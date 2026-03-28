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भारत

आज पीएम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जेवर बना नया एविएशन हब, देखें हवाई अड्डे की तस्वीरें

उत्तर भारत के लिए आज का दिन बेहद खास है. Narendra Modi आज 28 मार्च दिन शनिवार को जेवर में बने Noida International Airport के पहले चरण का उद्घाटन करने जा रहे हैं. उद्घाटन से पहले सामने आई शानदार तस्वीरें इस एयरपोर्ट को भारत के भविष्य की झलक के रूप में पेश कर रही हैं.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Mar 28, 2026, 07:20 AM IST

आज पीएम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जेवर बना नया एविएशन हब, देखें हवाई अड्डे की तस्वीरें

Noida International Airport Opens Today

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नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले जारी तस्वीरों में हवाई अड्डेका आधुनिक टर्मिनल, विशाल रनवे और अत्याधुनिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर साफ नजर आते हैं. टर्मिनल हॉल का डिज़ाइन न केवल आकर्षक है, बल्कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. वेटिंग एरिया, सुरक्षा जांच ज़ोन और एंट्री गेट की झलक यह बताती है कि यह एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस होगा, जिससे यात्रियों का अनुभव और बेहतर होगा.

Noida International Airport Opens Today

भारत का सबसे बड़ा एविएशन हब बनने की तैयारी

यह एयरपोर्ट सिर्फ एक नया प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि देश के एविएशन सेक्टर में बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखता है. पांच रनवे की योजना के साथ विकसित हो रहा यह एयरपोर्ट आने वाले समय में भारत का सबसे बड़ा विमानन केंद्र बन सकता है.

विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे Indira Gandhi International Airport पर बढ़ते दबाव को कम करने में मदद मिलेगी और दिल्ली-एनसीआर को एक नया विकल्प मिलेगा.

करोड़ों यात्रियों के लिए बनेगा नया केंद्र

पहले चरण में इस परियोजना पर करीब 11,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं और इसे सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता के साथ तैयार किया गया है.

आने वाले वर्षों में दूसरे रनवे के साथ इसकी क्षमता 2031 तक 3 करोड़, 2036 तक 5 करोड़ और 2040 तक 7 करोड़ यात्रियों तक पहुंचने का अनुमान है. यह विस्तार इसे वैश्विक ट्रांजिट हब की दिशा में आगे बढ़ाएगा, जैसा कि दुबई या दोहा जैसे शहरों में देखा जाता है.

Noida International Airport Opens Today

इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बढ़ेगा निवेश और रोजगार

इस परियोजना में कुल 36,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश का अनुमान है. इसके लिए 5,400 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें पहले चरण के लिए करीब 3,300 एकड़ भूमि पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी है.

एयरपोर्ट के आसपास एयरोसिटी, लॉजिस्टिक्स हब और औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार और निवेश के अवसर पैदा होंगे. यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास को नई दिशा दे सकता है.

Noida International Airport Opens Today

बेहतर कनेक्टिविटी से बदलेगा पूरा क्षेत्र

Noida International Airport की लोकेशन इसे और खास बनाती है. यह Yamuna Expressway और Delhi Mumbai Expressway जैसे बड़े कॉरिडोर के पास स्थित है, जिससे यात्रियों और माल ढुलाई दोनों के लिए कनेक्टिविटी आसान होगी. विशेषज्ञों के अनुसार, इससे लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी और उद्योगों को तेजी से बढ़ने में मदद मिलेगी.

Noida International Airport Opens Today

Noida International Airport सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, बल्कि उत्तर भारत के विकास का नया इंजन बनने जा रहा है. इसकी भव्य तस्वीरें बताती हैं कि भारत अब वैश्विक स्तर पर अपनी एविएशन क्षमता को नए मुकाम पर ले जाने के लिए तैयार है.

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