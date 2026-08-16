FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
PM Kisan Yojana: क्या एक परिवार में 4 सगे भाइयों को मिल सकता है किसान योजना का लाभ? जानिए नियम और पात्रता

PM Kisan Yojana: क्या एक परिवार में 4 सगे भाइयों को मिल सकता है किसान योजना का लाभ? जानिए नियम और पात्रता

समंदर में बढ़ेगी भारत की ताकत! यूरोप के इस देश के साथ ₹70 हजार करोड़ की डिफेंस डील लगभग तय

समंदर में बढ़ेगी भारत की ताकत! यूरोप के इस देश के साथ ₹70 हजार करोड़ की डिफेंस डील लगभग तय

सोना खरीदने का आ गया है बेहतरीन मौका? जानें तेज रफ्तार के बीच निवेशकों के लिए Buy, Hold और Wait का सही रास्ता क्या है

सोना खरीदने का आ गया है बेहतरीन मौका? जानें तेज रफ्तार के बीच निवेशकों के लिए Buy, Hold और Wait का सही रास्ता क्या है

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Independence Day पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें 15 अगस्त को कितने मैच जीते और हारे

Independence Day पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें 15 अगस्त को कितने मैच जीते और हारे

Independence Day पर शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा

Independence Day पर शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा

ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?

ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

PM Kisan Yojana: क्या एक परिवार में 4 सगे भाइयों को मिल सकता है किसान योजना का लाभ? जानिए नियम और पात्रता

PM Kisan Yojana Eligibility: क्या एक ही घर के चार भाइयों को पीएम किसान योजना के तहत अलग-अलग सालाना 6,000 रुपये मिल सकते हैं? जानिए जमीन के रिकॉर्ड, पारिवारिक पात्रता के नियम, रिकवरी का खतरा और सही प्रक्रिया.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Aug 16, 2026, 10:02 AM IST

PM Kisan Yojana: क्या एक परिवार में 4 सगे भाइयों को मिल सकता है किसान योजना का लाभ? जानिए नियम और पात्रता

Image credit: AI

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

PM Kisan Yojana Eligibility: भारत सरकार द्वारा देश के अन्नदाताओं के आर्थिक संबल के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सबसे प्रमुख है. इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है. इस योजना के तहत अब तक कई किस्तें जारी हो चुकी हैं और करोड़ों किसान लाभान्वित हो चुके हैं.

समय-समय पर किसानों के मन में कई तरह के तकनीकी और व्यावहारिक सवाल आते हैं. अक्सर संयुक्त परिवारों या एक ही घर में रहने वाले भाइयों के मन में यह उलझन रहती है कि क्या एक ही छत के नीचे रहने वाले चार सगे भाई अलग-अलग आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं? आइए इसे विस्तार से समझते हैं कि पीएम किसान योजना के नियम इस मामले में क्या कहते हैं.

पीएम किसान योजना में 'परिवार' की परिभाषा क्या है?

योजना के नियमों के अनुसार, किसान योजना के दायरे में 'परिवार' का मतलब पति, पत्नी और उनके नाबालिग बच्चों से है. यानी योजना का लाभ प्रति परिवार के आधार पर दिया जाता है, न कि मकान या चूल्हे के हिसाब से. सिर्फ एक ही घर में रहना, एक ही सरनेम होना या एक ही गांव में निवास करना किसी को अलग परिवार साबित नहीं करता. सरकार यह देखती है कि कानूनी और राजस्व रिकॉर्ड (Revenue Records) के अनुसार कौन-से लोग एक स्वतंत्र इकाई के रूप में खेती कर रहे हैं.

क्या चार सगे भाइयों को मिल सकता है अलग-अलग लाभ?

यदि एक ही घर में चार भाई रहते हैं, तो इसका सीधा जवाब हां या ना में नहीं है, बल्कि यह उनकी पारिवारिक स्थिति और जमीन के कागजातों पर निर्भर करता है:

अलग परिवार और अलग जमीन: यदि चारों भाइयों की शादियां हो चुकी हैं, उनके राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर और जमीन के कागजात पूरी तरह अलग-थलग हो चुके हैं, और हर भाई के नाम पर कृषि योग्य भूमि का स्वतंत्र मालिकाना हक दर्ज है, तो वे अलग-अलग पात्र परिवार माने जा सकते हैं. इस स्थिति में चारों भाइयों को योजना का अलग-अलग लाभ मिल सकता है.

संयुक्त रिकॉर्ड और एक ही परिवार: इसके विपरीत, यदि जमीन का पुराना रिकॉर्ड एक ही संयुक्त खाते में दर्ज है या परिवार का विभाजन आधिकारिक तौर पर राजस्व दस्तावेजों में नहीं हुआ है, तो एक ही परिवार के दायरे में आने के कारण सभी भाइयों को अलग-अलग 6,000 रुपये नहीं दिए जाएंगे. पैसा हर व्यक्ति के हिसाब से नहीं, बल्कि योग्य 'किसान परिवार' के हिसाब से जारी होता है.

गलत तरीके से लाभ लेने पर सरकार की सख्त कार्रवाई

कई बार अनजाने में या जानकारी के अभाव में एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य अलग-अलग रजिस्ट्रेशन करवाकर किस्तें लेना शुरू कर देते हैं. सरकार का डिजिटल पोर्टल और डेटा वेरिफिकेशन सिस्टम अब बेहद आधुनिक और सख्त हो चुका है. ऐसे मामलों में फिजिकल वेरिफिकेशन होने तक भुगतान रोक दिया जाता है.

यदि किसी परिवार ने गलत या छुपाई गई जानकारी देकर नियमों के विरुद्ध किस्तों का लाभ उठाया है, तो सरकार द्वारा नोटिस भेजकर पूरी राशि की रिकवरी (वसूली) की जा रही है, और गंभीर मामलों में कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.

यदि गलती से पैसा आ रहा है तो क्या करें?

अगर आपके घर में भी ऐसा कोई मामला है जहां एक से अधिक सदस्यों के खाते में गलती से पैसे आ रहे हैं, तो आप पीएम किसान के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर 'Voluntary Surrender' (स्वैच्छिक समर्पण) विकल्प का उपयोग कर सकते हैं. योजना का लाभ खुद छोड़ देने से किसान किसी भी प्रकार के जुर्माने, रिकवरी या कानूनी झंझट से पूरी तरह सुरक्षित बच जाते हैं. इसलिए, योजना का लाभ उठाने से पहले अपने जमीन के कागजात और पात्रता के नियमों की सही जानकारी होना बेहद आवश्यक है.
 

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Independence Day पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें 15 अगस्त को कितने मैच जीते और हारे
Independence Day पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें 15 अगस्त को कितने मैच जीते और हारे
Independence Day पर शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा
Independence Day पर शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा
ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?
ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?
हिमाचल में स्कूलिंग, अमेरिका से MBA... जानें कितने पढ़े-लिखे हैं सुखबीर सिंह बादल
हिमाचल में स्कूलिंग, अमेरिका से MBA... जानें कितने पढ़े-लिखे हैं सुखबीर सिंह बादल
Independence Day Watchlist: 'गांधी' से 'भगत सिंह' तक, 15 अगस्त पर इन 7 फिल्मों में देखें इंकलाब और अहिंसा की झलक
Independence Day Watchlist: 'गांधी' से 'भगत सिंह' तक, 15 अगस्त पर इन 7 फिल्मों में देखें इंकलाब और अहिंसा की झलक
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement