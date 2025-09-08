Add DNA as a Preferred Source
Gayaji Pitru Paksha Mela 2025: मोक्षभूमि गयाजी में इस साल पितृपक्ष मेले की व्यवस्था जबरदस्त की गई है. यहां पर जगह-जगह पर खाने-पीने के स्टॉल से लेकर मेडिकल सेवा और निःशुल्क ठहरने तक की सुविधा प्रदान की जा रही है.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 08, 2025, 01:39 PM IST

Pitru Paksha 2025: पिंडदान के लिए जा रहे हैं गया जी? जान लें तीर्थयात्रियों के ठहरने से लेकर खाने-पीने तक मेले में क्या-क्या है व्यवस्था
Gayaji Pitru Paksha Mela 2025: मोक्ष की भूमि गयाजी में इस साल पितृपक्ष मेले का जबरदस्त बंदोबस्त किया गया है. खाने-पीने से लेकर निःशुल्क ठहरने तक कई सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी. पितृपक्ष मेले को लेकर गयाजी जिला प्रशासन ने बड़े स्तर पर इंतजाम किए हैं. आपको बता दें कि इस बार साफ-सफाई भी महाकुंभ के तर्ज पर की गई है. 

6 सितंबर, 2025 से शुरू होकर यह मेला 21 तारीख तक चलने वाले इस पक्ष में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण करने पहुंचते हैं. ऐसे में, इस साल शहर में तीर्थयात्रियों के लिए क्या-क्या व्यवस्था है, आइए इस बारे में हम आपको बताते हैं.

पिंडदान करने आए लोगों के ठहरने के लिए खास व्यवस्था

पिंडदान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस बार 64 सरकारी आवासों में 18,000 लोगों को निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था की गई है. इतना ही नहीं, गयाजी के गांधी मैदान में 2,500 क्षमता वाला टेंट सिटी बनाया गया है. इसमें रुकने के लिए यात्रियों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा. इन सभी आवास स्थलों पर शौचालय, स्नानागार, सुरक्षा, लाइट, भोजन और गंगाजल की आपूर्ति की सुविधा भी की गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 96 स्थानों पर 299 हैंडपंप और 620 नल लगाए गए हैं। वहीं, 20 पानी के टैंकर एवं 4 वाटर एटीएम से भी जलापूर्ति का बंदोबस्त है.

यह भी पढ़ें- Pitru Paksha 2025: श्राद्ध के 15 दिनों में की गई ये गलतियां हैं महापाप, पितृदोष के चलते परिवार पर टूट जाता है मुसीबतों का पहाड़ 

पितृपक्ष मेले में 70 स्वास्थ्य शिविर

पितृपक्ष मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की हेल्थ चेक अप के लिए भी व्यवस्था की गई है. मेले में कुल 70 स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं. यहां पर 125 डॉक्टर और लगभग 180 पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात किया गया है. इसके अलावा अस्पतालों में भी विशेष बेड रिजर्व किए गए हैं. 

