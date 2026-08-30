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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Petrol-Diesel Price Today: दिल्ली में ₹102 लीटर पेट्रोल! जानिए लखनऊ, पटना, जयपुर और भोपाल में क्या हैं आज के दाम

दिल्ली से भोपाल और जयपुर तक आज पेट्रोल-डीजल के ताजा दाम जारी हो गए हैं. जानिए आपके शहर में ईंधन कितना महंगा हुआ है और घर बैठे सिर्फ एक एसएमएस से सही रेट पता करने का आसान तरीका.

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Pragya Bharti

Updated : Aug 30, 2026, 09:14 AM IST

Petrol-Diesel Price Today: दिल्ली में ₹102 लीटर पेट्रोल! जानिए लखनऊ, पटना, जयपुर और भोपाल में क्या हैं आज के दाम

Image Credit: AI

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  • नोएडा में साधारण पेट्रोल ₹102.12 और डीजल ₹95.56 प्रति लीटर.
  • गुरुग्राम में पेट्रोल ₹102.97 और डीजल ₹95.64 प्रति लीटर.
  • फरीदाबाद में पेट्रोल ₹103.28 और डीजल ₹95.94 प्रति लीटर.

प्रतिदिन सुबह तेल कंपनियां देश के अलग-अलग शहरों के लिए पेट्रोल और डीजल के नए भाव तय करती हैं. ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की चाल और देश के भीतर हर राज्य में लगने वाले अलग-अलग टैक्स यानी वैट (VAT) और सेस की वजह से ईंधन की कीमतों में बड़ा अंतर देखने को मिलता है. यही वजह है कि एक ही देश के दो अलग-अलग राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दामों में कई बार 10 से 15 रुपये प्रति लीटर तक का फर्क आ जाता है. आइए जानते हैं कि आज देश के प्रमुख महानगरों और बड़े शहरों में तेल किस भाव बिक रहा है.

दिल्ली और एनसीआर में आज ईंधन का क्या है हाल?

देश की राजधानी दिल्ली में आम पेट्रोल आज ₹102.12 प्रति लीटर और डीजल ₹95.20 प्रति लीटर की दर से मिल रहा है. हालांकि, अगर आप हाई-परफॉर्मेंस या प्रीमियम फ्यूल पसंद करते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़े ज्यादा पैसे चुकाने होंगे. दिल्ली में XP95 पेट्रोल ₹109.24 और सुपर प्रीमियम XP100 का भाव ₹167.35 प्रति लीटर तक है.

दिल्ली से सटे नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों में भी कीमतें लगभग इसी के आसपास या थोड़ी ऊपर हैं-
नोएडा: साधारण पेट्रोल ₹102.12 और डीजल ₹95.56 प्रति लीटर.
गुरुग्राम: पेट्रोल ₹102.97 और डीजल ₹95.64 प्रति लीटर.
फरीदाबाद: पेट्रोल ₹103.28 और डीजल ₹95.94 प्रति लीटर.

लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़ और देहरादून के ताजा रेट

राज्यों की टैक्स नीतियों का असर इन शहरों की कीमतों पर साफ तौर पर दिखाई देता है. उदाहरण के लिए, चंडीगढ़ में स्थानीय कर कम होने की वजह से डीजल काफी किफायती दामों पर मिल रहा है, जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में टैक्स ज्यादा होने के कारण ईंधन के भाव काफी ऊंचे हैं.

  • चंडीगढ़: यहां पेट्रोल ₹101.51 और डीजल ₹89.47 प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है.
  • देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी में पेट्रोल का भाव ₹100.55 और डीजल ₹95.93 प्रति लीटर दर्ज किया गया है.
  • लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पेट्रोल ₹101.89 और डीजल ₹95.36 प्रति लीटर बिक रहा है.
  • जयपुर: राजस्थान में कीमतें काफी अधिक हैं, जहां पेट्रोल ₹112.69 और डीजल ₹97.78 प्रति लीटर तक पहुंच चुका है.

भोपाल, पटना और रांची में तेल सबसे महंगा

  • मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के कई प्रमुख शहरों में ईंधन की कीमतें देश के औसत दामों के मुकाबले काफी ज्यादा बनी हुई हैं:
  • भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी में आज पेट्रोल ₹114.57 और डीजल ₹99.64 प्रति लीटर के सबसे ऊंचे स्तरों में से एक पर चल रहा है.
  • पटना: बिहार में पेट्रोल का रेट ₹113.37 और डीजल ₹99.36 प्रति लीटर है.
  • रांची: झारखंड में पेट्रोल ₹105.26 और डीजल ₹100.49 प्रति लीटर के भाव पर मिल रहा है.

घर बैठे कैसे पता करें अपने शहर का पेट्रोल-डीजल रेट?

यदि आपका शहर इस सूची में नहीं है और आप अपने नजदीकी पेट्रोल पंप का लाइव रेट जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है. आप अपने मोबाइल से बेहद आसानी से ताजा कीमत पता कर सकते हैं:
अपने फोन के मैसेज बॉक्स में जाएं.
टाइप करें: RSP (स्पेस दें) अपने इलाके के पेट्रोल पंप डीलर का कोड.
इस संदेश को 92249 92249 नंबर पर भेज दें. उदाहरण के लिए, दिल्ली के डीलर कोड के लिए आपको 'RSP 102090' लिखकर भेजना होगा.
कुछ ही सेकंड में आपके मोबाइल पर उस पेट्रोल पंप के आज के पेट्रोल और डीजल के ताजा रेट आ जाएंगे.
इसके अलावा, आप अपने स्मार्टफोन पर IndianOil ONE या संबंधित तेल कंपनी का आधिकारिक मोबाइल ऐप डाउनलोड करके भी देश के किसी भी कोने से ईंधन के लाइव और सटीक दाम आसानी से ट्रैक कर सकते हैं.
 

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