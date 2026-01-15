CSPOC 2026: भारत ने अपनी विविधता को बनाया लोकतंत्र की शक्ति, देश के नेतृत्व में नारी शक्ति की अहम भूमिका: पीएम मोदी

CSPOC 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में 28वीं कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रेसिडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस (CSPOC), 2026 का उद्घाटन किया, इस दौरान अपने संबोधन में उन्होने कहा की आज, भारतीय महिलाएं न केवल लोकतंत्र में भाग ले रही हैं बल्कि नेतृत्व भी कर रही हैं.

CSPOC 2026, PM Modi Speech: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में 28वीं कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रेसिडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस (CSPOC), 2026 का उद्घाटन किया, इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने को कहा कि भारत ने विविधता को अपने लोकतंत्र की ताकत बनाया है और दुनिया को दिखाया है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं और प्रक्रियाएं उसके विकास को स्थिरता, गति तथा स्तर (स्केल) प्रदान करते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भारतीय लोकतंत्र एक बड़े पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें गहरी हैं.

उन्होंने कहा, ‘‘जब भारत को आजादी मिली, तो कई लोगों को संदेह था कि देश की इतनी अधिक विविधता के बीच लोकतंत्र टिक पाएगा या नहीं. हालांकि, यही विविधता भारतीय लोकतंत्र की शक्ति बन गई.’’

लोकतंत्र का मतलब: अंतिम पायदान तक सेवाओं की पहुंच

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘यह भी संशय था कि लोकतंत्र ने जड़ें जमा भी लीं, तो भी भारत को आगे बढ़ने में मुश्किल होगी. इन संशयों के उलट, भारत ने दिखाया है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं और प्रक्रियाएं उसके विकास को स्थिरता, स्केल और गति प्रदान करते हैं.’’ प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बहस, संवाद और मिलकर फैसला लेने की लंबी परंपरा रही है.

उन्होंने कहा, "भारत में, लोकतंत्र का मतलब है अंतिम पायदान तक सेवाओं की पहुंच’’, भारत हर वैश्विक मंच पर ‘ग्लोबल साउथ’ की चिंताओं को मजबूती से उठा रहा है. PM Modi ने कहा, ‘‘अपनी जी20 की अध्यक्षता के दौरान भी, भारत ने ‘ग्लोबल साउथ’ की प्राथमिकताओं को वैश्विक एजेंडा के केंद्र में रखा था’’ संविधान सदन (पुराने संसद भवन) के केंद्रीय कक्ष में 14 से 16 जनवरी तक आयोजित हो रहे इस सम्मेलन में करीब 60 स्पीकर और पीठासीन अधिकारी शामिल हो रहे हैं.

इसमें आज के कई संसदीय मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जिनमें मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं को बनाकर रखने में अध्यक्ष (स्पीकर) और पीठासीन अधिकारी की भूमिका भी शामिल है. संसदीय कामकाज में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का इस्तेमाल, संसद सदस्यों पर सोशल मीडिया का असर, संसद के बारे में लोगों की समझ बढ़ाने के लिए नई रणनीति और मतदान के अलावा नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने आदि पर भी इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की जा रही है.

देश की पहली नागरिक और दिल्ली की CM महिला

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा की आज, भारतीय महिलाएं न केवल लोकतंत्र में भाग ले रही हैं बल्कि नेतृत्व भी कर रही हैं. भारत की राष्ट्रपति देश की पहले नागरिक, एक महिला है. दिल्ली की मुख्यमंत्री भी महिला हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपमें से कई लोग भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में जानते हैं. वास्तव में, हमारे लोकतंत्र का पैमाना असाधारण है. उदाहरण के लिए 2024 में हुए भारत के आम चुनाव मानव इतिहास का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अभ्यास थे और इसमें लगभग 98 करोड़ नागरिकों ने वोट के लिए पंजीकरण कराया.

यह संख्या कुछ महाद्वीपों की जनसंख्या से भी अधिक है. इन चुनावों में 8,000 से अधिक उम्मीदवार और 700 से अधिक राजनीतिक पार्टियों ने भाग लिया, इसके अलावा महिलाओं के मतदान में भी रिकॉर्ड भागीदारी देखी गई.

