Heeraben Modi Passed Away: मां के निधन पर भावुक हुए PM मोदी, लिखा - मैंने उनमें हमेशा उस त्रिमूर्ति...

PM Modi Mother Passed Away

डीएनए हिंदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीरा बा मोदी (Heeraben Modi Passed Away) का आज, 30 दिसंबर को निधन हो गया. वह 100 साल की थीं. उन्होंने अहमदाबाद के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर (UN Mehta Institute of Cardiology and Research Centre) में अंतिम सांस ली. मां के निधन की जानकारी खुद पीएम मोदी ने ट्विटर पर बेहद भावुक ट्वीट करते हुए दी.

पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, 'शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम... मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है, जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है.'

शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम... मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है, जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। pic.twitter.com/yE5xwRogJi — Narendra Modi (@narendramodi) December 30, 2022

मां को देखने अहमदाबाद पहुंचे थे पीएम मोदी



हीरा बा मोदी (Heeraben) की अचानक तबीयत खराब होने के बाद बुधवार को यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उन्हें सांस लेने में दिक्कत औरकफ की शिकायत थी. डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे, जहां उनकी तबियत में कुछ आराम होने लगा था. बुधवार को प्रधानमंत्री अपनी मां से मिलने भी पहुंचे थे. यहां उन्होंने मां का हाल चाल लेने के साथ उनका हाथ पकड़कर करीब एक घंटे तक बैठे रहे. मां के स्वास्थ्य में सुधार देखकर पीएम मोदी दिल्ली लौटे आए थे. गुरुवार को भी डॉक्टरों ने उनकी मां के स्वास्थ्य में सुधार की जानकारी दी थी, लेकिन आज सुबह उनका निधन हो गया है.

राजनाथ सिंह ने भी जताया शोक

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम की मां के निधन पर शोक जताया है. उन्होंने ट्वीट किया, ' पीएम मोदी की माताश्री, हीरा बा के निधन से मुझे गहरी वेदना हुई है.एक मां का निधन किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी शून्यता लाता है, जिसकी भरपाई असंभव है. दुख की इस घड़ी में प्रधानमंत्रीजी और उनके पूरे परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं.ॐ शांति!'

