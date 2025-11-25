FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
भारत

बदलाव को लेकर धांसू है दिल्ली मेट्रो का प्लान, Luxury के नाम पर होंगी ये सुविधाएं

दिल्ली मेट्रो यात्रियों को ज़्यादा आरामदायक और खास अनुभव देने के लिए लग्ज़री कोच लाने की तैयारी कर रही है. इसका मकसद उन कार यूज़र्स को आकर्षित करना है जो सुविधा चाहते हैं लेकिन रोज़ के ट्रैफिक जाम से भी बचना चाहते हैं.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Nov 25, 2025, 06:50 PM IST

बदलाव को लेकर धांसू है दिल्ली मेट्रो का प्लान, Luxury के नाम पर होंगी ये सुविधाएं
दिल्ली मेट्रो यात्रियों को ज़्यादा आरामदायक और खास अनुभव देने के लिए लग्ज़री कोच लाने की तैयारी कर रही है. इसका मकसद उन कार यूज़र्स को आकर्षित करना है जो सुविधा चाहते हैं, लेकिन रोज़ के ट्रैफिक जाम से भी बचना चाहते हैं. यह पहल शहर की बड़ी इच्छा को दिखाती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सिर्फ़ ज़रूरत के हिसाब से ही नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल के लिए भी आकर्षक बनाया जाए. जहां रोज़ाना के सफ़र में आराम, स्पीड और सोफिस्टिकेशन एक साथ मिलें.

कहा जा रह है कि लग्ज़री कोच में कुशन वाली सीटें, लाइनों के बीच ज़्यादा जगह, लगेज रखने की खास जगह और हर सीट पर मोबाइल/लैपटॉप चार्जिंग पोर्ट भी लगाया जाएगा. वहीं बताया यह भी गया कि प्रीमियम पैसेंजर खास लाउंज या प्लेटफॉर्म पर खास गेट पॉइंट से अंदर आते हैं, इसलिए यह अनुभव रोज़ाना मेट्रो की सवारी के बजाय बिज़नेस-क्लास केबिन में चढ़ने जैसा महसूस कराने के लिए डिज़ाइन किया गया है.  

ध्यान रहे कि दिल्ली-NCR में रोज़ाना कार इस्तेमाल करने वाले हज़ारों लोगों के लिए, मेट्रो में जाने का मतलब है जाम, रुकावटों और सिग्नल में देरी की वजह से समय की बर्बादी होती है इसलिए नई मेट्रो एक बेहतर विकल्प माना जा रहा है.  लग्ज़री कोच का मकसद है कि रेगुलर ड्राइवर को मेट्रो बदलने का एक मज़बूत कारण मिले. 

एक ऐसा सफ़र जो न सिर्फ़ सड़क से सफ़र से तेज़ हो, बल्कि शांतिपूर्ण, भरोसेमंद और पार्किंग या घने ट्रैफ़िक कॉरिडोर से गुज़रने के तनाव से भी मुक्त हो. गौरतलब है कि दिल्ली मेट्रो पहले से ही एमिशन कम करने में बड़ी भूमिका निभा रही है.

सड़क यात्रा की तुलना में हर यात्री प्रति किलोमीटर 32 ग्राम से ज़्यादा CO₂ बचा रही है. ज़्यादा प्राइवेट गाड़ी इस्तेमाल करने वालों को मेट्रो में जाने के लिए बढ़ावा देने से फ्यूल की खपत, भीड़ और प्रदूषण का लेवल काफी कम हो सकता है.

इससे शहर का एनवायरनमेंटल हेल्थ बेहतर होगा और दिल्ली को सांस लेने में आसानी होगी, खासकर पीक पॉल्यूशन सीज़न में. लग्ज़री कोच को फ्यूचरिस्टिक ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) मॉडल के साथ-साथ शुरू किया जा रहा है, जो मेट्रो स्टेशनों से पैदल दूरी पर हाई-राइज़ कॉम्प्लेक्स, ऑफिस, कमर्शियल हब और रेजिडेंशियल ज़ोन को बढ़ावा देगा.

