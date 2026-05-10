न खरीदें गोल्ड, कम करें पेट्रोल-डीजल का इस्तेमाल... PM मोदी ने क्यों की ये अपील?

PM Modi Appeal: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से अगले एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की है, साथ ही उन्होंने पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करने और 'वर्क फ्रॉम होम' (Work From Home) की व्यवस्था को फिर से अपनाने की सलाह दी है.

PM Modi Appeal No Purchase Of Gold: भारत का नाम उन देशों में शामिल है, जहां सबसे ज्यादा सोने की खरीदारी की जाती है. शादी-ब्याह से लेकर निवेश तक, भारतीयों का सोने से गहरा रिश्ता रहा है. यही वजह है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड उपभोक्ता देशों में गिना जाता है. लेकिन, आज हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से एक साल तक सोने की खरीदारी न करने की अपील की, साथ ही उन्होंने पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करने की भी सलाह दी है.अपने संबोधन में PM मोदी ने विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने और देश की अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से सुरक्षित रखने के लिए लोगों से 'वर्क फ्रॉम होम' (Work From Home) की व्यवस्था को फिर से अपनाने की भी अपील की है. (खबर अपडेट की जा रही है)



