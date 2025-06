Jammu And Kashmir News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू-कश्मीर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है. साथ ही कटरा से श्रीनगर तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई है. कटरा से बनिहाल के बीच उन्होंने 359 मीटर ऊंचे चिनाब ब्रिज का भी उद्घाटन

Jammu And Kashmir News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुक्रवार को हरी झंडी दिखाने के साथ ही कश्मीर घाटी के लोगों का पिछले 22 साल से चल रहा इंतजार खत्म हो गया है. पीएम मोदी ने कटरा-बनिहाल रेल सेक्शन का उद्घाटन करने के साथ ही कटरा से श्रीनगर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखा दी है. अब यह ट्रेन 7 जून से रोजाना कश्मीर घाटी को जम्मू के साथ जोड़ेगी. इस दौरान प्रधानमंत्री इस रेल सेक्शन पर चिनाब नदी पर बनाए गए दुनिया के सबसे ऊंचे पुल पर भी पहुंचे और इसे भी आम जनता को लोकार्पित कर दिया. 359 मीटर ऊंचा चिनाब ब्रिज पेरिस के एफिल टॉवर से भी 35 मीटर ऊंचा है. इस आर्क ब्रिज को भारतीय इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना बताया जा रहा है, जिसे भूकंप और 200 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा तेज गति के चक्रवात भी नहीं हिला पाएंगे. प्रधानमंत्री ने 272 किलोमीटर लंबे और 36 सुरंगों व 943 पुलों वाले उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया है. अब टूरिस्ट्स दिल्ली से ट्रेन में बैठकर सीधे कश्मीर घाटी पहुंच पाएंगे.

स्पेशल ट्रेन से चिनाब ब्रिज पहुंचे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी एक स्पेशल ट्रेन से चिनाब ब्रिज पहुंचे. वहां उन्होंने पूरे ब्रिज का निरीक्षण किया. इस दौरान उनके साथ जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी रहे. पीएम मोदी ने ब्रिज बनाने वाले इंजिनियर और मजदूरों से भी मुलाकात की है. इसके बाद उन्होंने ब्रिज का उद्घाटन किया. फिर पीएम मोदी ने इसी ट्रैक पर अंजी ब्रिज (Anji Bridge) का भी उद्घाटन किया, जो भारत का पहला केबल-स्टे रेल ब्रिज है.

चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज की ये हैं खासियत

359 मीटर ऊंचे चिनाब ब्रिज की ऊंचाई दिल्ली की कुतुब मीनार से 5 गुना ज्यादा है.

29,800 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल चिनाब ब्रिज को बनाने के लिए किया गया है.

1315 मीटर लंबा स्टील आर्च शेप चिनाब ब्रिज भूकंप जोन-5 में होने के बावजूद नहीं टूटेगा.

भारत का पहला केबल-स्टे रेल ब्रिज अंजी ब्रिज 725 मीटर लंबा और 331 मीटर ऊंचा है.

अंजी ब्रिज को बनाने में 96 केबल और 849 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है.

कटरा में पीएम मोदी ने दिखाई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी

कटरा वापस लौटने के बाद पीएम ने कटरा-श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन (Katra Srinagar Vande Bharat Express Train) को भी हरी झंडी दिखाई. यह ट्रेन अब रोजाना एक बार कटरा से श्रीनगर के लिए और एक बार श्रीनगर से कटरा के लिए चला करेगी. इससे अब कोई भी व्यक्ति ट्रेन के जरिये भी कश्मीर घाटी में श्रीनगर तक पहुंच पाएगा.

इसे टूरिज्म के लिहाज से बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि हवाई यात्रा महंगी होने और सड़क यात्रा मुश्किल होने के कारण जो टूरिस्ट अब तक जम्मू रीजन में ही घूमकर लौट जाते थे, वे अब कश्मीर घाटी में भी पहुंचेंगे और स्थानीय इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा.

यह होंगी वंदे भारत ट्रेन की टाइमिंग्स

सुबह 8.10 बजे और दोपहर 2.55 बजे रोजाना दो बार ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से श्रीनगर के लिए चलेगी.

सुबह 8 बजे और दोपहर 2 बजे रोजाना दो बार यह ट्रेन श्रीनगर स्टेशन से श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन के लिए चलेगी.

8 कोच वाली ट्रेन कटरा स्टेशन से श्रीनगर सटेशन के बीच करीब 3 घंटे लंबा सफर तय करेगी. इसमें एक्जीक्यूटिव क्लास और चेयर कार भी होगी.

272 किमी के USBRL प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी दिखाई

पीएम मोदी ने कटरा स्टेडियम में सार्वजनिक रैली के दौरान जम्मू-कश्मीर में 46,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के डवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करने, उद्घाटन करने और राष्ट्र को समर्पित करने का काम भी करेंगे. इनमें सबसे अहम उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक (USBRL) प्रोजेक्ट है, जिसकी कुल लंबाई 272 किलोमीटर है. 43,780 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट में 36 सुरंगें (कुल लंबाई 119 किमी) और 943 पुल शामिल हैं. इससे पूरे साल कश्मीर घाटी की देश से निर्बाध रेल कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो जाएगी.

क्या होगी USBRL प्रोजेक्ट की खासियतें

272 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट जम्मू के उधमपुर को श्रीनगर होते हुए कश्मीर के बारामुला से रेल कनेक्टिविटी देगा.

43,780 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट में 36 सुरंग और 943 पुल बनेंगे, जिनमें 13 किलोमीर लंबी भारत की सबसे लंबी सुरंग भी होगी.

97.42 किलोमीटर एरिया इस प्रोजेक्ट के 111 किलोमीटर लंबे कटरा-बनिहाल सेक्सन पर केवल सुरंग और पुलों में ही पूरा होगा.

