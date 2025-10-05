Who Is Pooja shakun: कौन हैं पूजा शकुन, जिसे TVS बाइक शोरूम मालिक अभिषेक गुप्‍ता हत्‍याकांड में नाम आने के बाद निरंजनी अखाड़े और महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया गया है?

Abhishek Gupta Murder Case: अलीगढ़ में व्यवसायी और TVS बाइक शोरूम मालिक अभिषेक गुप्‍ता हत्‍याकांड में नाम आने के बाद पूजा शकुन पांडेय का निरंजनी अखाड़े और महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया गया है. बता दें कि पुलिस ने इस मामले में दूसरे शूटर को भी गिरफ्तार कर लिया है. इस केस में पूजा शकुन का नाम आने के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्र पुरी ने बताया कि पूजा शकुन को योग्यता और धार्मिक कार्यों में रुचि को देखते हुए निरंजनी अखाड़े में सदस्यता दी गई थी और महामंडलेश्वर का पद दिया गया था. लेकिन, अब उनके कृत्य क्षमा योग्य नहीं हैं. श्रीमहंत रविंद्र पुरी यह भी बताया कि अखाड़े में शामिल करने से पहले उनके पारिवारिक तथ्यों पर जानकारी जुटाई गई थी.

मिली थी महामंडलेश्‍वर की पदवी

बता दें कि महामंडलेश्‍वर की पदवी मिलने पर पूजा शकुन पांडेय का नाम अन्‍नपूर्णा भारती हो गया था, वह महामंडलेश्‍वर बनने से पहले एक कॉलेज में प्रोफेसर थी. इस मामले में नाम आने के बाद महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती को निरंजनी अखाड़े व महामंडलेश्वर पद हटा दिया गया है. अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्र पूरी का कहना है कि पूजा शकुन की योग्यता व धार्मिक कार्यों में रुचि को देखते हुए निरंजनी अखाड़े में सदस्यता के साथ साथ यह गरिमामयी पद दिया गया था.

पर पूजा शकुन कृत्यों से निरंजनी अखाड़ा व अखाड़ा परिषद बेहद आहत हुआ है. इसी के चलते पूजा शकुन को निरंजनी अखाड़ा व महामंडलेश्वर के पद से निष्कासित करने का निर्णय लिया गया है.

अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी

अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. बता दें कि पुलिस ने दूसरे शूटर आसिफ को भी गिरफ्तार कर लिया है. आसिफ ही वह शख्स है जिसने 26 सितंबर की रात को गोलियां चलाई थीं. पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है. पूछताछ में आसिफ ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया है. उसका बयान 30 सितंबर को पकड़े गए पहले मुख्य शूटर मोहम्मद फजल के बयान से मेल खाता है. दोनों के कबूलनामे से पुलिस को हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में मदद मिलेगी.

सुपारी किलिंग का मामला

बता दें कि दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया है कि ये एक सुपारी किलिंग थी और इसकी सुपारी हत्या के मुख्य साजिशकर्ता पूजा शकुन पांडे और उनके पति अशोक पांडे ने दिया था. बताया जा रहा है कि दोनों भाड़े के शूटर कई सालों से पूजा और अशोक को जानते थे और उनके संपर्क में रहते थे. कुछ दिन पहले ही उन्हें अभिषेक गुप्ता की हत्या के लिए तैयार किया गया था.