कौन हैं सुनेत्रा पवार की होने वाली बहू? जिसके साथ पार्थ पवार की आज होगी सगाई, जानें प्रोफेशनल बैकग्राउंड

Parth Pawar Engagement Today: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम दिवंगत अजित पवार के बेटे पार्थ पवार आज कायनात दारा के साथ सगाई के बंधन में बंधेंगे. जानें कश्मीरी परिवार से ताल्लुक रखने वाली पार्थ की मंगेतर की शिक्षा, करियर और पवार परिवार से जुड़े खास रिश्तों के बारे में.

महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज और दिवंगत नेता अजित पवार के परिवार में जल्द ही खुशियों का माहौल देखने को मिलने वाला है. महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार के बड़े बेटे और सांसद पार्थ पवार का जीवन एक नया मोड़ लेने जा रहा है. आज यानी 29 जुलाई को वे सगाई करने वाले हैं और वह कायनात दारा के साथ विवाह के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं. अजित पवार के निधन के बाद परिवार में यह पहला बड़ा मांगलिक अवसर है, जिसे परिवार ने सादगी और निजी स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है. पार्थ और कायनात के रिश्ते को लेकर लंबे समय से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं गर्म थीं, जो अब आधिकारिक होने जा रही हैं.

कौन हैं पार्थ पवार की होने वाली मंगेतर कायनात दारा?

पार्थ पवार की होने वाली दुल्हन कायनात दारा का परिवार मूल रूप से कश्मीर से ताल्लुक रखता है. हालांकि वे कश्मीरी पंडित परिवार से हैं, लेकिन उनका परिवार लंबे समय से हरियाणा के क्षेत्र में भी सक्रिय रहा है और वर्तमान में उनका निवास दिल्ली में है. पवार परिवार के साथ कायनात के परिवार के संबंध बेहद पुराने और प्रगाढ़ रहे हैं. इससे पहले उन्हें सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले के विवाह समारोह के दौरान मुंबई में सार्वजनिक रूप से देखा गया था, तभी से उनके इस रिश्ते को लेकर अटकलें शुरू हो गई थीं.

पार्थ पवार के परिवार से क्या है पुराना कनेक्शन?

पार्थ और कायनात के बीच आपसी जुड़ाव कितना मजबूत है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब अजित पवार का दुखद निधन हुआ था, तब मुश्किल और शोक की उस घड़ी में कायनात पूरी मजबूती के साथ पवार परिवार के साथ खड़ी नजर आई थीं. वह बारामती में शोक संतप्त परिवार के पास मौजूद थीं और उन्हें वर्ली की शोकसभा में भी देखा गया था. इसके अलावा, हाल ही में इस जोड़े को उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना करते हुए भी स्पॉट किया गया था. अजित पवार के निधन से पहले ही इस रिश्ते पर परिवार की सहमति लग चुकी थी.

कितनी पढ़ी-लिखी हैं कायनात दारा?

राजनीतिक परिवार की बहू बनने जा रहीं कायनात दारा की शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता भी बेहद प्रभावशाली है. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित प्रतिष्ठित संस्थान 'द ब्रिटिश स्कूल' से पूरी की. इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने दुनिया के शीर्ष संस्थानों में गिने जाने वाले 'लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस' (LSE) का रुख किया, जहां से उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस में प्रथम श्रेणी (फर्स्ट क्लास ऑनर्स) के साथ बीएससी (B.Sc.) की डिग्री हासिल की.

अपने पेशेवर करियर की शुरुआत में कायनात ने देश के जाने-माने अंग्रेजी न्यूज चैनल 'एनडीटीवी 24x7' (NDTV 24x7) में रिपोर्टर और आउटपुट एडिटर के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं. जर्नलिजम की दुनिया में मशहूर होने के बाद, वह अपने परिवार के हॉस्पिटैलिटी और रियल स्टेट का कारोबार संभाल रही हैं.

अब जब वह पवार परिवार का हिस्सा बनने जा रही हैं, तो उनकी उच्च शिक्षा, कार्य अनुभव और सामाजिक समझ उन्हें एक नई भूमिका में आगे बढ़ने में मदद करेगी.

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कब होगी पार्थ और कायनात की शादी?

पार्थ और कायनात की इस जोड़ी को लेकर समर्थकों और शुभचिंतकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है. बता दें कि ये जोड़ी 27 फरवरी, 2027 को बारामती में शादी करेंगे. हालांकि आज इनकी सगाई एक सादे पारिवारिक समारोह में होगी, जिसमें कुछ खास रिश्तेदार और मेहमान ही शामिल होने वाले हैं.

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