दिल्ली के ऊपर नहीं उड़ेंगे पैरा-ग्लाइडर, ड्रोन जैसै कई और एयरक्रॉफ्ट्स, जानें दिल्ली पुलिस ने क्यों किया प्रतिबंधित

दिल्ली पुलिस आयुक्त एसबीके सिंह ने स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले सुरक्षा उपायों के तहत आज से 16 अगस्त तक राष्ट्रीय राजधानी में उप-पारंपरिक हवाई उपकरणों (Sub-conventional aerial devices) के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया.

Para-gliders, drones and many other aircrafts not fly over Delhi?: दिल्ली पुलिस आयुक्त एसबीके सिंह के शनिवार को जारी बयान के अनुसार, "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत पैरा-ग्लाइडर, ड्रोन, पैरा-मोटर्स, हैंग-ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से संचालित एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के संचालित एयरक्राफ्ट आदि जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह आदेश 2 अगस्त से 16 अगस्त तक लागू रहेगा."

आदेश में कहा गया है, "यह आदेश 16 अगस्त तक यानी 15 दिनों की अवधि के लिए लागू रहेगा, हालांकि ये भी साफ किया गया कि जब तक नियम वापस नहीं लेने की सूचना नहीं दी जाएगी तब तक प्रतिबंध कायम रहेगा."

इस बीच, शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए विषय और विचार सुझाने के लिए आमंत्रित किया. एक पोस्ट शेयर करते हुए पीएम मोदी ने जनता से mygov.in और NaMo ऐप पर अपने सुझाव साझा करने की अपील की.

प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, "जैसे-जैसे हम इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस के करीब आ रहे हैं, मैं अपने साथी भारतीयों से सुनने के लिए उत्सुक हूँ! आप इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस भाषण में किन विषयों या विचारों को प्रतिबिंबित होते देखना चाहेंगे? MyGov और NaMo ऐप पर ओपन फोरम पर अपने विचार साझा करें."

परंपरा के अनुसार, भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं.

पिछले वर्ष, भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, प्रधानमंत्री मोदी का भाषण 'विकसित भारत @ 2047' की थीम पर आधारित था, जिसका उद्देश्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के लिए सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाना था.

उन्होंने 'आत्मनिर्भर भारत', देश में जीवनयापन में आसानी, वायु सेना में महिलाओं की भागीदारी, राजनीति में 'परिवारवाद', बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा, धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता और 2036 ओलंपिक की मेजबानी करने का भारत का सपना जैसे विषयों पर बात की.

परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी स्थित राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की.

इस वर्ष का समारोह लगातार 12वीं बार होगा जब प्रधानमंत्री मोदी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे , जिससे वह जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे प्रधानमंत्री बन जाएंगे.

