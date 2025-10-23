PM Kisan Yojana Update: जानें कब ट्रांसफर होगी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त?

PM Kisan Yojana Update: जानिये पीएम किसान योजना से जुड़े ताज़ा अपडेट, धनराशि मिलने की संभावित तारीख और इस बार किन किसानों को नहीं मिलेगी 2,000 रुपये की सहायता राशि.

त्योहारों के इस मौसम में देश भर के किसानों के मन में एक ही सवाल है कि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त के 2,000 रुपये उनके खातों में कब आएंगे? कई किसान इस बार किस्त न मिलने से चिंतित हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी ताज़ा जानकारी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं.

यहां हम पीएम किसान योजना से जुड़े ताज़ा अपडेट, धनराशि मिलने की संभावित तारीख और इस बार किन किसानों को 2,000 रुपये की सहायता नहीं मिलेगी, इसके बारे में बताएंगे.

तो देर किस बात की आइए जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त देश के किसानों के अकाउंट में कब ट्रांसफर होगी

आखिर कब जारी होगी पीएम किसान की 21वीं ?

खबर है कि सरकार नवंबर के पहले हफ्ते में यह रकम ट्रांसफर कर सकती है. इसका मतलब है कि जिन किसानों ने अपना ई-केवाईसी पूरा कर लिया है और जिनके बैंक खाते आधार से जुड़े हैं, उन्हें अगले कुछ दिनों में ₹2,000 की अगली किस्त मिल सकती है.

ध्यान रहे अगर आपने अभी तक अपना पीएम किसान ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है, या आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, तो यह किस्त आपके खाते में जमा नहीं होगी.

सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि बिना ई-केवाईसी के किसी को भी पैसा नहीं प्राप्त होगा. इसके अलावा, जिन किसानों ने 1 फरवरी, 2019 के बाद जमीन खरीदी है, उन्हें अगले पांच साल तक इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. यह नियम केवल विरासत में मिली जमीन पर लागू नहीं होता है.

कैसे करें ई-केवाईसी? किस तरह होगा स्टेटस चेक?

अगर आप ई-केवाईसी करना चाहते हैं, तो इसके तीन तरीके हैं. यदि आप इन्हें आजमाते हैं तो आसानी से ई-केवाईसी कर सकते हैं.

1- ओटीपी के ज़रिए ई-केवाईसी करने के लिए, pmkisan.gov.in पर जाएं.

2- बायोमेट्रिक केवाईसी के लिए अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाएं.

3- चेहरे से पहचान के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करें.

यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी किस्त कब आएगी, तो वेबसाइट पर जाकर 'लाभार्थी स्थिति' पर क्लिक करें. अपना आधार नंबर या खाता संख्या डालें. इसके बाद आपको पता चल जाएग कि आपके खाते में पैसे कब ट्रांसफर होंगे.