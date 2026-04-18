लोकसभा में महिला विधेयक खारिज, अब आगे क्या? केंद्र सरकार के सामने बचे हैं अब ये 5 विकल्प

क्या महिला आरक्षण का इंतज़ार और लंबा होने वाला है? लोक सभा में ये विधेयक खारिज होना मोदी सरकार के लिए यही संकेत दे रही है कि रास्ता अभी आसान नहीं है.

Rejection of Women's Bill, Central Government is now left with these 5 options. Photo Credit: AI

लोकसभा में परिसीमन से जुड़ा महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पास नहीं हो सका, जिससे 33% आरक्षण लागू होने में देरी तय मानी जा रही है. मोदी सरकार के पास अब पुनः पेश करना, संशोधन करना या सहमति बनाना जैसे विकल्प बचे हैं.

लोकसभा में क्यों खारिज हुआ अहम विधेयक?

परिसीमन से जुड़े इस अहम संशोधन को लोकसभा में जरूरी समर्थन नहीं मिल पाया. संविधान संशोधन होने की वजह से इसे पास करने के लिए विशेष बहुमत चाहिए था, जो सरकार जुटा नहीं सकी. विपक्ष ने इसे “क्षेत्रीय असंतुलन” से जोड़ते हुए विरोध किया. खासकर दक्षिणी राज्यों को लेकर चिंता जताई गई कि सीटों का बंटवारा उनके खिलाफ जा सकता है.

महिला आरक्षण पर अब क्या असर?

यह पूरा मामला सिर्फ परिसीमन तक सीमित नहीं है. महिला आरक्षण कानून पहले से मौजूद है, लेकिन उसका लागू होना सीटों के नए बंटवारे (delimitation) पर टिका है. अब जब यह संशोधन अटक गया है, तो महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने में देरी लगभग तय मानी जा रही है. 2029 में लागू होने की उम्मीद कमजोर, और इंतज़ार आगे खिसक सकता है.

अब सरकार के सामने कौन से 5 विकल्प?

इस राजनीतिक गतिरोध के बीच केंद्र सरकार के पास कुछ रास्ते अभी भी खुले हैं,

पहला रास्ता- ये है कि विधेयक को फिर से लोकसभा में पेश किया जाए और नई रणनीति के साथ समर्थन जुटाया जाए.

दूसरा विकल्प- यह है कि विपक्ष की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए बिल में बदलाव किए जाएं, ताकि क्षेत्रीय संतुलन का मुद्दा सुलझ सके.

तीसरा रास्ता- सभी दलों के साथ बातचीत कर सहमति बनाने का है, जो सबसे व्यवहारिक लेकिन सबसे कठिन रास्ता माना जाता है.

चौथा विकल्प- यह है कि सरकार महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग कर एक सीमित संशोधन के जरिए लागू करने की कोशिश करे.

पांचवां रास्ता- यह है कि सरकार समय लेकर अगली जनगणना और नए परिसीमन के बाद इसे लागू करे, भले ही इसमें कई साल लग जाएं.

यह सिर्फ कानून पास करने की लड़ाई नहीं, बल्कि “राजनीतिक संतुलन बनाम सामाजिक बदलाव” की टकराहट बन चुकी है.

आपसे कैसे जुड़ा है ये मामला?

आप सोच रहे होंगे कि यह संसद की बहस है, लेकिन इसका असर जमीन पर दिखता है. जब संसद में महिलाओं की संख्या बढ़ती है, तो नीतियों में बदलाव आता है, जैस-

* शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान

* महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कानून मजबूत

* स्थानीय मुद्दों को नई आवाज

मतलब यह बिल आपके समाज की दिशा बदल सकता है, सिर्फ सीटों का आंकड़ा नहीं.

अब आगे क्या?

अभी गेंद पूरी तरह सरकार और विपक्ष के बीच है. बिना सहमति के यह बिल आगे नहीं बढ़ सकता. आने वाले सत्रों में यह मुद्दा फिर उठेगा, लेकिन कब तक हल निकलेगा-यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है. महिला आरक्षण का रास्ता अब सिर्फ कानून का नहीं, बल्कि राजनीति और सहमति का खेल बन गया है. जब तक सभी पक्ष एक मंच पर नहीं आते, तब तक बदलाव की रफ्तार धीमी ही रहेगी.

