सितंबर को पकड़े गए पहले मुख्य शूटर मोहम्मद फजल के बयान से मेल खाता है. दोनों के कबूलनामे से पुलिस को हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में मदद मिलेगी. 

सुपारी किलिंग का मामला

बता दें कि दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया है कि ये एक सुपारी किलिंग थी और इसकी सुपारी हत्या के मुख्य साजिशकर्ता पूजा शकुन पांडे और उनके पति अशोक पांडे ने दिया था. बताया जा रहा है कि दोनों भाड़े के शूटर कई सालों से पूजा और अशोक को जानते थे और उनके संपर्क में रहते थे. कुछ दिन पहले ही उन्हें अभिषेक गुप्ता की हत्या के लिए तैयार किया गया था.   

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
दिल्ली में बढ़ रहा प्रदूषण का कहर, इन टिप्स को अपनाकर अपने फेफड़ों को रखें स्वस्थ
दिल्ली में बढ़ रहा प्रदूषण का कहर, इन टिप्स को अपनाकर अपने फेफड़ों को रखें स्वस्थ
UP News: अपनी ही शादी में शराब पीकर पहुंचा दूल्हा, दुल्हन के घरवालें ने किया ऐसा हाल, लड़की ने लौटाई बारात
UP News: अपनी ही शादी में शराब पीकर पहुंचा दूल्हा, दुल्हन के घरवालें ने किया ऐसा हाल, लड़की ने लौटाई बारात
IND vs SA: तिलक वर्मा को नंबर 3 पर भेजने की प्लानिंग किसकी थी? सूर्यकुमार यादव ने मैच के बाद किया बड़ा खुलासा
तिलक वर्मा को नंबर 3 पर भेजने की प्लानिंग किसकी थी? सूर्यकुमार यादव ने मैच के बाद किया बड़ा खुलासा
SDM को थप्पड़ मारने वाले Naresh Meena की दबंगई, पुलिस पर ही लगाए आरोप
SDM को थप्पड़ मारने वाले Naresh Meena की दबंगई, पुलिस पर ही लगाए आरोप
Cyber Crime: हर रोज 60 करोड़ का साइबर फ्रॉड, TRAI ने जारी किया अलर्ट, बचने के लिए करें ये काम?
हर रोज 60 करोड़ का साइबर फ्रॉड, TRAI ने जारी किया अलर्ट, बचने के लिए करें ये काम?
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: 1 नंबर के जिद्दी होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, हर हाल में अपने सपने करते हैं पूरे
Numerology: 1 नंबर के जिद्दी होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, हर हाल में अपने सपने करते हैं पूरे
दुनिया के टॉप 5 Gen Z अरबपति और उनकी नेट वर्थ, जानें क्या इस लिस्ट में है कोई Indian
दुनिया के टॉप 5 Gen Z अरबपति और उनकी नेट वर्थ, जानें क्या इस लिस्ट में है कोई Indian
Numerology: मोबाइल नंबर में रिपीट हो रहा ये अंक तो शादी और नौकरी दोनों छूटेगी, ये कॉम्बिनेशन डिजिट लेने से भी बचें 
मोबाइल नंबर में रिपीट हो रहा ये अंक तो शादी और नौकरी दोनों छूटेगी, ये कॉम्बिनेशन डिजिट लेने से भी बचें
Karwa Chauth Mehndi Hacks: पिया के नाम की मेहंदी का चढ़ेगा गहरा रंग, आजमाएं ये 4 घरेलू नुस्खे
Karwa Chauth Mehndi Hacks: पिया के नाम की मेहंदी का चढ़ेगा गहरा रंग, आजमाएं ये 4 घरेलू नुस्खे
घूंघट से पुलिस की वर्दी तक, जानें जीवन की मुश्किलों से जंग जीतकर कैसे DSP बनीं अंजू यादव
घूंघट से पुलिस की वर्दी तक, जानें जीवन की मुश्किलों से जंग जीतकर कैसे DSP बनीं अंजू यादव
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE