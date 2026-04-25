Fact Check: क्या वाकई 25 से 28 रुपये महंगा हो जाएगा पेट्रोल-डीजल? MoPNG ने बता दिया सच 

Fuel Price Hike: पिछले कुछ दिनों से लोगों के बीच एक खबर तेजी से फैल रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि पेट्रोल-डीजल के दाम ₹25-28 प्रति लीटर बढ़ने वाले हैं. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सफाई दी है.

Petrol Diesel Price Hike: अमेरिका-ईरान तनाव के कारण वैश्विक तेल बाजार में अनिश्चितता लगातार बनी हुई है. इसी बीच पिछले कुछ दिनों से लोगों के बीच एक खबर तेजी से फैल रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि पेट्रोल-डीजल के दाम ₹25-28 प्रति लीटर बढ़ने वाले हैं. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सफाई दी है. मंत्रालय ने पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ने की खबर को पूरी तरह फेक बताया है. मंत्रालय ने बताया कि ये रिपोर्ट्स “भ्रामक और शरारतपूर्ण” हैं, जो लोगों में डर और घबराहट फैलाने के लिए बनाई गई हैं.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने बताया सच

MoPNG ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ने की खबर पूरी तरह फेक न्यूज़ है, मंत्रालय ने साफ किया कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचार में नहीं है. मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत उन गिने-चुने देशों में है जहां पिछले चार सालों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं. मंत्रालय ने कहा कि सरकार और ऑयल कंपनियां लगातार कोशिश कर रही हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के बावजूद देश के लोगों पर ज्यादा असर न पड़े.

FAKE NEWS



There are some news reports suggesting a price hike of petrol and diesel. It is hereby clarified that there is no such proposal under consideration by the Government.

Such news items are designed to create fear and panic amongst the citizens and are mischievous and… pic.twitter.com/yTAfJdah2o — Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) April 23, 2026

ईंधन की सप्लाई पूरी तरह पर्याप्त

इसके अलावा ईंधन की उपलब्धता को लेकर फैली चिंताओं के बीच इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने हाल ही में स्थिति साफ की है. IOCL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और स्टेट हेड आशुतोष गुप्ता ने बताया कि जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में पेट्रोल-डीजल का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है और सभी रिफाइनरी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं.

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