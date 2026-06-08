हर दो दिन में एक बार भारतीय इलाके की मैपिंग कर रहे पाकिस्तानी जासूसी सैटेलाइट्स, क्या है दुश्मन की नई साजिश?

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का पता चला था. ये कमजोरी थी स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत से मीलों पीछे होना. पाकिस्तान इस गैप को तेजी से पाटना चाहता है जिसके लिए चीन की मदद भी ली जा रही है.

Pakistan’s spy satellite network: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है. पाकिस्तान ये कोशिश साल 2025 की शुरुआत से ही कर रहा है. मई 2025 के बाद इसकी गति बढ़ा दी गई है. पिछले 16 महीने में पाकिस्तान ने स्पेस में जासूसी सैटैलाइट्स का एक नेटवर्क तैयार किया है. इन उपग्रहों को खास तौर पर भारत के इलाकों और सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लॉन्च किया गया है.

क्या कर रहे हैं पाकिस्तानी जासूसी उपग्रह?

द प्रिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2025 और जून 2026 के बीच पाकिस्तान ने छह अर्थ-ऑब्ज़र्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किए हैं. इन सभी को सन-सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया गया है जिसे निगरानी के लिए सबसे बेहतर जगह माना जाता है. रिपोर्ट में बताया गया है कि ये सभी पाकिस्तान सैटेलाइट्स मिलकर कम से कम हर दो दिन में एक बार भारतीय इलाके की मैपिंग कर रहे हैं.

भारत ही नहीं, इन पर भी नजर

रिपोर्ट में बताया गया है कि ये सैटेलाइट रणनीतिक रूप से अहम अन्य इलाकों पर भी नजर गड़ाए हुए हैं. इनकी नजर में अफगानिस्तान, चीन, ईरान और उत्तरी हिंद महासागर शामिल हैं. ऐसा भारत की सीमाओं के बाहर भारत की रणनीतिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जा रहा है. इनकी मदद से समुद्र में भारतीय नौसेना को युद्धपोतों की ट्रैकिंग भी की जा रही है.

क्या कह रहे हैं भारतीय विशेषज्ञ?

भारतीय नौसेना रिटायर्ड अधिकारी और पूर्व फ्लैग ऑफिसर नेवल एविएशन, सुधीर पिल्लई ने भी पाकिस्तान की इस हरकत की ओर ध्यान दिलाया है. अपने ब्लॉग में सुधीर पिल्लई ने बताया है कि 25 अप्रैल 2026 को चीन के ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से पाकिस्तान ने PRSC-EO3 सैटेलाइट लॉन्च किया था. इसके बारे में बताया गया कि यह 'सन-सिंक्रोनस ऑर्बिट' में भेजा गया है. सुधीर पिल्लई बताते हैं कि कक्षा का ये चुनाव बेहद मायने रखता है.

सुधीर पिल्लई के अनुसार, 'सन-सिंक्रोनस ऑर्बिट' ऑप्टिकल इमेजिंग सैटेलाइट के लिए एक स्टैंडर्ड तरीका है. इसे इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि सैटेलाइट हमेशा धरती के किसी खास पॉइंट के ऊपर से दिन के लगभग एक ही लोकल टाइम पर गुजरे. इस तरह किसी खास इलाके की एक ही समय में मिली हर दिन की अलग-अलग तस्वीरों से उस इलाके में होने वाले बदलाव भी पता चलते हैं. कहने के लिए ये उपग्रह खेती की निगरानी, ​​आपदा की मैपिंग और शहरी योजना से जुड़े कामों के लिए लॉन्च किए जाते हैं लेकिन इनका उपयोग सैन्य गतिविधियों को ट्रैक करने में भी होता है.