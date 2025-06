प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इस समय ओडिशा में हैं, ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वाशिंगटन आने के प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि उन्हें 'पवित्र महाप्रभु की भूमि पर वापस जाने की आवश्यकता है.' भुवनेश्वर में जनता को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि कनाडा में जी7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के दौरान उन्हें ट्रंप का फोन आया था. ट्रंप ने उन्हें वाशिंगटन में डिनर के लिए आमंत्रित किया, जिसे प्रधानमंत्री ने विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया.

सभा में आई भीड़ से मुखातिब होते हुए पीएम मोदी ने कहा कि, 'बस दो दिन पहले, मैं जी7 शिखर सम्मेलन के लिए कनाडा में था और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया. उन्होंने कहा, चूंकि आप कनाडा आए हैं, इसलिए वाशिंगटन होते हुए जाएं, हम साथ में रात्रिभोज करेंगे और बात करेंगे. उन्होंने बहुत आग्रह के साथ निमंत्रण दिया.

मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति से कहा, निमंत्रण के लिए धन्यवाद. मेरे लिए महाप्रभु की भूमि पर जाना बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए मैंने विनम्रतापूर्वक उनके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और महाप्रभु के प्रति आपका प्रेम और भक्ति मुझे इस भूमि पर ले आई,'

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी राज्य में भाजपा की पहली सरकार की पहली वर्षगांठ समारोह में भाग लेने के लिए ओडिशा का दौरा कर रहे हैं.

