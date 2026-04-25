FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Horoscope 26 April 2026: आज का दिन किस राशि के लिए रहेगा खास? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

आज का दिन किस राशि के लिए रहेगा खास? पढ़ें सभी 12 राशियों का प्रेम, करियर और सेहत का हाल

मौसम बदलते ही वायरल का अटैक! सर्दी-खांसी की चपेट में आने से पहले डॉक्टर से जानें बचाव के आसान उपाय

मौसम बदलते ही वायरल का अटैक! सर्दी-खांसी की चपेट में आने से पहले डॉक्टर से जानें बचाव के आसान उपाय

हीटवेव से निपटने को तैयार दिल्ली! CM रेखा गुप्ता का बड़ा एक्शन प्लान

हीटवेव से निपटने को तैयार दिल्ली! CM रेखा गुप्ता का बड़ा एक्शन प्लान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ट्रेन में भूल गए हैं बैग, मोबाइल या दूसरा कीमती सामान? घबराएं नहीं! जानें कैसे मिलेगा वापस

ट्रेन में भूल गए हैं बैग, मोबाइल या दूसरा कीमती सामान? घबराएं नहीं! जानें कैसे मिलेगा वापस

IPL के इतिहास में सबसे बड़ा टारगेट चेज करने वाली टीमें, पंजाब किंग्स ने रचा इतिहास

IPL के इतिहास में सबसे बड़ा टारगेट चेज करने वाली टीमें, पंजाब किंग्स ने रचा इतिहास

दुनिया के 10 सबसे महंगे फोन, हजार या लाख नहीं, करोड़ों में है कीमत! जानिए क्यों है खास

दुनिया के 10 सबसे महंगे फोन, हजार या लाख नहीं, करोड़ों में है कीमत! जानिए क्यों है खास

Homeभारत

भारत

Fact Check: क्या वाकई 25 से 28 रुपये महंगा हो जाएगा पेट्रोल-डीजल? MoPNG ने बता दिया सच 

Fuel Price Hike: पिछले कुछ दिनों से लोगों के बीच एक खबर तेजी से फैल रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि पेट्रोल-डीजल के दाम ₹25-28 प्रति लीटर बढ़ने वाले हैं. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सफाई दी है.

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Apr 25, 2026, 08:37 PM IST

Fact Check: क्या वाकई 25 से 28 रुपये महंगा हो जाएगा पेट्रोल-डीजल? MoPNG ने बता दिया सच 

Petrol Diesel Price Hike (AI Image)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Petrol Diesel Price Hike: अमेरिका-ईरान तनाव के कारण वैश्विक तेल बाजार में अनिश्चितता लगातार बनी हुई है. इसी बीच पिछले कुछ दिनों से लोगों के बीच एक खबर तेजी से फैल रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि पेट्रोल-डीजल के दाम ₹25-28 प्रति लीटर बढ़ने वाले हैं. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सफाई दी है. मंत्रालय ने पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ने की खबर को पूरी तरह फेक बताया है. मंत्रालय ने बताया कि ये रिपोर्ट्स “भ्रामक और शरारतपूर्ण” हैं, जो लोगों में डर और घबराहट फैलाने के लिए बनाई गई हैं. 

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने बताया सच 

MoPNG ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ने की खबर पूरी तरह फेक न्यूज़ है, मंत्रालय ने साफ किया कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचार में नहीं है. मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत उन गिने-चुने देशों में है जहां पिछले चार सालों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं. मंत्रालय ने कहा कि सरकार और ऑयल कंपनियां लगातार कोशिश कर रही हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के बावजूद देश के लोगों पर ज्यादा असर न पड़े.   

ईंधन की सप्लाई पूरी तरह पर्याप्त

इसके अलावा ईंधन की उपलब्धता को लेकर फैली चिंताओं के बीच इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने हाल ही में स्थिति साफ की है. IOCL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और स्टेट हेड आशुतोष गुप्ता ने बताया कि जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में पेट्रोल-डीजल का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है और सभी रिफाइनरी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ट्रेन में भूल गए हैं बैग, मोबाइल या दूसरा कीमती सामान? घबराएं नहीं! जानें कैसे मिलेगा वापस
ट्रेन में भूल गए हैं बैग, मोबाइल या दूसरा कीमती सामान? घबराएं नहीं! जानें कैसे मिलेगा वापस
IPL के इतिहास में सबसे बड़ा टारगेट चेज करने वाली टीमें, पंजाब किंग्स ने रचा इतिहास
IPL के इतिहास में सबसे बड़ा टारगेट चेज करने वाली टीमें, पंजाब किंग्स ने रचा इतिहास
दुनिया के 10 सबसे महंगे फोन, हजार या लाख नहीं, करोड़ों में है कीमत! जानिए क्यों है खास
दुनिया के 10 सबसे महंगे फोन, हजार या लाख नहीं, करोड़ों में है कीमत! जानिए क्यों है खास
KL Rahul Century: केएल राहुल ने 152 रनों की पारी खेलकर लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, ऐसा करने वाले बने पहले भारतीय
KL Rahul Century: केएल राहुल ने 152 रनों की पारी खेलकर लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, ऐसा करने वाले बने पहले भारतीय
62 साल पुराना Mohammed Rafi का वो गाना, जिसके 3Min 35Sec में ही फफक-फफक कर रो पड़ी थीं Indira Gandhi
62 साल पुराना Mohammed Rafi का वो गाना, जिसके 3Min 35Sec में ही फफक-फफक कर रो पड़ी थीं Indira Gandhi
MORE
Advertisement
धर्म
Baglamukhi Jayanti Katha Aarti: आज बगलामुखी जयंती पर व्रत के साथ जरूर करें ये कथा और आरती, मिलेगी भय और शत्रुओं से मुक्ति
आज बगलामुखी जयंती पर व्रत के साथ जरूर करें ये कथा और आरती, मिलेगी भय और शत्रुओं से मुक्ति
Horoscope 24 April 2026: वृश्चिक और मकर वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों भाग्यफल
वृश्चिक और मकर वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों भाग्यफल
बद्रीनाथ धाम में हमेशा जली रहती है अखंड ज्योति, नहीं भौकते कुत्ते, सांप-बिच्छुओं में नहीं होता जहर, जानें इसके पीछे का रहस्य
बद्रीनाथ धाम में हमेशा जली रहती है अखंड ज्योति, नहीं भौकते कुत्ते, सांप-बिच्छुओं में नहीं होता जहर, जानें इसके पीछे का रहस्य
Baglamukhi Jayanti 2026 Date: कब है बगलामुखी जयंती, जानें इसकी तारीख से लेकर मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
कब है बगलामुखी जयंती, जानें इसकी तारीख से लेकर मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
Numerology: इन 4 तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं मनी मैनेजमेंट की एक्सपर्ट, Nita Ambani से लेकर Preity Zinta तक हैं मिसाल
इन 4 तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं मनी मैनेजमेंट की एक्सपर्ट, Nita Ambani से लेकर Preity Zinta तक हैं मिसाल
MORE
Advertisement