PM Modi Parliament Speech: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बजट अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्य सभा को संबोधित किया है. उन्होंने कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) व मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) की तरफ से उठाए गए सवालों का तीखा जवाब दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए पास केवल फैमिली फर्स्ट मॉडल है. कांग्रेस से 'सबका साथ, सबका विकास' की उम्मीद करना बड़ी गलती होगी. कांग्रेस भीमराव आंबेडकर के नाम से चिढ़ती थी. जय भीम बोलने में कांग्रेस का मुंह सूख जाता था. उन्होंने पिछड़ी जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं देने को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा. साथ ही विपक्षी दलों को निशाने पर लेते हुए कहा कि देश में इस समय केवल जातिवाद का जहर घोलने की कोशिश हो रही है. प्रधानमंत्री मोदी (Narendra Modi) ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए समाज के हर वर्ग के लिए काम करने का दावा किया है.

5 पॉइंट्स में पढ़िए पीएम मोदी ने क्या-क्या बात कही है-

1- 'आज मजबूरी में जय भीम बोल रही है कांग्रेस'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सभा में आरक्षण के मुद्दे पर बोलने के दौरान कांग्रेस पर बाबा साहेब आंबेडकर को लेकर निशाना साधा. उन्होंने कहा,'संविधान निर्माता बाबा साहेब भीम राव आंबेडकर को कभी कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया. कांग्रेस उनसे चिढ़ती थी. आजादी के इतने साल बाद भी उन्हें भारत रत्न सम्मान के लायक नहीं समझा गया. जय भीम बोलने में कांग्रेस का मुंह सूख जाता था, लेकिन कांग्रेस रंग बदलने में बड़ी माहिर है. अब बदलती हवा देखकर कांग्रेस को भी मजबूरी में जय भीम बोलना पड़ रहा है.'

2- 'एक परिवार के लिए समर्पित है कांग्रेस'

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,'राष्ट्रपति ने अपने प्रेरक, प्रभावी और हम सबके लिए मार्गदर्शक अभिभाषण से देश को आगे बढ़ने की दिशा दिखाई है.' इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा,'इसे (राष्ट्रपति के अभिभाषण को) जिसने जैसा समझा, वैसे ही समझाया. अभिभाषण में सबका साथ, सबका विकास की बात की गई. ये हम सभी का दायित्व है. इसमें कठिनाई क्या है? लेकिन कांग्रेस से ऐसी अपेक्षा करना बड़ी गलती होगी, क्योंकि यह उनकी सोच-समझ और उनके रोडमैप से बाहर है. कांग्रेस के मॉडल में फैमिली फर्स्ट ही सबसे ऊपर है. इतना बड़ा दल एक परिवार के लिए समर्पित है.' पीएम मोदी ने आगे कहा,'हमारे मॉडल को मैं एक शब्द में 'नेशन फर्स्ट' कहूंगा. देश की जनता ने हमारे इस विकास के मॉडल को समझा और समर्थन दिया. इसी कारण देश की जनता ने हमें लगातार तीसरी बार सेवा का मौका दिया है.'

