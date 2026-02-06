FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
यूपी में खरीदना चाहते है प्रॉपर्टी, अब बिना इस डॉक्यूमेंट के नहीं होगी रजिस्ट्री, जानें क्या है योगी सरकार का नया नियम

यूपी में खरीदना चाहते है प्रॉपर्टी, अब बिना इस डॉक्यूमेंट के नहीं होगी रजिस्ट्री, जानें क्या है योगी सरकार का नया नियम

Pariksha Pe Charcha 2026: पीएम मोदी आज देशभर के विद्यार्थियों से करेंगे 'परीक्षा पे चर्चा', कब और कहां होगा लाइव प्रसारण?

पीएम मोदी आज देशभर के विद्यार्थियों से करेंगे 'Pariksha Pe Charcha', कब और कहां होगा लाइव प्रसारण?

IND vs PAK: T20 वर्ल्ड कप में भारत-PAK मैच को लेकर असमंजस, BCCI का नया बयान आया सामने

IND vs PAK: T20 वर्ल्ड कप में भारत-PAK मैच को लेकर असमंजस, BCCI का नया बयान आया सामने

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
35 साल पुराना वो गाना जिसमें नाचते-नाचते एक्ट्रेस के पैरों से बहने लगा था खून, गहरे छाले के बाद भी हसीना ने नहीं रोकी शूटिंग..

35 साल पुराना वो गाना जिसमें नाचते-नाचते एक्ट्रेस के पैरों से बहने लगा था खून, गहरे छाले के बाद भी हसीना ने नहीं रोकी शूटिंग..

WPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

WPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

WPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

WPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

Homeभारत

भारत

Pariksha Pe Charcha 2026: पीएम मोदी आज देशभर के विद्यार्थियों से करेंगे 'परीक्षा पे चर्चा', कब और कहां होगा लाइव प्रसारण?

Pariksha Pe Charcha:आज प्रधानमंत्री देशभर के छात्र-छात्राओं से परीक्षा पर चर्चा करेंगे. इसमें वे आने वाले 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी के कुछ टिप्स बताएंगे. आज यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू होगा. तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम घर बैठे कब और कहां देख सकते हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Feb 06, 2026, 07:59 AM IST

Pariksha Pe Charcha 2026: पीएम मोदी आज देशभर के विद्यार्थियों से करेंगे 'परीक्षा पे चर्चा', कब और कहां होगा लाइव प्रसारण?
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बोर्ड परीक्षाओं की आहट के बीच, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज यानी शुक्रवार, 6 फरवरी को अपने बेहद लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम 'परीक्षा पे चर्चा' के जरिए देशभर के करोड़ों विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से रूबरू होंगे. साल 2018 में शुरू हुआ यह सफर आज एक बड़े जन-आंदोलन का रूप ले चुका है, जिसका उद्देश्य परीक्षाओं को 'डर' के बजाय 'उत्सव' बनाना है.

पीएम मोदी का संदेश: "सीखने पर दें जोर, तनाव को छोड़ें"

कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले, प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए लिखा कि वे इस संवाद का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने साझा किया कि इस वर्ष चर्चा के मुख्य केंद्र बिंदु तनावमुक्त जीवन, रटने के बजाय सीखने की प्रवृत्ति और छात्रों का सर्वांगीण विकास रहेंगे. पीएम मोदी के अनुसार, यह मंच उन्हें देश की युवा ऊर्जा और प्रतिभा से जुड़ने का अनूठा अवसर प्रदान करता है.

भागीदारी के टूटे सारे रिकॉर्ड

इस वर्ष 'परीक्षा पे चर्चा' ने सहभागिता के मामले में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. इस बार 4.5 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों ने पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया. विभिन्न संबंधित गतिविधियों को मिलाकर यह आंकड़ा 6.76 करोड़ के पार पहुंच गया है. इस बार संवाद के सत्र केवल दिल्ली तक सीमित नहीं हैं. गुजरात के देवमोगरा, तमिलनाडु के कोयंबटूर, छत्तीसगढ़ के रायपुर, असम के गुवाहाटी और दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास (7, लोक कल्याण मार्ग) पर एक साथ इन सत्रों का आयोजन किया जा रहा है.

कब और कहां देखें लाइव?

प्रधानमंत्री का यह संबोधन सुबह 10:00 बजे शुरू होगा. इसे छात्र और अभिभावक कई माध्यमों से देख सकते हैं.
टेलीविजन: दूरदर्शन के सभी चैनलों (DD National, DD News आदि) पर सीधा प्रसारण.
डिजिटल प्लेटफॉर्म: शिक्षा मंत्रालय के यूट्यूब चैनल और पीएमओ के सोशल मीडिया हैंडल पर.
OTT प्लेटफॉर्म: इस बार तकनीक का विस्तार करते हुए इसे SonyLiv, Amazon Prime Video और Zee5 जैसे लोकप्रिय ओटीटी ऐप्स पर भी स्ट्रीम किया जाएगा.

परीक्षा पे चर्चा का उद्देश्य

पिछले 8 वर्षों से प्रधानमंत्री इस मंच के जरिए छात्रों को यह समझाते आ रहे हैं कि परीक्षा जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं, बल्कि एक सामान्य प्रक्रिया है. 'एग्जाम वॉरियर' बनने की राह में वे समय प्रबंधन, आत्मविश्वास और डिजिटल डिटॉक्स जैसे आधुनिक विषयों पर व्यावहारिक सुझाव देते हैं.

मुख्य बिंदु एक नजर में-

समय: सुबह 10:00 बजे, 6 फरवरी 2026.
कौन शामिल होगा: छात्र, शिक्षक और अभिभावक.
मुख्य लक्ष्य: परीक्षा के तनाव  को दूर करना.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
35 साल पुराना वो गाना जिसमें नाचते-नाचते एक्ट्रेस के पैरों से बहने लगा था खून, गहरे छाले के बाद भी हसीना ने नहीं रोकी शूटिंग..
35 साल पुराना वो गाना जिसमें नाचते-नाचते एक्ट्रेस के पैरों से बहने लगा था खून, गहरे छाले के बाद भी हसीना ने नहीं रोकी शूटिंग..
WPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
WPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
WPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
WPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
WPL Winners List: RCB ने दूसरी बार जीता डब्ल्यूपीएल का खिताब, देखें किन टीमों ने जीती महिला प्रीमियर लीग की ट्रॉफी
WPL Winners List: RCB ने दूसरी बार जीता डब्ल्यूपीएल का खिताब, देखें किन टीमों ने जीती महिला प्रीमियर लीग की ट्रॉफी
22 साल की उम्र में शुरू किया था बिजनेस, फिर 4 साल में बना दी 600 करोड़ की कंपनी
22 साल की उम्र में शुरू किया था बिजनेस, फिर 4 साल में बना दी 600 करोड़ की कंपनी
MORE
Advertisement
धर्म
Aaj ka Rashifal: आज का दिन किन राशियों के लिए बनेगा टर्निंग पॉइंट? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
आज का दिन किन राशियों के लिए बनेगा टर्निंग पॉइंट? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग प्यार में होते हैं सबसे ज्यादा एग्रेसिव, भावनात्मक ठेस लगते ही होते हैं बेकाबू
इन तारीखों पर जन्मे लोग प्यार में होते हैं सबसे ज्यादा एग्रेसिव, भावनात्मक ठेस लगते ही होते हैं बेकाबू
Horoscope 2 February: कैसा रहेगा आपका दिन, आज के राशिफल से जानें धन, करियर और सेहत का हाल
Horoscope 2 February: कैसा रहेगा आपका दिन, आज के राशिफल से जानें धन, करियर और सेहत का हाल
February Ekadashi: फरवरी में कब है विजया और आमलकी एकादशी, जान लें सही डेट और मुहूर्त 
February Ekadashi: फरवरी में कब है विजया और आमलकी एकादशी, जान लें सही डेट और मुहूर्त
Numerology: सोच से परे होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इनके दिमाग को पढ़ना है काफी मुश्किल 
Numerology: सोच से परे होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इनके दिमाग को पढ़ना है काफी मुश्किल
MORE
Advertisement