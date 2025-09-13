Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Cholesterol Remedy: रोज सुबह इन 7 तरीकों से कम करें गंदा कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक-स्ट्रोक का रिस्क होगा कम

Health Tips: कम पानी पीना बन सकता है समस्याओं का कारण, झेलने पड़ सकते हैं कई नुकसान, जानें कितना पानी पिएं

पीएम मोदी का आज मणिपुर दौरा: नार्थइस्ट में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, 2023 की हिंसा के बाद पहला दौरा

शिरडी के साईं मंदिर में 'स्मार्ट सुरक्षा', प्रसाद-दर्शन और सिक्योरिटी तक सब अब AI के नियंत्रण में

हाई यूरिक एसिड के मरीजों के लिए 'हार्टबर्न' हैं ये 5 दालें, जानें कौन सी एक दाल है जो खा सकते हैं?

Health News: लगातार बढ़ रहा डेंगू-मलेरिया का खतरा, हेल्थ मिनिस्ट्री ने दिया अलर्ट, हो जाए सावधान

वैष्णो देवी यात्रा 14 सितंबर से फिर से शुरू होगी, तीर्थयात्री ये महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जरूर जान लें

प्राचीन भारतीय ज्ञान अब एक क्लिक में; प्रधानमंत्री मोदी ने 'ज्ञान भारतम' पोर्टल लॉन्च किया

बांके बिहारी मंदिर में अब से वीआईपी पास लेकर आए तो बाहर कर दिए जाएंगे, आम भक्तों को मिला न्याय

क्या है पुतिन की 'सलामी स्लाइसिंग', जिससे दुश्मन को धीरे-धीरे देते हैं मात, अब टारगेट पर Poland?

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Health Tips: कम पानी पीना बन सकता है समस्याओं का कारण, झेलने पड़ सकते हैं कई नुकसान, जानें कितना पानी पिएं

कम पानी पीना बन सकता है समस्याओं का कारण, झेलने पड़ सकते हैं कई नुकसान, जानें कितना पानी पिएं

पीएम मोदी का आज मणिपुर दौरा: नार्थइस्ट में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, 2023 की हिंसा के बाद पहला दौरा

पीएम मोदी का आज मणिपुर दौरा: नार्थइस्ट में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, 2023 की हिंसा के बाद पहला दौरा

शिरडी के साईं मंदिर में 'स्मार्ट सुरक्षा', प्रसाद-दर्शन और सिक्योरिटी तक सब अब AI के नियंत्रण में

शिरडी के साईं मंदिर में 'स्मार्ट सुरक्षा', प्रसाद-दर्शन और सिक्योरिटी तक सब अब AI के नियंत्रण में

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Cholesterol Remedy: रोज सुबह इन 7 तरीकों से कम करें गंदा कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक-स्ट्रोक का रिस्क होगा कम

रोज सुबह इन 7 तरीकों से कम करें गंदा कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक-स्ट्रोक का रिस्क होगा कम

हाई यूरिक एसिड के मरीजों के लिए 'हार्टबर्न' हैं ये 5 दालें, जानें कौन सी एक दाल है जो खा सकते हैं?

हाई यूरिक एसिड के मरीजों के लिए 'हार्टबर्न' हैं ये 5 दालें, जानें कौन सी एक दाल है जो खा सकते हैं?

लोग क्यों करते हैं रिलेशनशिप में चीटिंग? जानिए 6 बड़ी वजहें

लोग क्यों करते हैं रिलेशनशिप में चीटिंग? जानिए 6 बड़ी वजहें

Homeभारत

भारत

पीएम मोदी का आज मणिपुर दौरा: नार्थइस्ट में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, 2023 की हिंसा के बाद पहला दौरा

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी 13 से 15 सितंबर (शनिवार से सोमवार) तक पांच राज्यों मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे और 71,850 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Sep 13, 2025, 08:58 AM IST

पीएम मोदी का आज मणिपुर दौरा: नार्थइस्ट में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, 2023 की हिंसा के बाद पहला दौरा

PM Modi's Manipur Visit  

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिज़ोरम, असम और मणिपुर समेत कई पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करेंगे और इन क्षेत्रों में कई प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर के चुराचांदपुर भी जाएंगे, जो 2023 में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से राज्य का उनका पहला दौरा होगा. प्रधानमंत्री 7,300 करोड़ रुपये की कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और एक जनसभा को संबोधित भी कर सकते हैं. वह इंफाल भी जाएँगे और 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे.

प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, "अगले कुछ दिनों में, 13, 14 और 15 सितंबर को, मैं मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में कार्यक्रमों में भाग लूंगा, जिनका उद्देश्य 'जीवन को आसान बनाना' है. इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, विशेष रूप से कनेक्टिविटी, रोजगार सृजन और अन्य चीजों को बढ़ावा देने में."

प्रधानमंत्री मिज़ोरम का दौरा करेंगे और सुबह लगभग 10 बजे आइज़ोल में 9000 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. बयान के अनुसार, वह एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे.

मणिपुर में, वह दोपहर लगभग 12:30 बजे चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे. इस अवसर पर वह उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे. इसके बाद, वह दोपहर लगभग 2:30 बजे इम्फाल में 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री असम का दौरा करेंगे और शाम लगभग 5 बजे गुवाहाटी में भारत रत्न भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के समारोह में भाग लेंगे. इस अवसर पर वे उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे.
 
14 सितंबर को, प्रधानमंत्री मोदी असम में 18,530 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली प्रमुख बुनियादी ढाँचा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. वह सुबह लगभग 11 बजे दरंग में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे. इसके बाद, वह दोपहर लगभग 1:45 बजे गोलाघाट स्थित असम बायो-एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी प्लांट का उद्घाटन करेंगे. वह गोलाघाट में पॉलीप्रोपाइलीन प्लांट की आधारशिला भी रखेंगे. 

15 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और सुबह करीब 9:30 बजे कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन-2025 का उद्घाटन करेंगे. इसके बाद, प्रधानमंत्री बिहार का दौरा करेंगे और दोपहर लगभग 2:45 बजे पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे. इसके अलावा, वे पूर्णिया में लगभग 36,000 करोड़ रुपये की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे और इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे. वे बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी शुभारंभ करेंगे. मिज़ोरम में, वह आइज़ोल में 9000 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. 

ये परियोजनाएँ रेलवे, सड़क मार्ग, ऊर्जा, खेल आदि सहित कई क्षेत्रों को लाभान्वित करेंगी. इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी तीन नई एक्सप्रेस ट्रेनों, सैरांग (आइजोल)-दिल्ली (आनंद विहार टर्मिनल) राजधानी एक्सप्रेस, सैरांग-गुवाहाटी एक्सप्रेस और सैरांग-कोलकाता एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे. बयान में कहा गया है, "आइजोल अब राजधानी एक्सप्रेस के माध्यम से दिल्ली से सीधे जुड़ जाएगा. सैरंग-गुवाहाटी एक्सप्रेस मिजोरम और असम के बीच आवाजाही को सुगम बनाएगी. सैरंग-कोलकाता एक्सप्रेस मिजोरम को सीधे कोलकाता से जोड़ेगी." सड़क अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री कई सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिनमें आइजोल बाईपास रोड, थेनजोल-सियालसुक रोड और खानकावन-रोंगूरा रोड शामिल हैं.

प्रधानमंत्री लॉन्गतलाई-सियाहा रोड पर छिमटुईपुई नदी पुल का भी शिलान्यास करेंगे, जो सभी मौसमों में संपर्क प्रदान करेगा और यात्रा के समय को दो घंटे कम करेगा. इसके बाद, खेल विकास के लिए खेलो इंडिया बहुउद्देशीय इनडोर हॉल का शिलान्यास किया जाएगा. क्षेत्र में ऊर्जा अवसंरचना को सुदृढ़ करते हुए, प्रधानमंत्री आइज़ोल के मुआलखांग में 30 टीएमटीपीए (हज़ार मीट्रिक टन प्रति वर्ष) क्षमता वाले एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला रखेंगे. बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिनमें 3,600 करोड़ रुपये से अधिक की मणिपुर शहरी सड़कें, जल निकासी और परिसंपत्ति प्रबंधन सुधार परियोजना; 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं; मणिपुर इन्फोटेक विकास (एमआईएनडी) परियोजना, 9 स्थानों पर कामकाजी महिला छात्रावास आदि शामिल हैं. असम में प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिनमें दरांग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जीएनएम स्कूल और बीएससी नर्सिंग कॉलेज शामिल हैं. 

गोलाघाट के नुमालीगढ़ में, प्रधानमंत्री नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) में असम बायोएथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन करेंगे, जिसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है. वे नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) में पॉलीप्रोपाइलीन संयंत्र की आधारशिला भी रखेंगे, जो असम के पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देगा. एक मजबूत, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, प्रधानमंत्री 15 सितंबर को कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन-2025 का उद्घाटन करेंगे और उसे संबोधित करेंगे. वहीं, बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ करेंगे. यह बोर्ड उत्पादन और नई तकनीक के विकास को बढ़ावा देगा, फसलोत्तर प्रबंधन को मज़बूत करेगा, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देगा, तथा मखाना के बाज़ार, निर्यात और ब्रांड विकास को सुगम बनाएगा, जिससे बिहार और देश के मखाना किसानों को लाभ होगा.

 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Cholesterol Remedy: रोज सुबह इन 7 तरीकों से कम करें गंदा कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक-स्ट्रोक का रिस्क होगा कम
रोज सुबह इन 7 तरीकों से कम करें गंदा कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक-स्ट्रोक का रिस्क होगा कम
हाई यूरिक एसिड के मरीजों के लिए 'हार्टबर्न' हैं ये 5 दालें, जानें कौन सी एक दाल है जो खा सकते हैं?
हाई यूरिक एसिड के मरीजों के लिए 'हार्टबर्न' हैं ये 5 दालें, जानें कौन सी एक दाल है जो खा सकते हैं?
लोग क्यों करते हैं रिलेशनशिप में चीटिंग? जानिए 6 बड़ी वजहें
लोग क्यों करते हैं रिलेशनशिप में चीटिंग? जानिए 6 बड़ी वजहें
20 रुपए से भी सस्ती ये चीजें हैं Diabetes की पक्की दुश्मन, महीनों से बढ़ा Sugar Level भी होगा कंट्रोल
20 रुपए से भी सस्ती ये चीजें हैं Diabetes की पक्की दुश्मन, महीनों से बढ़ा Sugar Level भी होगा कंट्रोल
क्रेडिट कार्ड करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान! इन गलतियों से हो सकता है भारी नुकसान
क्रेडिट कार्ड करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान! इन गलतियों से हो सकता है भारी नुकसान
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE