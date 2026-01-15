FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
CSPOC 2026: भारत ने अपनी विविधता को बनाया लोकतंत्र की शक्ति, देश के नेतृत्व में नारी शक्ति की अहम भूमिका: पीएम मोदी

CSPOC 2026: भारत ने अपनी विविधता को बनाया लोकतंत्र की शक्ति, देश के नेतृत्व में नारी शक्ति की अहम भूमिका: पीएम मोदी

U19 World Cup 2026 में इतिहास रचने के करीब हैं Vaibhav Suryavanshi, ऐसा करने वाले बनेंगे नंबर-1 बल्लेबाज

U19 World Cup 2026 में इतिहास रचने के करीब हैं Vaibhav Suryavanshi, ऐसा करने वाले बनेंगे नंबर-1 बल्लेबाज

I-PAC रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ED के ममता बनर्जी पर कई आरोप, SC ने कहा 'हम जांच जरूर करेंगे'

I-PAC रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ED के ममता बनर्जी पर कई आरोप, SC ने कहा 'हम जांच जरूर करेंगे'

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत की वो 'शापित' नदी जिसकी घाटियों में जन्मे थे सबसे खौफनाक डाकू, अपराध की कहानियों से आज भी कांपता है इतिहास

भारत की वो 'शापित' नदी जिसकी घाटियों में जन्मे थे सबसे खौफनाक डाकू, अपराध की कहानियों से आज भी कांपता है इतिहास

T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, रिटायरमेंट के बाद भी विराट-रोहित का जलवा बरकरार

T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, रिटायरमेंट के बाद भी विराट-रोहित का जलवा बरकरार

बॉर्डर से आगे भी देश की ढाल है Indian Army, युद्ध के अलावा भी निभाती है ये 5 बड़ी जिम्मेदारियां

बॉर्डर से आगे भी देश की ढाल है Indian Army, युद्ध के अलावा भी निभाती है ये 5 बड़ी जिम्मेदारियां

Homeभारत

भारत

CSPOC 2026: भारत ने अपनी विविधता को बनाया लोकतंत्र की शक्ति, देश के नेतृत्व में नारी शक्ति की अहम भूमिका: पीएम मोदी

CSPOC 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में 28वीं कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रेसिडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस (CSPOC), 2026 का उद्घाटन किया, इस दौरान अपने संबोधन में उन्होने कहा की आज, भारतीय महिलाएं न केवल लोकतंत्र में भाग ले रही हैं बल्कि नेतृत्व भी कर रही हैं.

Latest News

Bhasha

Updated : Jan 15, 2026, 02:15 PM IST

CSPOC 2026: भारत ने अपनी विविधता को बनाया लोकतंत्र की शक्ति, देश के नेतृत्व में नारी शक्ति की अहम भूमिका: पीएम मोदी

CSPOC 2026, PM Modi Speech:

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

CSPOC 2026, PM Modi Speech: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में 28वीं कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रेसिडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस (CSPOC), 2026 का उद्घाटन किया, इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने को कहा कि भारत ने विविधता को अपने लोकतंत्र की ताकत बनाया है और दुनिया को दिखाया है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं और प्रक्रियाएं उसके विकास को स्थिरता, गति तथा स्तर (स्केल) प्रदान करते हैं.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भारतीय लोकतंत्र एक बड़े पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें गहरी हैं.

उन्होंने कहा, ‘‘जब भारत को आजादी मिली, तो कई लोगों को संदेह था कि देश की इतनी अधिक विविधता के बीच लोकतंत्र टिक पाएगा या नहीं. हालांकि, यही विविधता भारतीय लोकतंत्र की शक्ति बन गई.’’

लोकतंत्र का मतलब: अंतिम पायदान तक सेवाओं की पहुंच 

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘यह भी संशय था कि लोकतंत्र ने जड़ें जमा भी लीं, तो भी भारत को आगे बढ़ने में मुश्किल होगी. इन संशयों के उलट, भारत ने दिखाया है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं और प्रक्रियाएं उसके विकास को स्थिरता, स्केल और गति प्रदान करते हैं.’’ प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बहस, संवाद और मिलकर फैसला लेने की लंबी परंपरा रही है. 

यह भी पढ़ें: उत्तर भारत में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, दिल्ली एनसीआर में कोहरा छाने के साथ चलेगी शीतलहर

उन्होंने कहा, "भारत में, लोकतंत्र का मतलब है अंतिम पायदान तक सेवाओं की पहुंच’’, भारत हर वैश्विक मंच पर ‘ग्लोबल साउथ’ की चिंताओं को मजबूती से उठा रहा है. PM Modi ने कहा, ‘‘अपनी जी20 की अध्यक्षता के दौरान भी, भारत ने ‘ग्लोबल साउथ’ की प्राथमिकताओं को वैश्विक एजेंडा के केंद्र में रखा था’’ संविधान सदन (पुराने संसद भवन) के केंद्रीय कक्ष में 14 से 16 जनवरी तक आयोजित हो रहे इस सम्मेलन में करीब 60 स्पीकर और पीठासीन अधिकारी शामिल हो रहे हैं. 

इसमें आज के कई संसदीय मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जिनमें मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं को बनाकर रखने में अध्यक्ष (स्पीकर) और पीठासीन अधिकारी की भूमिका भी शामिल है. संसदीय कामकाज में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का इस्तेमाल, संसद सदस्यों पर सोशल मीडिया का असर, संसद के बारे में लोगों की समझ बढ़ाने के लिए नई रणनीति और मतदान के अलावा नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने आदि पर भी इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की जा रही है.  

देश की पहली नागरिक और दिल्ली की CM महिला 

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा की आज, भारतीय महिलाएं न केवल लोकतंत्र में भाग ले रही हैं बल्कि नेतृत्व भी कर रही हैं.  भारत की राष्ट्रपति देश की पहले नागरिक, एक महिला है. दिल्ली की मुख्यमंत्री भी महिला हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपमें से कई लोग भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में जानते हैं. वास्तव में, हमारे लोकतंत्र का पैमाना असाधारण है. उदाहरण के लिए 2024 में हुए भारत के आम चुनाव मानव इतिहास का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अभ्यास थे और इसमें लगभग 98 करोड़ नागरिकों ने वोट के लिए पंजीकरण कराया. 

यह संख्या कुछ महाद्वीपों की जनसंख्या से भी अधिक है. इन चुनावों में 8,000 से अधिक उम्मीदवार और 700 से अधिक राजनीतिक पार्टियों ने भाग लिया, इसके अलावा महिलाओं के मतदान में भी रिकॉर्ड भागीदारी देखी गई. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत की वो 'शापित' नदी जिसकी घाटियों में जन्मे थे सबसे खौफनाक डाकू, अपराध की कहानियों से आज भी कांपता है इतिहास
भारत की वो 'शापित' नदी जिसकी घाटियों में जन्मे थे सबसे खौफनाक डाकू, अपराध की कहानियों से आज भी कांपता है इतिहास
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, रिटायरमेंट के बाद भी विराट-रोहित का जलवा बरकरार
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, रिटायरमेंट के बाद भी विराट-रोहित का जलवा बरकरार
बॉर्डर से आगे भी देश की ढाल है Indian Army, युद्ध के अलावा भी निभाती है ये 5 बड़ी जिम्मेदारियां
बॉर्डर से आगे भी देश की ढाल है Indian Army, युद्ध के अलावा भी निभाती है ये 5 बड़ी जिम्मेदारियां
Weight Loss Roti Flour: वजन बढ़ने से हैं परेशान तो डाइट में शामिल कर लें ये रोटियां, जल्द हो जाएंगे स्लिम ट्रिम
वजन बढ़ने से हैं परेशान तो डाइट में शामिल कर लें ये रोटियां, जल्द हो जाएंगे स्लिम ट्रिम
The Raja Saab BO Collection Day 6: 'द राजा साब' ने क्या तोड़ दिया धुरंधर का रिकॉर्ड, जानिए 6 वें दिन कितने रुपये कमाए
The Raja Saab BO Collection Day 6: प्रभास की 'द राजा साब' ने क्या तोड़ दिया धुरंधर का रिकॉर्ड, जानिए 6 वें दिन कितने रुपये कमाए
MORE
Advertisement
धर्म
Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर जरूर करें ये 6 काम, सूर्यदेव के साथ मिलेगी भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद
मकर संक्रांति पर जरूर करें ये 6 काम, सूर्यदेव के साथ मिलेगी भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद
दुनिया के इन देशों ने हिंदी को तीसरी भाषा के रूप दी है मान्यता, इस इस्लामिक कंट्री के कोर्ट तक पहुंची Hindi  
दुनिया के इन देशों ने हिंदी को तीसरी भाषा के रूप दी है मान्यता, इस इस्लामिक कंट्री के कोर्ट तक पहुंची Hindi
Mauni Amavasya Upay: पितृ दोष से मिलेगी मुक्ति, खुलेंगे तरक्की के द्वार... मौनी अमावस्या पर जरूर करें 5 उपाय 
पितृ दोष से मिलेगी मुक्ति, खुलेंगे तरक्की के द्वार... मौनी अमावस्या पर जरूर करें 5 उपाय
Rashifal 14 January 2026: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिखावे पर नहीं, वफादारी पर करते हैं भरोसा
Numerology: प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिखावे पर नहीं, वफादारी पर करते हैं भरोसा
MORE
Advertisement