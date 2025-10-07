Pawan Singh का पत्नी ज्योति सिंह पर गंभीर आरोप, लिखा- 'रट लगा रखी है कि चुनाव लड़वाइए, चाहे जैसे भी'

Pawan Singh Wife Controversy: पावर स्टार पवन सिंह अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में है. दरअसल, पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहा विवाद पब्लिक के सामने आ चुका है. अब पवन सिंह ने इसपर चुप्पी तोड़ते हुए इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट लिखा है...

Pawan Singh Wife Jyoti Singh Controversy: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह इस समय अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेकर सुर्खियों में है. दरअसल, पवन सिंह (Pawan Singh) और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहा विवाद पब्लिक के सामने आ चुका है.

हाल ही में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह (Jyoti Singh) ने एक वीडियो बनाकर पवन सिंह पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे. अब पवन सिंह ने भी पत्नी द्वारा लगाए गंभीर आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए जवाब दिया है. उन्होंने इसको लेकर इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट लिखा है....

पवन सिंह ने दिया जवाब

पवन सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि जनता मेरे लिए भगवान है और मैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता.

पत्नी की रट: चुनाव लड़वाइये, कैसे भी..

पवन सिंह ने पोस्ट में लिखा, "मैं अपने जीवन में एक ही बात जानता हूं कि जनता मेरे लिए भगवान है। क्या मैं आप सब के जनभावना को ठेस पहुंचाऊंगा, जिनके बदौलत मैं यहां तक पहुंचा." अपनी पत्नी ज्योति सिंह को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे लिखा, "क्या यह सच नहीं है कि कल सुबह आप मेरे सोसाइटी में आई तो मैंने ससम्मान आपको अपने घर पे बुलाया और करीब 1:30 घंटे हमलोगों की वार्तालाप हुई. आपके द्वारा बस एक ही रट की मुझे चुनाव लड़वाइये कैसे भी, जो की मेरे बस का नहीं."

पवन सिंह से मिलने पहुंचीं थी ज्योति सिंह

पवन सिंह ने आगे लिखा, "समाज में भ्रम फैलाया गया कि मैंने पुलिस बुलाई, जबकि सच्चाई यह है कि पुलिस सुबह से वहां इसलिए मौजूद थी ताकि जो भी हो उनकी उपस्थिति में हो, कहीं भी आपके साथ आए लोगों द्वारा या किसी और के द्वारा कोई अनहोनी ना हो." दरअसल, रविवार को ज्योति सिंह पवन सिंह से मिलने लखनऊ में लूलू मॉल के पास स्थित उनके सेलिब्रिटी गार्डन आवास पहुंचीं.

ज्योति सिंह ने लगाया था आरोप

ज्योति सिंह ने इसका एक वीडियो शेयर कर इस बात की जानकारी फैंस को दी थी. ज्योति सिंह ने कहा था, "नमस्ते, हम पवन जी के घर पर आ चुके हैं. आप लोगों के कहने पर हम यहां आए थे, लेकिन पवन जी ने पहले ही थाने से पुलिस बुला ली. आपके कहने पर ही हम यहां आए थे, आपने कहा था कि आप जाइए, हम देखते हैं कि कौन आपको निकालता है. आप उनकी पत्नी हैं. हम इसलिए यहां आए थे, और देखिए, पुलिस हमें थाने ले जा रही है. अब आप लोग फैसला कीजिए, आप जनता हैं, आप लोग फैसला कीजिए कि हमें न्याय कैसे मिलेगा."

इस वीडियो में ज्योति सिंह पुलिस से यह भी पूछती दिखीं कि उन्हें किस वजह से घर से ले जाया जा रहा है. इस दौरान मौके पर मौजूद महिला पुलिस बताती हैं कि दोनों का केस अभी कोर्ट में है, इसलिए अभी उनका यहां आना सही नहीं है.

