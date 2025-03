Panchkula Fighter Jet Crash: हरियाणा में भारतीय वायुसेना का जगुआर फाइटर जेट क्रैश हो गया है. अंबाला एयरबेस से उड़ान भरने के तत्काल बाद यह फाइटर जेट पंचकूला में क्रैश हो गया. हालांकि फाइटर जेट के क्रैश होने से पहले ही उसका पायलट पैराशूट की मदद से सुरक्षित बाहर निकलने में सफल हो गया है, जिसे रेस्क्यू करने के लिए टीमों को भेज दिया गया है. हरियाणा पुलिस और भारतीय वायुसेना को टीमें क्रैश साइट पर फाइटर जेट के टुकड़े एकत्र कर रही हैं. अभी तक यह जानकारी नहीं मिली है कि फाइटर जेट का ब्लैक बॉक्स मिल गया है या नहीं. ब्लैक बॉक्स में ही फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड होता है, जिससे दुर्घटना होने के कारणों की पुख्ता जानकारी मिलती है. भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं.

ट्रेनिंग के दौरान उड़ान पर निकला था पायलट

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, हरियाणा के अंबाला एयरबेस से पायलट जगुआर फाइटर जेट विमान में ट्रेनिंग के दौरान उड़ान पर निकला था. पंचकूला के पहाड़ी इलाके मोरनी के बालदवाला गांव के करीब पहुंचने पर विमान में अचानक तकनीकी खामी दिखाई दी और वह क्रैश हो गया. विमान के क्रैश होने से पहले पायलट एग्जिट बटन के जरिये पैराशूट की मदद से सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहा. भारतीय वायुसेना अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि घटनास्थल को सील कर दिया गया है और इस घटना की कोर्ट ऑफ इंक्वॉयरी का आदेश दे दिया गया है.

A Jaguar fighter aircraft of the Indian Air Force crashed today in Ambala, Haryana. The aircraft had taken off from the Ambala airbase on a training sortie. The pilot ejected from the aircraft. A Court of Inquiry has been ordered into the accident: Indian Air Force officials pic.twitter.com/yoxOyYem0Q