पीएम मोदी के बाद पुतिन एससीओ शिखर सम्मेलन में पहुंचे, टैरिफ तनाव के बीच 'नई वित्तीय प्रणाली' का आह्वान

PM Modi China visit live updates: पीएम नरेंद्र मोदी और और रूसी राष्ट्रपति पुतिन तियानजिन में हैं और एससीओ सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण फैसले होंगे. पूरी दुनिया की नजर इस सम्मेलन पर है. खास कर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ अटैक के बाद ब्रिक्स देशों में एकजुटता दिखने लगी है.
PM Modi SCO Summit 2025: मोदी-शी द्विपक्षीय बैठक स्थानीय समयानुसार दोपहर लगभग 12 बजे निर्धारित है. अक्टूबर 2024 के बाद यह उनकी पहली मुलाकात होगी, जब दोनों नेता ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के कज़ान में मिले थे. एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान, दुनिया का ध्यान तियानजिन पर बना हुआ है, जहां भारत, चीन और रूस के नेता महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे जो वैश्विक व्यवस्था के भविष्य को आकार दे सकती है.
10:46 पूर्वाह्न, 31 अगस्त 2025
चीन, आर्मेनिया ने तियानजिन में रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की
चीनी सरकारी मीडिया सीसीटीवी के अनुसार, तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के दौरान एक उल्लेखनीय घटनाक्रम में, चीन और आर्मेनिया ने रविवार को एक नई रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान से मुलाकात की और इस बात पर ज़ोर दिया कि दोनों देशों को एक-दूसरे का समर्थन करना चाहिए और सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना चाहिए. यह कदम दक्षिण काकेशस क्षेत्र में बीजिंग की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है क्योंकि यह अपने आस-पास के क्षेत्रों से परे राजनयिक और आर्थिक संबंध बना रहा है. शी द्वारा आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए तियानजिन में मौजूद पाशिनयान ने इस समझौते का स्वागत किया. इससे दोनों देशों के बीच राजनीतिक विश्वास मजबूत होने, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलने और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में वृद्धि होने की उम्मीद है.
09:46 पूर्वाह्न, 31 अगस्त 2025
प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन से इतर तियानजिन में बातचीत की
सरकारी मीडिया शिन्हुआ ने रविवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उत्तरी चीन के बंदरगाह शहर तियानजिन में द्विपक्षीय बैठक शुरू कर दी है. यह 2025 में उनकी पहली द्विपक्षीय बैठक और सात वर्षों में मोदी की पहली चीन यात्रा थी. यह चर्चा 2020 के गलवान संघर्ष के बाद से भारत-चीन संबंधों में आए तनाव और अमेरिकी टैरिफ वृद्धि के कारण वैश्विक व्यापार में हालिया तनाव की पृष्ठभूमि में हुई.
09:28 पूर्वाह्न, 31 अगस्त 2025
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज सात महीने से ज़्यादा समय बाद पहली बार मिलेंगे और संबंधों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा करेंगे. यह मुलाकात दो दिवसीय शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस से कच्चे तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत जुर्माना सहित भारतीय आयात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के फैसले के बाद भारत-अमेरिका संबंधों में आए तनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का समय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है. वाशिंगटन ने नई दिल्ली पर "मास्को की युद्ध अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने" का भी आरोप लगाया है.
वार्ता में सीमा प्रबंधन, व्यापार सहयोग और लोगों के बीच आदान-प्रदान सहित कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है. हालाँकि सीमा विवाद अभी तक सुलझा नहीं है, फिर भी दोनों पक्षों ने हाल ही में बातचीत के ज़रिए संबंधों को स्थिर करने की इच्छा का संकेत दिया है. शिखर सम्मेलन से ठीक पहले, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने नई दिल्ली में सीमा वार्ता के 24वें दौर की बैठक की, जिसमें सीमा प्रबंधन में सुधार और शीघ्र परिसीमन पर एक विशेषज्ञ समूह के गठन के लिए 10-सूत्रीय सहमति पर सहमति बनी.
09:18 पूर्वाह्न, 31 अगस्त 2025
पुतिन ने एससीओ बैठक से पहले 'नई वित्तीय प्रणाली' का आह्वान किया
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि वैश्विक मुद्दों से निपटने के लिए ब्रिक्स समूह को मज़बूत करने में मास्को और बीजिंग एकजुट हैं. चीन के तियानजिन में 25वें शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन से पहले शिन्हुआ समाचार एजेंसी को दिए एक साक्षात्कार में, पुतिन ने बहुपक्षीय मंचों पर दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग पर प्रकाश डाला. उन्होंने ब्रिक्स को वैश्विक ढाँचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने और वैश्विक वित्तीय संस्थानों में सुधारों का समर्थन करने में उनकी भूमिका पर ज़ोर दिया.
साक्षात्कार में, पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक में सुधार के लिए अपना समर्थन दोहराया. उन्होंने एक ऐसी 'नई वित्तीय प्रणाली' का आह्वान किया जो सभी देशों के लिए सच्ची निष्पक्षता और समान पहुँच पर आधारित हो. रूसी राष्ट्रपति ने वित्तीय साधनों के नव-उपनिवेशवाद के रूप में इस्तेमाल की भी आलोचना की और कहा कि ब्रिक्स का लक्ष्य समावेशी प्रगति है जिससे वैश्विक बहुमत को लाभ हो. सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, पुतिन ने कहा, "अपने चीनी सहयोगियों के साथ, हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में सुधार का समर्थन करते हैं. हम इस बात पर सहमत हैं कि एक नई वित्तीय प्रणाली खुलेपन और सच्ची समानता पर आधारित होनी चाहिए, जो सभी देशों को इसके साधनों तक समान और निष्पक्ष पहुँच प्रदान करे और वैश्विक अर्थव्यवस्था में सदस्य देशों की वास्तविक स्थिति को प्रतिबिंबित करे. वित्त को नव-उपनिवेशवाद के एक साधन के रूप में इस्तेमाल करना बंद करना आवश्यक है, जो वैश्विक बहुमत के हितों के विरुद्ध है. इसके बजाय, हम समस्त मानवता के लाभ के लिए प्रगति चाहते हैं."
09:11 पूर्वाह्न, 31 अगस्त 2025
पुतिन एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 के लिए तियानजिन पहुंचे
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रविवार सुबह तियानजिन पहुँचे. रूसी पक्ष के अनुसार, पुतिन के साथ एक "बड़ा और महत्वपूर्ण" प्रतिनिधिमंडल चीन आया है, जिसमें तीन उप-प्रधानमंत्री, 10 से ज़्यादा मंत्री और प्रमुख उद्यमों के प्रतिनिधि शामिल हैं.
पुतिन सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे. शिखर सम्मेलन से पहले दिए गए एक साक्षात्कार में, रूसी नेता ने "बहुध्रुवीय विश्व के स्तंभों के रूप में ब्रिक्स और एससीओ को मज़बूत करने" पर ज़ोर दिया और "भेदभावपूर्ण प्रतिबंधों" की आलोचना की.
09:07 पूर्वाह्न, 30 अगस्त 2025
तियानजिन में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत
दो दिवसीय शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शनिवार दोपहर चीन के तियानजिन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई अड्डे और उनके होटल दोनों जगह भव्य स्वागत किया गया था. जैसे ही वे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, प्रवासी भारतीयों ने "भारत माता की जय" और "वंदे मातरम" के नारे लगाए. इसके अलावा, उनका स्वागत पारंपरिक भारतीय नृत्य और संगीत के साथ किया गया. प्रधानमंत्री अपनी दो देशों की यात्रा के दूसरे और अंतिम चरण में जापान से इस चीनी शहर पहुँचे.
