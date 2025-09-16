PM Narendra Modi से आप भी कर सकते हैं डायरेक्ट बात, ये रहा फोन नंबर और ईमेल एड्रेस

Mother Dairy ने घटाई डेयरी प्रोडक्ट्स की कीमत, जानें दूध, पनीर, घी के साथ क्या-क्या हुआ सस्ता
PM Narendra Modi Phone Number: 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है. इस अवसर पर आइए हम आपको नरेंद्र मोदी से कॉन्टैक्ट करने के लिए उनके फोन नंबर और ईमेल आईडी बताते हैं.
PM Narendra Modi Phone Number: प्रधानमंत्री नारेंद्र मोदी इस साल 17 सितंबर को अपना जन्मदिन मनाते हैं. पीएम मोदी को करोड़ों जनता फॉलो करती है. देश के कुछ लोग तो अपने मन की बात मोदी जी से साझा करना चाहते हैं. फिर ये चाहे सरकारी योजनाओं के फीडबैक देने के लिए हो या उसकी आलोचना करने के लिए. इसके अलावा, कई ऐसे लोग भी हैं, जो देश के प्रति कुछ सुझाव देने के लिए भी पीएम मोदी से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं. अगर आप भी प्रधानमंत्री से सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यहां बताए गए तरीकों को फॉलो कर सकते हैं. आइए, हम आपको नारेंद्र मोदी के फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और अन्य कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में बताते हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी सक्रिय रहते हैं, लेकिन उनके नाम से कई फर्जी अकाउंट भी मौजूद हैं. यहां हम आपको प्रधानमंत्री के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स और उनसे संपर्क करने के सही तरीकों के बारे में बता रहे हैं.
अगर आपके पास कोई सुझाव या सवाल है, तो आप पीएमओ की आधिकारिक वेबसाइट www.pmindia.gov.in/hi/interact-with-honble-pm/ पर जाकर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं. यह पोर्टल सीधे प्रधानमंत्री से बातचीत करने के लिए बनाया गया है.
इसके अलावा, आप सीधे उनके आधिकारिक पते पर भी पत्र भेज सकते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रधानमंत्री को रोजाना देशभर से 2,000 से अधिक पत्र मिलते हैं. पत्र भेजने के लिए आप इस पते का उपयोग कर सकते हैं-
माननीय प्रधानमंत्री,
7 रेसकोर्स रोड,
नई दिल्ली.
फोन नंबर: 23012312
फैक्स: 23019545, 23016857
पता: वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल, नई दिल्ली - 110011
