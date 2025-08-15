लाल किले से तिरंगा फहराने के बाद पीएम मोदी की चेतावनी, 'हम परमाणु धमकियों से नहीं डरेंगे', खून-पानी एक साथ नहीं बह सकते

Numerology: सोने के कलम से तकदीर लिखवा के आते हैं इन तारीखों पर जन्में लोग, राजयोग बनाता है हर फील्ड में सक्सेसफुल
भारत
PM Modi Independence Day Speech: आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से कहा कि भारत ने ठान लिया है कि अब वह परमाणु धमकियों को बर्दाश्त नहीं करेगा.
देश आज, 15 अगस्त 2025 को अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया. पीएम मोदी लाल किले से राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं. स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. दिल्ली में भी सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर हैं. प्रधानमंत्री मोदी पद पर रहते हुए अपना 12वां भाषण दे रहे हैं.
राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस संकल्पों का पर्व है. देश एकता की भावना को सशक्त कर रहा है. संविधान प्रकाश स्तंभ बनकर देश को आलोकित कर रहा है. यह सामूहिक सिद्धि का पर्व है. आज लाल किले पर अनेक विशिष्ट गणमान्य उपस्थित हैं. हमने अनुच्छेद 370 की दीवार को तोड़कर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है.
हम परमाणु ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेंगे: लाल किले से पीएम मोदी की चेतावनी
15 अगस्त का विशेष महत्व भी देखा जा रहा है. आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जवानों को नमन करने का अवसर मिला. हमारे वीर जवानों ने दुश्मन को उसकी कल्पना से परे सजा दी और पहलगाम में सीमा पार से आए आतंकियों जैसा नरसंहार किया. धर्म पूछकर लोगों को मारा गया. पत्नियों के सामने पतियों को गोली मार दी गई, बच्चों के सामने पिताओं को मार दिया गया. पूरा भारत गुस्से से भरा हुआ है. ऑपरेशन सिंदूर गुस्से की अभिव्यक्ति है.
पाकिस्तान में तबाही इतनी ज़्यादा है कि रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं. हमारा देश दशकों से आतंकवाद झेल रहा है. देश की छाती छलनी हो गई है. हम अब आतंकवाद और आतंकवादियों को पालने वालों को अलग-अलग नहीं मानेंगे. ये दोनों मानवता के बराबर के दुश्मन हैं. इनमें कोई फ़र्क़ नहीं है. भारत ने ठान लिया है कि अब हम परमाणु धमकियाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे. परमाणु ब्लैकमेल लंबे समय से चल रहा है. लेकिन हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे. हमारे वीर सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से भी परे सज़ा दी है.
सिंधु संधि एकतरफा थी: पीएम मोदी
लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने तय कर लिया है कि खून और पानी साथ-साथ नहीं बहेंगे. भारतीय नदियों के पानी से दुश्मन सिंचाई कर रहे हैं. भारत को उसके हक का पानी मिलेगा. इस पर भारत के किसानों का हक है. सिंधु संधि एकतरफा और अन्यायपूर्ण थी. यह समझौता राष्ट्रहित में स्वीकार्य नहीं है.
