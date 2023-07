PM Modi in Chhattisgarh: 'वो मेरी कब्र खोदने की बात कर रहे, जो डर गया वो मोदी नहीं' छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री

डीएनए हिंदी: छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव (Chhattisgarh Assembly Elections 2023) होने हैं और सियासी सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi in Raipur) भी चुनावी मोड में आ गए हैं. शुक्रवार को राजधानी रायपुर पहुंचे पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया और मंच से राज्य की भूपेश बघेल सरकार (Bhupesh Baghel Government) और कांग्रेस शासन को निशाने पर लिया है. पीएम ने अपने आधे घंटे के भाषण की शुरुआत प्रदेश के देवी-देवताओं को याद करते हुए छत्तीसगढ़ी भाषा में की और बाद में कांग्रेस (Congress) शासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि केवल बीजेपी ही है जो कि छत्तीसगढ़ को अच्छे से समझ सकती है. पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग उनकी कब्र खोदना चाहते हैं लेकिन वह किसी से भी डरते नहीं है.

विधानसभा चुनावों को लेकर पीएम मोदी ने जनता के बीच कहा कि छत्तीसगढ़ में एक ही चर्चा है कि बदलबो-बदलबो ए दारी सरकार बदलबो. पीएम मोदी ने कहा कि यह नारा बीजेपी ने बनाया है क्योंकि बीजेपी ही जनता की बात समझती है. इसके साथ ही पीएम ने राज्य में भूपेश बघेल सरकार को शराब घोटाले के मुद्दे पर घेरा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने शराबबंदी तो नहीं की, लेकिन शराब घोटाला जरूर कर दिया.

"Those stained with corruption are uniting," PM Modi slams Congress from poll-bound Chhattisgarh