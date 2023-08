चीनी राष्ट्रपति ने दी आवाज, PM मोदी ने पलटकर बिना ठहरे दिया जवाब, बाद में मंच पर मिलाया हाथ, देखें Video

डीएनए हिंदी: PM Modi Latest News- दक्षिण अफ्रीक में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक-दूसरे से हाथ मिलाए और थोड़ी देर बातचीत भी की. हालांकि संबंधों में वैसी गर्मजोशी नहीं दिखी, जिस अंदाज में पीएम मोदी इससे पहले जिनपिंग से मुलाकात करते रहे हैं. उल्टे संबंधों का एक नया अंदाज दिखाई दिया, जिसमें जिनपिंग मंच पर आते समय पीछे से पीएम मोदी को कुछ कहते दिखाई दिए, जिसका जवाब पीएम ने बिना ठहरे आगे चलते हुए ही दे दिया और आगे बढ़ गए.

संयुक्त बयान के लिए आ रहे थे दोनों मंच पर

दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चल रहा है. गुरुवार को सम्मेलन में संयुक्त बयान जारी करने के लिए सभी देशों के नेताओं को मंच पर ग्रुप बनाने के लिए बुलाया गया. इसी दौरान पीएम मोदी और शी जिनपिंग भी मंच पर साथ-साथ आते दिखाई दिए. मंच पर दोनों नेताओं के अपनी-अपनी सीट पर बैठने से पहले जिनपिंग ने पीछे से पीएम मोदी को कुछ कहा. पीएम मोदी जिनपिंग की बात सुनकर पलटे, लेकिन उनके चेहरे पर बेहद रुखा सा अंदाज दिखाई दिया. इसके बाद मोदी ने हाथ हिलाते हुए जिनपिंग को कुछ कहा और आगे अपनी सीट की तरफ बढ़ गए.

#WATCH | PM Modi and Chinese President Xi Jinping engage in a brief interaction at the 15th BRICS summit in Johannesburg pic.twitter.com/1yE3jstVfx