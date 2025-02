Pilot Recruitment 2025: देश में जल्द ही सिविल एविएशन के लिए 20,000 पायलटों की भर्ती होगी. यह ऐलान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने गुरुवार को किया है. यदि आप ये सोचकर हैरान हो रहे हैं कि केंद्र सरकार के पास अब कोई सरकारी एयरलाइंस नहीं है तो सरकार पायलटों के ये पद कहां से लाएगी तो चलिए हम आपको इस बारे में बताते हैं. दरअसल ये भर्तियां सरकार नहीं करेगी बल्कि प्राइवेट एयरलाइंस ही करेंगी. नायडू का आकलन है कि भारत दुनिया के सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में से एक है. इसके चलते भारत में जल्द ही 20,000 नए पायलटों की जरूरत होगी ताकि देश में हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके.

भारत बना EPL लागू करने वाला दूसरा देश

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने गुरुवार को पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस (ईपीएल) का शुभारंभ किया. फ्लाइट केबिन क्रू के लिए EPL सिस्टम लागू करने वाला भारत दुनिया का महज दूसरा देश है. अब तक चीन में ही यह सिस्टम लागू है. भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने EPL को अपने यहां भी लागू किया है. यह कवायद मोदी सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत की गई है ताकि फ्लाइट संचालन में आसानी हो सके.

इस तरह लगाया मंत्री ने भर्तियों का अनुमान

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू ने EPL का शुभारंभ करने के उड़ान भवन में एक सभा को संबोधित किया. उन्होंने कहा,'कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास और तकनीकी उन्नति की रीढ़ विमानन ही रहा है, जिसकी रफ्तार अब और ज्यादा तेज हो रही है. पिछले 10 साल में देश में दोगुने एयरपोर्ट हो गए हैं. फिलहाल 157 एयरपोर्ट हैं, लेकिन अगले 5 साल के दौरान इनमें 50 एयरपोर्ट और बढ़ जाएंगे. ऐसे में विमानन का बाजार और ज्यादा बड़ा होने वाला है.' उन्होंने कहा,'भारतीय एयरलाइंस कंपनियों ने अपने बेड़े में 1,700 विमानों को बढ़ाने के ऑर्डर दे रखे हैं. ऐसे में आने वाले दिन की बढ़ोतरी को देखते हुए भविष्य में कम से कम 20,000 नए पायलटों की जरूरत होगी. यह एक ऐसी संख्या है, जो बेहद महत्वाकांक्षी है.'

Launched the Electronic Personnel License (EPL) today, making India the second country in the world to digitalize pilot licenses. Now, our pilots can securely access their licenses anytime via the eGCA app, with seamless real-time verification for global agencies. This is a… pic.twitter.com/XpucqQfnle