Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Mother Dairy ने घटाई डेयरी प्रोडक्ट्स की कीमत, जानें दूध, पनीर, घी के साथ क्या-क्या हुआ सस्ता

बिहार के CM नीतीश कुमार के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले यहां करते थे सरकारी नौकरी

क्या होता है HCG? प्रेगनेंसी टेस्ट में पुरुष का रिजल्ट आए पॉजिटिव, तो ये हो सकता है खतरे का संकेत! 

PM Narendra Modi से आप भी कर सकते हैं डायरेक्ट बात, ये रहा फोन नंबर और ईमेल एड्रेस

कपूर कैसे बनता है? इसे जलाने के बाद आखिर क्यों नहीं बचती राख, जानें इसके पीछे की साइंस

दीपिका की वजह से रणबीर कपूर ने मां से बना ली थी दूरी!, नीतू कपूर का इंटरव्यू हो रहा वायरल

नीतीश सरकार ने स्टूडेंट्स को दी बड़ी राहत, अब बिना ब्याज के मिलेगा लोन, चुकाने के लिए भी ज्यादा समय

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी Jwala Gutta ने दान किए 30 लीटर Breast Milk, जानें क्यों उठाया ये कदम

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनावों में हरियाणी छोरे के लिए सामने आईं खाप पंचायतें, एबीवीपी के लिए एकजुटता अभियान शुरू

'बच्चे दम है तो छक्का मारकर दिखा' 16 साल के सचिन को मिला था चैलेंज, उस ओवर में हुई थी फिर ऐसी दनादन

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Mother Dairy ने घटाई डेयरी प्रोडक्ट्स की कीमत, जानें दूध, पनीर, घी के साथ क्या-क्या हुआ सस्ता

Mother Dairy ने घटाई डेयरी प्रोडक्ट्स की कीमत, जानें दूध, पनीर, घी के साथ क्या-क्या हुआ सस्ता

PM Narendra Modi से आप भी कर सकते हैं डायरेक्ट बात, ये रहा फोन नंबर और ईमेल एड्रेस

PM Narendra Modi से आप भी कर सकते हैं डायरेक्ट बात, ये रहा फोन नंबर और ईमेल एड्रेस

कपूर कैसे बनता है? इसे जलाने के बाद आखिर क्यों नहीं बचती राख, जानें इसके पीछे की साइंस

कपूर कैसे बनता है? इसे जलाने के बाद आखिर क्यों नहीं बचती राख, जानें इसके पीछे की साइंस

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
बिहार के CM नीतीश कुमार के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले यहां करते थे सरकारी नौकरी

बिहार के CM नीतीश कुमार के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले यहां करते थे सरकारी नौकरी

क्या होता है HCG? प्रेगनेंसी टेस्ट में पुरुष का रिजल्ट आए पॉजिटिव, तो ये हो सकता है खतरे का संकेत! 

क्या होता है HCG? प्रेगनेंसी टेस्ट में पुरुष का रिजल्ट आए पॉजिटिव, तो ये हो सकता है खतरे का संकेत!

धोखे की दुनिया के खिलाड़ी हैं ये 5 जानवर, चकमा देने में होते हैं उस्ताद

धोखे की दुनिया के खिलाड़ी हैं ये 5 जानवर, चकमा देने में होते हैं उस्ताद

Homeभारत

भारत

PM Narendra Modi से आप भी कर सकते हैं डायरेक्ट बात, ये रहा फोन नंबर और ईमेल एड्रेस

PM Narendra Modi Phone Number: 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है. इस अवसर पर आइए हम आपको नरेंद्र मोदी से कॉन्टैक्ट करने के लिए उनके फोन नंबर और ईमेल आईडी बताते हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Sep 16, 2025, 03:10 PM IST

PM Narendra Modi से आप भी कर सकते हैं डायरेक्ट बात, ये रहा फोन नंबर और ईमेल एड्रेस
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

PM Narendra Modi Phone Number: प्रधानमंत्री नारेंद्र मोदी इस साल 17 सितंबर को अपना जन्मदिन मनाते हैं. पीएम मोदी को करोड़ों जनता फॉलो करती है. देश के कुछ लोग तो अपने मन की बात मोदी जी से साझा करना चाहते हैं. फिर ये चाहे सरकारी योजनाओं के फीडबैक देने के लिए हो या उसकी आलोचना करने के लिए. इसके अलावा, कई ऐसे लोग भी हैं, जो देश के प्रति कुछ सुझाव देने के लिए भी पीएम मोदी से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं. अगर आप भी प्रधानमंत्री से सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यहां बताए गए तरीकों को फॉलो कर सकते हैं. आइए, हम आपको नारेंद्र मोदी के फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और अन्य कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में बताते हैं. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऐसे कर सकते हैं सीधा संपर्क

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी सक्रिय रहते हैं, लेकिन उनके नाम से कई फर्जी अकाउंट भी मौजूद हैं. यहां हम आपको प्रधानमंत्री के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स और उनसे संपर्क करने के सही तरीकों के बारे में बता रहे हैं.

प्रधानमंत्री को पत्र या सुझाव कैसे भेजें?

अगर आपके पास कोई सुझाव या सवाल है, तो आप पीएमओ की आधिकारिक वेबसाइट www.pmindia.gov.in/hi/interact-with-honble-pm/ पर जाकर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं. यह पोर्टल सीधे प्रधानमंत्री से बातचीत करने के लिए बनाया गया है.
इसके अलावा, आप सीधे उनके आधिकारिक पते पर भी पत्र भेज सकते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रधानमंत्री को रोजाना देशभर से 2,000 से अधिक पत्र मिलते हैं. पत्र भेजने के लिए आप इस पते का उपयोग कर सकते हैं-
माननीय प्रधानमंत्री,
7 रेसकोर्स रोड,
नई दिल्ली.

पीएम मोदी से सोशल मीडिया पर ऐसे जुड़ें (Narendra Modi Email ID, Twitter, Instagram and Facebook Account)

  • ट्विटर (X)- आप ट्विटर पर @PMOIndia या @narendramodi को टैग करके सीधे अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं. इन अकाउंट्स पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं.
  • ईमेल- आप narendramodi1234@gmail.com पर ईमेल भेजकर भी अपनी बात रख सकते हैं.
  • अन्य सोशल मीडिया- आप इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी प्रधानमंत्री से जुड़ सकते हैं. उनके आधिकारिक हैंडल्स हैं:
  • इंस्टाग्राम- https://www.instagram.com/narendramodi/
  • लिंक्डइन- https://in.linkedin.com/in/narendramodi
  • फेसबुक- Narendra Modi Facebook Page या fb.com/pmoindia
  • नमो ऐप- आप अपने फोन में NaMo ऐप डाउनलोड करके भी प्रधानमंत्री से सीधे मैसेज के जरिए संपर्क कर सकते हैं और उनसे जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें- स्मृति ईरानी ने बताया पीएम मोदी का सबसे खास कौन? उनके बर्थडे से पहले किया बड़ा खुलासा, देखें वीडियो

नरेंद्र मोदी से संपर्क करने के लिए फोन नंबर (Narendra Modi Phone Number)

फोन नंबर: 23012312
फैक्स: 23019545, 23016857
पता: वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल, नई दिल्ली - 110011

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
बिहार के CM नीतीश कुमार के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले यहां करते थे सरकारी नौकरी
बिहार के CM नीतीश कुमार के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले यहां करते थे सरकारी नौकरी
क्या होता है HCG? प्रेगनेंसी टेस्ट में पुरुष का रिजल्ट आए पॉजिटिव, तो ये हो सकता है खतरे का संकेत! 
क्या होता है HCG? प्रेगनेंसी टेस्ट में पुरुष का रिजल्ट आए पॉजिटिव, तो ये हो सकता है खतरे का संकेत!
धोखे की दुनिया के खिलाड़ी हैं ये 5 जानवर, चकमा देने में होते हैं उस्ताद
धोखे की दुनिया के खिलाड़ी हैं ये 5 जानवर, चकमा देने में होते हैं उस्ताद
क्या आपको भी है ट्रंप जैसी बीमारी? इससे दिल तक खून पहुंचने में होती है दिक्कत, जानें इसके लक्षण और इलाज
क्या आपको भी है ट्रंप जैसी बीमारी? इससे दिल तक खून पहुंचने में होती है दिक्कत, जानें इसके लक्षण और इलाज
रेल की पटरियों पर दौड़ती विरासत, भारत के वो 4 रेलवे स्टेशन जो बन गए UNESCO विश्व धरोहर
रेल की पटरियों पर दौड़ती विरासत, भारत के वो 4 रेलवे स्टेशन जो बन गए UNESCO विश्व धरोहर
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE