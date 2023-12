Parliament Security Breach: चार नहीं छह हैं संसद में मचे बवाल के प्लानर, दो अब भी फरार, जानिए क्या है नया अपडेट

डीएनए हिंदी: Parliament Attack Latest News- संसद में बुधवार को लोकसभा के अंदर और बाहर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ गईं. सदन के अंदर दो युवकों ने दर्शक दीर्घा से कूदकर स्मोक बम फोड़ दिए, जबकि संसद परिसर में मौजूद उनकी एक साथी महिला व एक अन्य युवक ने भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ऐसे ही रंगीन गैस वाले स्मोक बम फोड़ दिए. चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है. सदन के अंदर गिरफ्तार युवकों की पहचान सागर शर्मा और मनोरंजन डी. के तौर पर हुई है, जबकि बाहर दबोची गई महिला का नाम नीलम सिंह और युवक का नाम अनमोल है. अब सामने आ रहा है कि इन चारों के अलावा भी दो अन्य लोग भी इस साजिश में शामिल थे, जो फिलहाल फरार हो गए हैं. दिल्ली पुलिस समेत सभी सुरक्षा एजेंसियां उनकी तलाश में जुट गई हैं. पकड़े गए चारों आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है.

#WATCH | Lok Sabha security breach | Lok Sabha speaker Om Birla says "A thorough investigation of the incident that took place during zero hour, is being done. Essential instructions have also been given to Delhi Police. In the primary investigation, it has been found that it was… pic.twitter.com/GPMPAoyeLk