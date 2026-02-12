FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
AI वीडियो में PM मोदी ने किया दावा, महिलाओं को फ्री स्कूटर देगी सरकार, PIB ने बताई सच्चाई 

AI वीडियो में PM मोदी ने किया दावा, महिलाओं को फ्री स्कूटर देगी सरकार, PIB ने बताई सच्चाई

Horoscope 13 February: आज शुक्रवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? यहां पढ़ें अपना राशिफल

Horoscope 13 February: आज शुक्रवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? यहां पढ़ें अपना राशिफल

Adult Diaper को लेकर दिल्ली HC का बड़ा आदेश, GST छूट की मांग पर केंद्र सरकार को 6 महीने में लेना होगा फैसला

Adult Diaper को लेकर दिल्ली HC का बड़ा आदेश, GST छूट की मांग पर केंद्र सरकार को 6 महीने में लेना होगा फैसला

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, ईशान किशन ने की युवराज सिंह की बराबरी

T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, ईशान किशन ने की युवराज सिंह की बराबरी

Self-Respect Matters: खुद की नजरों में गिरा देती हैं ये 5 आदतें, सेल्फ-रिस्पेक्ट पर करती हैं चोट

Self-Respect Matters: खुद की नजरों में गिरा देती हैं ये 5 आदतें, सेल्फ-रिस्पेक्ट पर करती हैं चोट

दुनिया का सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश कौन है? जानिए करप्शन के मामले में भारत की रैंकिंग

दुनिया का सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश कौन है? जानिए करप्शन के मामले में भारत की रैंकिंग

Homeभारत

भारत

AI वीडियो में PM मोदी ने किया दावा, महिलाओं को फ्री स्कूटर देगी सरकार, PIB ने बताई सच्चाई 

AI से बना एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें फेक दावा करते हुए कहा गया है कि PM नरेंद्र मोदी ने आधार कार्ड पर महिलाओं के लिए फ्री स्कूटर देने का ऐलान किया है. PIB की फैक्ट-चेक यूनिट ने वीडियो को फेक बताया और लोगों से ऑफिशियल पोर्टल पर वेलफेयर स्कीम्स को वेरिफाई करने को कहा.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Feb 12, 2026, 11:25 PM IST

AI वीडियो में PM मोदी ने किया दावा, महिलाओं को फ्री स्कूटर देगी सरकार, PIB ने बताई सच्चाई 
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

AI के इस दौर में फेक न्यूज़ और फर्जी प्रोपोगेंडा दोनों ही एक बड़ी चुनौती है. इनकी मदद से कब कौन सी तस्वीर हमारे सामने आ जाए और उससे कौन सा नया विवाद खड़ा हो जाए कोई नहीं जानता. यूं तो सरकार आईटी नियमों का हवाला देकर इससे निपटने के लिए लगातार ठोस नियम ला रही है लेकिन बावजूद इसके इनका प्रचार प्रसार लगातार हो रहा है. फर्जी चीजों के लिए AIका सहारा लेने वालों के रडार में सिर्फ हम और आप नहीं हैं.  इन्होने पीएम मोदी तक को नहीं छोड़ा है और हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि जो कुछ हुआ है उसकी सफाई देने की मेहनत PIB को करनी पड़ी है. 

जी हां सही सुना आपने. दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक AI से बना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें झूठा दावा किया गया है कि केंद्र सरकार आधार कार्ड पर 50,000 रुपये से कम महीने की इनकम वाली महिलाओं को फ्री स्कूटर देगी. इंटरनेट पर इस जानकारी का आना भर था अफवाहों को पंख मिल गए. बाद जब ज्यादा आगे बढ़ गई तो  PIB की फैक्ट-चेकिंग यूनिट ने इस वीडियो का सच बताते हुए इसे फेक करार दिया.

PIB ने X पर कहा, 'इंस्टाग्राम हैंडल 'rounakkumartalks'पर शेयर किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के AI से बने वीडियो के ज़रिए यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार आधार कार्ड पर महिलाओं को फ्री स्कूटर देगी.'

PIB ने नागरिकों से पब्लिक वेलफेयर स्कीम से जुड़ी जानकारी के लिए Official Website चेक करने की भी अपील की.

हो सकता है कि यह खबर एक बड़ी आबादी को विचलित कर दे ऐसे में हमारे द्वारा ये बता देना बहुत जरूरी है कि ये कोई पहली बार नहीं है. पिछले महीने की शुरुआत में, AI से बने एक वीडियो में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गलत तरीके से यह दावा करते हुए दिखाया गया था कि उन्हें ₹23,000 के निवेश पर हर दिन ₹70,000 और हर महीने ₹21 लाख तक का गारंटीड मुनाफ़ा मिलेगा.

तब भी, PIB की फैक्ट-चेकिंग यूनिट ने उन दावों को गलत बताया और वीडियो को फेक कहा. PIB ने साफ किया कि प्रेसिडेंट ने ऐसे किसी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म या स्कीम का सपोर्ट नहीं किया है. एजेंसी ने ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी शेयर किया है, जो एक महीने पुराना है. बता दें कि ओरिजिनल स्पीच प्रेसिडेंट ने नेशनल ह्यूमन राइट्स डे पर दी थी.

बहरहाल भले ही वीडियो पर PIB ने अपनी सफाई दे दी हो लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि सिर्फ कठोर नियम से कुछ नहीं होगा. अगर वकाई सरकार को AI के गलत इस्तेमाल पर नकेल कसनी है तो नए नियमों में सजा या फिर भारी जुर्माने का प्रावधान हर हाल में करना ही होगा.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, ईशान किशन ने की युवराज सिंह की बराबरी
T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, ईशान किशन ने की युवराज सिंह की बराबरी
Self-Respect Matters: खुद की नजरों में गिरा देती हैं ये 5 आदतें, सेल्फ-रिस्पेक्ट पर करती हैं चोट
Self-Respect Matters: खुद की नजरों में गिरा देती हैं ये 5 आदतें, सेल्फ-रिस्पेक्ट पर करती हैं चोट
दुनिया का सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश कौन है? जानिए करप्शन के मामले में भारत की रैंकिंग
दुनिया का सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश कौन है? जानिए करप्शन के मामले में भारत की रैंकिंग
Rajpal Yadav ही नहीं, कर्ज के चक्रव्यूह में पहले भी फंस चुके हैं ये सितारे; 1 को तो बेचने पड़े थे घर के फर्नीचर
Rajpal Yadav ही नहीं, कर्ज के चक्रव्यूह में पहले भी फंस चुके हैं ये सितारे; 1 को तो बेचने पड़े थे घर के फर्नीचर
दूसरी पत्नी से 9 साल बड़े हैं Rajpal Yadav, जानें कैसे कनाडा गर्ल राधा के प्यार में दीवाने हुए थे अभिनेता
दूसरी पत्नी से 9 साल बड़े हैं Rajpal Yadav, जानें कैसे कनाडा गर्ल राधा के प्यार में दीवाने हुए थे अभिनेता
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग बिजनेस में डुबो देते हैं पैसा, जबकि नौकरी देती है हाई पोस्ट-पावर और पैसा भी 
इन तारीखों पर जन्मे लोग बिजनेस में डुबो देते हैं पैसा, जबकि नौकरी देती है हाई पोस्ट-पावर और पैसा भी
Illicit Relationships: कौन से ग्रह पति-पत्नी को अवैध संबंध बनाने के लिए उकसाते हैं? कुंडली में बैठे ये ग्रह खोल देंगे पूरी पोल
कौन से ग्रह पति-पत्नी को अवैध संबंध बनाने के लिए उकसाते हैं? कुंडली में बैठे ये ग्रह खोल देंगे पूरी पोल
Horoscope 11 February: आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा बुधवार का दिन? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा बुधवार का दिन? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
घर से निकलते ही ये संकेत दिखे तो जान लें आपकी यात्रा सुखद होगी या परेशानी भरी?
घर से निकलते ही ये संकेत दिखे तो जान लें आपकी यात्रा सुखद होगी या परेशानी भरी?
Mahashivratri Jalabhishek Time: महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सबसे शुभ समय क्या है? भद्र योग का असर और सबसे फलदायी मुहूर्त जान लें
महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सबसे शुभ समय क्या है? भद्र योग का असर और सबसे फलदायी मुहूर्त जान लें
MORE
Advertisement