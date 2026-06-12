FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
'मैं टेलर बनना चाहता हूं..', 10 साल की एक्टिंग छोड़ अब सिलाई-कढ़ाई करेंगे ये एक्टर? नेहा धूपिया के शो में बताई दिल की बात

'मैं टेलर बनना चाहता हूं..', 10 साल की एक्टिंग छोड़ अब सिलाई-कढ़ाई करेंगे ये एक्टर; नेहा धूपिया के शो में बताई दिल की बात

कराची पहुंची पाकिस्तान की पहली 'हंगोर' क्लास पनडुब्बी, जानिए कितनी ताकतवर है दुश्मन की नई सबमरीन

कराची पहुंची पाकिस्तान की पहली 'हंगोर' क्लास पनडुब्बी, जानिए कितनी ताकतवर है दुश्मन की नई सबमरीन

मोदी सरकार के 12 साल... CM रेखा गुप्ता ने बताया, PM मोदी के नेतृत्व में कैसे बदली देश और दिल्ली की तस्वीर

मोदी सरकार के 12 साल... CM रेखा गुप्ता ने बताया, PM मोदी के नेतृत्व में कैसे बदली देश और दिल्ली की तस्वीर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत का वो रेलवे स्टेशन जो म्यांमार से है बेहद करीब, जानें कितनी है पड़ोसी देश से दूरी

भारत का वो रेलवे स्टेशन जो म्यांमार से है बेहद करीब, जानें कितनी है पड़ोसी देश से दूरी

भारत की वो नदी जो बांग्लादेश में बन जाती है जमुना, कहलाती है South Asia की जीवनरेखा

भारत की वो नदी जो बांग्लादेश में बन जाती है जमुना, कहलाती है South Asia की जीवनरेखा

IND vs AFG ODI में 5 सबसे बड़े टोटल, 300 रन बनाने में छूटे टीमों के पसीने

IND vs AFG ODI में 5 सबसे बड़े टोटल, 300 रन बनाने में छूटे टीमों के पसीने

Homeभारत

भारत

मोदी सरकार के 12 साल... CM रेखा गुप्ता ने बताया, PM मोदी के नेतृत्व में कैसे बदली देश और दिल्ली की तस्वीर

Delhi News: दिल्ली की CM मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज NDMC कन्वेंशन सेंटर में मीडिया संवाद के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 12 सालों में विकास, जनकल्याण और वैश्विक प्रतिष्ठा के नए आयाम स्थापित किए हैं.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jun 12, 2026, 05:27 PM IST

मोदी सरकार के 12 साल... CM रेखा गुप्ता ने बताया, PM मोदी के नेतृत्व में कैसे बदली देश और दिल्ली की तस्वीर

Delhi CM Rekha Gupta (AI Image)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Delhi CM Rekha Gupta: दिल्ली की CM मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज NDMC कन्वेंशन सेंटर में मीडिया संवाद के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 12 सालों में विकास, जनकल्याण और वैश्विक प्रतिष्ठा के नए आयाम स्थापित किए हैं. CM रेखा गुप्ता ने कहा कि मेट्रो विस्तार, डिजिटल इंडिया, उड़ान योजना, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने देश की विकास यात्रा को नई गति दी है. उन्होंने कहा आज भारत केवल वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया को दिशा देने वाला, नवाचार और समाधान प्रदान करने वाला सशक्त राष्ट्र बनकर उभरा है.  

जनकल्याण और सामाजिक सशक्तिकरण

CM रेखा गुप्ता ने कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में जनकल्याण और सामाजिक सशक्तिकरण को नई गति मिली है, उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने, मुफ्त राशन, जन धन खातों, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना और आवास योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाया गया है. महिलाओं, किसानों, युवाओं और छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाने वाली योजनाओं ने देश में समावेशी विकास का मजबूत आधार तैयार किया है.  

यह भी पढ़ें: PM मोदी के 12 साल पूरे होने पर CM रेखा गुप्ता ने गौशाला में की पूजा, बोलीं- 'बिना एक दिन छुट्टी लिए की देश सेवा'

दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास 

प्रेस वार्ता में CM गुप्ता ने बताया कि PM मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में दिल्ली को बुनियादी ढांचे, परिवहन, स्वच्छता और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व सहयोग मिला है. उन्होंने कहा कि अमृत 2.0, स्वच्छ भारत मिशन, मेट्रो विस्तार, एक्सप्रेसवे परियोजनाओं और नमो भारत कॉरिडोर जैसी योजनाओं ने राजधानी के विकास को नई गति दी है. मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली को प्रदूषण नियंत्रण, सार्वजनिक परिवहन और विश्वस्तरीय अवसंरचना के लिए दिए गए सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि इससे दिल्ली की वैश्विक पहचान और नागरिक सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है.  

दिल्लीवासियों को मिला लाभ और स्वास्थ्य सुविधाएं 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनकल्याणकारी योजनाओं का राजधानी के लाखों नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है. उन्होंने बताया कि उज्ज्वला, स्वनिधि, आयुष्मान भारत, पीएम-उदय और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी पहलों ने गरीबों, स्ट्रीट वेंडर्स, युवाओं और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है. CM रेखा गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, नए आरोग्य मंदिरों और आधुनिक चिकित्सा अवसंरचना का विकास तेजी से हो रहा है. उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों ने यह सिद्ध किया है कि स्पष्ट नेतृत्व और जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता से विकास के बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं.  

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत का वो रेलवे स्टेशन जो म्यांमार से है बेहद करीब, जानें कितनी है पड़ोसी देश से दूरी
भारत का वो रेलवे स्टेशन जो म्यांमार से है बेहद करीब, जानें कितनी है पड़ोसी देश से दूरी
भारत की वो नदी जो बांग्लादेश में बन जाती है जमुना, कहलाती है South Asia की जीवनरेखा
भारत की वो नदी जो बांग्लादेश में बन जाती है जमुना, कहलाती है South Asia की जीवनरेखा
IND vs AFG ODI में 5 सबसे बड़े टोटल, 300 रन बनाने में छूटे टीमों के पसीने
IND vs AFG ODI में 5 सबसे बड़े टोटल, 300 रन बनाने में छूटे टीमों के पसीने
E. Sreedharan Quotes: स्टूडेंट्स को अनुशासन, नेतृत्व और सफलता का मंत्र देते हैं मेट्रो मैन के ये 5 प्रेरक विचार
E. Sreedharan Quotes: स्टूडेंट्स को अनुशासन, नेतृत्व और सफलता का मंत्र देते हैं मेट्रो मैन के ये 5 प्रेरक विचार
FIFA World Cup में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले फुटबॉलर, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम
FIFA World Cup में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले फुटबॉलर, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement