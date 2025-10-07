कौन हैं IPS Y पूरन कुमार की IAS पत्नी अमनीत पी. कुमार? IIT मद्रास से कर रही हैं डॉक्टरेट की पढ़ाई
फिर क्यों हिंसक विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रहा है पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर?
क्या NDA और चिराग पासवान के रास्ते हुए अलग-अलग? बिहार की राजनीति में इस नए समीकरण का किसे होगा फायदा
Air India फ्लाइट से अचानक टकराया पक्षी, 158 यात्रियों की थम गईं सांसें, पालयट को करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग
Nobel Prize 2025: फिजिक्स में किन 3 साइंटिस्ट को मिला नोबेल पुरस्कार? जानें कहां से की है पढ़ाई-लिखाई
Haryana news: हरियाणा में IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार ने की आत्महत्या, चंडीगढ़ स्थित आवास में खुद को मारी गोली
ICAI Result September 2025: नवंबर में जारी होगा CA सितंबर परीक्षा का रिजल्ट? जानें icai.org पर चेक करने का तरीका
1000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये 5 Useful Smart Gadgets, हाईटेक लाइफस्टाइल के लिए अभी खरीदें
Cholesterol Control Seeds: बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और वजन कंट्रोल नहीं हो रहा? 'ये' काले बीज होंगे रामबाण
Pawan Singh का पत्नी ज्योति सिंह पर गंभीर आरोप, लिखा- 'रट लगा रखी है कि चुनाव लड़वाइए, चाहे जैसे भी'
भारत
Pawan Singh Wife Controversy: पावर स्टार पवन सिंह अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में है. दरअसल, पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहा विवाद पब्लिक के सामने आ चुका है. अब पवन सिंह ने इसपर चुप्पी तोड़ते हुए इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट लिखा है...
Pawan Singh Wife Jyoti Singh Controversy: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह इस समय अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेकर सुर्खियों में है. दरअसल, पवन सिंह (Pawan Singh) और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहा विवाद पब्लिक के सामने आ चुका है.
हाल ही में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह (Jyoti Singh) ने एक वीडियो बनाकर पवन सिंह पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे. अब पवन सिंह ने भी पत्नी द्वारा लगाए गंभीर आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए जवाब दिया है. उन्होंने इसको लेकर इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट लिखा है....
पवन सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि जनता मेरे लिए भगवान है और मैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता.
पवन सिंह ने पोस्ट में लिखा, "मैं अपने जीवन में एक ही बात जानता हूं कि जनता मेरे लिए भगवान है। क्या मैं आप सब के जनभावना को ठेस पहुंचाऊंगा, जिनके बदौलत मैं यहां तक पहुंचा." अपनी पत्नी ज्योति सिंह को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे लिखा, "क्या यह सच नहीं है कि कल सुबह आप मेरे सोसाइटी में आई तो मैंने ससम्मान आपको अपने घर पे बुलाया और करीब 1:30 घंटे हमलोगों की वार्तालाप हुई. आपके द्वारा बस एक ही रट की मुझे चुनाव लड़वाइये कैसे भी, जो की मेरे बस का नहीं."
पवन सिंह ने आगे लिखा, "समाज में भ्रम फैलाया गया कि मैंने पुलिस बुलाई, जबकि सच्चाई यह है कि पुलिस सुबह से वहां इसलिए मौजूद थी ताकि जो भी हो उनकी उपस्थिति में हो, कहीं भी आपके साथ आए लोगों द्वारा या किसी और के द्वारा कोई अनहोनी ना हो." दरअसल, रविवार को ज्योति सिंह पवन सिंह से मिलने लखनऊ में लूलू मॉल के पास स्थित उनके सेलिब्रिटी गार्डन आवास पहुंचीं.
ज्योति सिंह ने इसका एक वीडियो शेयर कर इस बात की जानकारी फैंस को दी थी. ज्योति सिंह ने कहा था, "नमस्ते, हम पवन जी के घर पर आ चुके हैं. आप लोगों के कहने पर हम यहां आए थे, लेकिन पवन जी ने पहले ही थाने से पुलिस बुला ली. आपके कहने पर ही हम यहां आए थे, आपने कहा था कि आप जाइए, हम देखते हैं कि कौन आपको निकालता है. आप उनकी पत्नी हैं. हम इसलिए यहां आए थे, और देखिए, पुलिस हमें थाने ले जा रही है. अब आप लोग फैसला कीजिए, आप जनता हैं, आप लोग फैसला कीजिए कि हमें न्याय कैसे मिलेगा."
इस वीडियो में ज्योति सिंह पुलिस से यह भी पूछती दिखीं कि उन्हें किस वजह से घर से ले जाया जा रहा है. इस दौरान मौके पर मौजूद महिला पुलिस बताती हैं कि दोनों का केस अभी कोर्ट में है, इसलिए अभी उनका यहां आना सही नहीं है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.