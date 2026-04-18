PM Modi Speech: एंटी रिफॉर्म पार्टी..., लटकाना, अटकाना और भटकाना कांग्रेस का काम, PM मोदी ने गिना दिए उदाहरण

PM Modi: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कांग्रेस के पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी राजनीति हमेशा “लटकाना, अटकाना, भटकाना” की रही है. PM मोदी ने कहा कि मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं कि हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करेंगे...

PM Modi Speech: शुक्रवार, 17 अप्रैल को सरकार महिला आरक्षण से जुड़े तीन बिल लेकर आई थी, जो लोकसभा में गिर गए हैं. ये पहली बार है जब सदन में PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार की ओर से पेश कोई संवैधानिक संशोधन विधेयक सदन में गिरा हो. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कांग्रेस के पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी राजनीति हमेशा “लटकाना, अटकाना, भटकाना” की रही है. PM मोदी ने कहा कि मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं कि हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करेंगे...

सुधारात्मक कदमों को रोककर रखा

देश के नाम अपने संबोधन में PM मोदी ने महिला विधेयक लोकसभा में पास न होने का दुख जताया, उन्होंने इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है. PM ने कहा महिलाओं के आरक्षण का विरोध करके कांग्रेस ने फिर एक बात साबित कर दी है कि कांग्रेस एंटी रिफॉर्म पार्टी है. लटकाना, अटकाना, भटकाना, कांग्रेस की शुरू से ही यही नीति रही है. उदाहरण देते हुए पीएम मोदी कांग्रेस के उन कदमों का जिक्र भी किया.

PM मोदी ने गिना दिए कई उदाहरण

PM मोदी ने कांग्रेस के उन कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद लटकाया, पाकिस्तान के साथ साथ पानी विवाद लटकाया, OBC आरक्षण विवाद 40 साल लटकाया, वन रैंक वन पेंशन को भी लंबे समय तक अटकाकर रखा. PM मोदी ने कहा की कांग्रेस की इसी लटकाना, अटकाना और भटकाना की नीति का खामियाजा देश ने भुगता है.

य़ह भी पढ़ें: 20 घंटे की बहस, समर्थन में सिर्फ 298 वोट... लोकसभा में पारित नहीं हो सका महिला आरक्षण से जुड़ा बिल, 5 Points में समझें

PM मोदी ने कहा देश के सामने मौजूद सभी चुनौतियां कांग्रेस के रवैये की वजह से हैं. PM मोदी ने कहा कि ये लोग विभाजन की आग को सुलगाना चाहते हैं, क्योंकि बांटो और राज करो ये राजनीति कांग्रेस अंग्रेजों से विरासत में सीखकर आई है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से