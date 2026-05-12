PM मोदी की अपील पर CM मोहन यादव का बड़ा फैसला, अपने ही काफिले से कम की गाड़ियां, वाहन रैली पर भी रोक 

CM Mohan Yadav: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव केंद्र सरकार के साथ जन कल्याण के लिए कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, PM मोदी की अपील के बाद उन्होंने एक और बड़ा फैसला किया है, उनके काफिले में अब कम के कम और जरूरी गाड़ियां ही होंगी.

Madhya Pradesh News - CM Mohan Yadav: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव केंद्र सरकार के साथ जन कल्याण के लिए कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, PM मोदी की अपील के बाद उन्होंने एक और बड़ा फैसला किया है, उनके काफिले में अब कम के कम और जरूरी गाड़ियां ही होंगी. साथ ही, उनके दौरे के दौरान किसी तरह की कोई वाहन रैली नहीं होगी. उनके इस फैसले की व्यक्तिगत और राजनीतिक दृष्टि से तारीफ हो रही है. उन्होंने राज्य के मंत्रियों से भी कम के कम गाड़ियों का इस्तेमाल करने की अपील की है. इसको लेकर राज्य शासन ने निर्देश जारी किए हैं.

MP राष्ट्रहित में पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने के लिए संकल्पित

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी के आह्वान पर मध्यप्रदेश राष्ट्रहित में पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने के लिए संकल्पित है. आगामी आदेश तक मेरे कारकेड में सुरक्षा की दृष्टि से न्यूनतम वाहन होंगे और भ्रमण के दौरान कोई वाहन रैली नहीं होगी. सभी मंत्रीगण भी यात्रा के समय न्यूनतम वाहनों का उपयोग करेंगे. साथ ही, नवनियुक्त निगम-मंडल पदाधिकारी सादगी से कार्यभार ग्रहण करेंगे.

उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों से भी आग्रह है कि वे सार्वजनिक परिवहन को अपनाएं. राष्ट्रहित सर्वोपरि है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राष्ट्रहित में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई अपील को मध्यप्रदेश में पूरी गंभीरता के साथ अमल में लाया जाएगा.

राज्य शासन ने जारी किए निर्देश

- आगामी आदेश तक मुख्यमंत्री मोहन यादव के कारकेड में 13 वाहनों के स्थान पर सिर्फ 8 वाहन रहेंगे.

- CM के भ्रमण के समय कोई वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी.

- सभी मंत्रिगण यात्रा के समय न्यूनतम वाहनों का प्रयोग करेंगे.

- नव नियुक्त निगम-मंडल के पदाधिकारी सादगी से कार्यभार ग्रहण करें और कोई वाहन रैली इसमें नहीं रहेगी.

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