भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर, 16 मई का दिन खास... नीदरलैंड में क्या-क्या बोले PM मोदी

PM Modi Netherlands Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों - यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के दौरे पर हैं. 15 मई को यूएई जाने के बाद, PM मोदी आज यानी 16 मई को नीदरलैंड पहुंच गए हैं. यहां हेग में PM मोदी ने भारतीय समुदायों को संबोधित किया. आइए जानें अपने इस संबोधन में उन्होंने क्या कहा...

PM Modi Netherlands Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों - यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के दौरे पर हैं. 15 मई को यूएई जाने के बाद, PM मोदी आज यानी 16 मई को नीदरलैंड पहुंच गए हैं. यहां हेग में PM मोदी ने भारतीय समुदायों को संबोधित करते हुए कहा कि इतना प्यार और उत्साह... सच कहूं तो कुछ देर के लिए मैं भूल ही गया था कि मैं नीदरलैंड में हूं. लग रहा है कि जैसे भारत में ही कहीं कोई फेस्टिवल चल रहा है. उन्होंने कहा कि नीदरलैंड आकर भारत जैसा महसूस हो रहा है. नीदरलैंड भारतीय में समुदायों को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा की नीदरलैंड की प्रगति में भारतीयों का भी योगदान है और आप नीदरलैंड के समाज और यहां की इकोनॉमी में जो योगदार कर रहे हैं उस पर हर भारतवासी को गर्व है.

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्यूफैक्चरर: PM मोदी

नीदरलैंड में अपने संबोधन में PM मोदी ने कहा कि सबसे ऊंची और सबसे लंबी टनल, सबसे ऊंचे और लंबे ब्रिज, सबसे लंबे एक्सप्रेसवे, सबसे लंबे मेट्रो नेटवर्क हों, सबसे बड़े इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क हों, ये सब आज भारत में बन रहे हैं. उन्होंने कहा कि बीते सालों में भारत ने धरती से चंद्रमा की दूरी जितनी है, उससे भी 11 गुणा अधिक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है.

इसके अलावा PM मोदी ने कहा कि एक दशक पहले हम मोबाइल इम्पोर्ट करते थे, आज भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्यूफैक्चरर बन चुका है. उन्होंने कहा आज के भारत की एक और पहचान है, आज का भारत इनोवेशन पॉवर्ड है और ये भारतीयों के इनोवेशन का प्रमाण है.' (खबर अपडेट की जा रही)



