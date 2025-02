Patna Encounter: बिहार की राजधानी पटना का वीआईपी इलाका कंकड़बाग मंगलवार को करीब 2 घंटे तक गोलियों की आवाज से गूंजता रहा. बिहार पुलिस और बदमाशों के बीच कंकड़बाग थाना इलाके के रामलखन पथ पर जमकर फायरिंग हुई है. बदमाश एक घर के अंदर घुसे थे, जहां करीब दो घंटे तक बिहार पुलिस की STF के कमांडोज ने उन्हें घेरे रखा. दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई. आखिर में बदमाशों को पुलिस के सामने सरेंडर करना पड़ा है. पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है. एनकाउंटर खत्म होने के बाद पटना के एसएसपी अवकाश कुमार ने कहा,'चार राउंड फायरिंग हुई है और चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है.'

डकैती डालने के लिए घर में घुसे थे बदमाश

कंकड़बाग थाना इलाके के रामलखन पथ पर उपेंद्र सिंह का मकान है. इस मकान में चार बदमाश डकेती डालने के लिए मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे घुस गए. घर के लोगों ने उन्हें घर में घुसते हुए देख लिया और पुलिस को सूचना दे दी. पुलिस ने घर को घेर लिया. बदमाशों को सरेंडर करने के लिए कहा गया तो वे एक कमरे के अंदर घुस गए और फायरिंग शुरू कर दी.

मौके पर पहुंचे एसटीएफ कमांडो और कई थानों की पुलिस

बदमाशों की तरफ से फायरिंग को देखते हुए बिहार पुलिस की एसटीएफ के कमांडोज को मौके पर बुला लिया गया. साथ ही कंकड़बाग के साथ तीन अन्य थानों की पुलिस भी बुला ली गई. दोनों तरफ से जमकर फायरिंग होने लगी. पूरा इलाका छावनी में बदल दिया गया. बिहार पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए.

घर के करीब चल रहे स्कूल की करा दी छुट्टी

पुलिस ने घर के करीब ही चल रहे स्कूल की छुट्टी करा दी और मोहल्ले के लोगों को भी घरों के अंदर ही रहने का ऐलान किया. इसके बाद पुलिस ने मकान के अंदर रह रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. चार मंजिल के मकान के ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें बनी हुई थीं, जो फायरिंग शुरू होने पर बंद हो गईं. दो घंटे तक फायरिंग होने के बाद आखिर बदमाशों के हौसले टूट गए.

एक बदमाश निकलकर भागने में रहा सफल

एसएसपी अवकाश कुमार के मुताबिक,'कुछ बदमाश भागने में सफल रहे हैं, जिन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है. हमने कई अन्य जगह रेड की है, लेकिन धर्मेंद्र (फरार बदमाश) नहीं मिला है. उसे जल्द पकड़ लिया जाएगा. घर के अंदर रहने वाले सभी लोग सुरक्षित रेस्क्यू कर लिए गए हैं. कोई भी फायरिंग में घायल नहीं हुआ है.

