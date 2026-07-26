कारगिल विजय दिवस से पर्यावरण तक: जानिए ‘मन की बात’ में किन अहम मुद्दों पर बोले PM नरेंद्र मोदी?

PM Narendra Modi Mann Ki Baat: पीएम नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ के 136वें एपिसोड में कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी. साथ ही उन्होंने स्वदेशी रक्षा तकनीक, खेल उपलब्धियों, जल संरक्षण और विक्रम-1 के सफल प्रक्षेपण पर गर्व भी जताया.

PM Narendra Modi Mann Ki Baat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 136वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित किया है. आज यानी 26 जुलाई के दिन प्रसारित इस विशेष प्रोग्राम में प्रधानमंत्री ने देश के वीर सपूतों को नमन करने के साथ-साथ कई मुद्दों पर भी बात की है. पीएम मोदी ने रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता, पर्यावरण संरक्षण, अंतरिक्ष विज्ञान और खेल जगत की शानदार सफलताओं पर भी खुलकर चर्चा की.

कारगिल विजय दिवस के अमर शहीदों को किया नमन

कार्यक्रम की शुरुआत में ही पीएम मोदी ने 26 जुलाई के ऐतिहासिक दिन यानी कारगिल विजय दिवस का स्मरण किया. उन्होंने कहा कि कुछ तारीखें ऐसी होती हैं, जिनके लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वे दिलों में जिंदा रहती हैं. साल 1999 में भारतीय सेना के जवानों ने जिस अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय दिया था, वह हर देशवासी के सीने को गर्व से चौड़ा कर देता है. उन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सभी वीर जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की.

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रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और ग्लोबल मंच पर भारत

संबोधन को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने डिफेंस सेक्टर में देश की लगातार बढ़ती ताकत का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि आज भारत रक्षा मामलों में आयात पर निर्भर रहने के बजाय खुद हथियार और युद्धपोत बनाने में सक्षम हो रहा है. स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया युद्धपोत 'आईएनएस महेंद्रगिरी' और पिनाका मिसाइल प्रणाली इस बात का पुख्ता प्रमाण हैं कि देश आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है. इसके अलावा, उन्होंने इस महीने अपनी इंडोनेशिया यात्रा का जिक्र करते हुए बताया कि वहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों को लेकर एक अहम रक्षा समझौता हुआ है, जो वैश्विक स्तर पर भारतीय रक्षा उपकरणों के प्रति बढ़ते भरोसे को दर्शाता है.

जल संरक्षण और 'कैच द रेन' अभियान की सफलता

पर्यावरण और जल संकट जैसे गंभीर मुद्दों पर बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 'कैच द रेन' अभियान के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि आज के समय में पानी की एक-एक बूंद को सहेजना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही हमारा कल सुरक्षित करेगी. इस मुहिम के तहत देश के कई राज्यों ने सराहनीय कार्य किए हैं. इसकी लिस्ट में मध्य प्रदेश के चार हजार नए तालाबों का निर्माण शामिल है. यही नहीं, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों के नागरिकों ने भी जल संरक्षण की दिशा में बढ़-चढ़कर योगदान दिया है.

अंतरिक्ष विज्ञान में प्राइवेट सेक्टर का ऐतिहासिक सफर

देश के स्पेस सेक्टर का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने पिछले रविवार को हुए 'विक्रम-1' रॉकेट के सफल प्रक्षेपण को ऐतिहासिक करार दिया. उन्होंने कहा कि यह प्राइवेट सेक्टर द्वारा निर्मित भारत का पहला रॉकेट है, जिसने यह साबित कर दिखाया कि हमारे युवा इनोवेटर्स असंभव दिखने वाले लक्ष्यों को भी अपनी मेहनत और प्रतिभा से हासिल कर सकते हैं.

खेल जगत की उपलब्धियां

खेलों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने भारतीय खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस की भी सराहना की. उन्होंने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया. इसके अलावा, पीवी सिंधु के जापान ओपन का खिताब ऐतिहासिक उपलब्धि का जिक्र किया. इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम द्वारा 200 रनों से जीते गए ऐतिहासिक टेस्ट मैच की भी प्रशंसा की. आखिर में, प्रधानमंत्री ने फुटबॉल के नियमों के जरिए बच्चों को संस्कृत पढ़ाने वाली केरल के एर्नाकुलम की शिक्षिका की मिसाल दी. इस तरह पीएम की 'मन की बात' का 136 वां एपिसोड देश के संपूर्ण विकास, सुरक्षा और सांस्कृतिक गौरव का अनूठा संगम रहा.

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