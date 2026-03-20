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PM-Kisan Yojana: अब तक किसानों के अकाउंट में पहुंचे कितने लाख करोड़? सरकार ने दिया हिसाब

2019 से शुरू हुई पीएम किसान योजना के तहत सरकार अब तक किसानों के खाते में 4.27 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा ट्रांसफर कर चुकी है.

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IANS

Updated : Mar 20, 2026, 02:38 PM IST

PM-Kisan Yojana: अब तक किसानों के अकाउंट में पहुंचे कितने लाख करोड़? सरकार ने दिया हिसाब

सरकार ने पीएम किसान स्कीम को लेकर फैक्टशीट जारी की है. फोटो- कैन्वा

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PM-Kisan Yojana को लेकर सरकार ने आधिकारिक फैक्टशीट जारी की है. इसमें जानकारी दी गई है कि योजना की शुरुआत से अब तक 4.27 लाख करोड़ से ज्यादा रुपये किसानों के अकाउंट में भेजे जा चुके हैं. इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान योजना दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बन गई है.

PM-Kisan Yojana: मार्च में कितने पैसे जारी किए गए

PM Kisan Yojana की 22वीं किस्त के तौर पर 9.32 करोड़ृ से ज्यादा किसानों के अकाउंट में 18,640 करोड़ रुपये भेजे गए हैं. लाभार्थी किसानों में 2.15 करोड़ महिलाएं भी शामिल हैं. 22वीं किस्त मिलाकर अब तक 4.27 लाख करोड़ रुपये किसानों के अकाउंट में भेजे जा चुके हैं.

क्या है PM-किसान योजना?

पीएम-किसान योजना को पीएम-किसान निधि सम्मान योजना भी कहते हैं. यह केंद्र सरकार की योजना है. इस योजना के तहत किसानों को कृषि से जुड़े खर्चों के लिए सालाना 6000 रुपये की सहायता सरकार की तरफ से दी जाती है. ये 6000 रुपये एक साथ नहीं दिए जाते. सरकार हर चार महीने में 2000 रुपये की किस्त किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर करती है. ये किस्तें सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती हैं. यह योजना साल 2019 में शुरू की गई थी. 

इस योजना का फायदा देश के हर उस किसान को मिलता है जिसके पास अपनी ज़मीन है. इसके लिए किसानों अपने डिजिटल लैंड रिकॉर्ड के साथ आवेदन करना होता है. लाभार्थियों की पहचान के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य होता है. बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.

पूरे देश के किसानों को मिली आर्थिक मदद

IANS की रिपोर्ट के अनुसार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दुर्गापुर के किसान अनिल हलदार के लिए सालाना 6,000 रुपए की सहायता खेती के लिए काफी उपयोगी साबित हुई है. अगस्त 2025 में किस्त मिलने के बाद उन्होंने तरबूज की खेती शुरू की और जरूरी सामान खरीदने में इस पैसे का इस्तेमाल किया. इससे उन्हें फसल में विविधता लाने में मदद मिली. इसी तरह  जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा के किसान दीपक सिंह नेगी भी इस योजना की मदद से बीज, खाद और कीटनाशक जैसे जरूरी कृषि इनपुट खरीदते हैं. इससे उनकी फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार हुआ है.

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