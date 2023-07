भारतीय सीमा में घुसा पाकिस्तानी शख्स, BSF ने जांच के बाद किया आजाद

डीएनए हिंदी: पबजी लवर के लिए पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर के चलते सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े हो रहे थे. इस बीच अब पाकिस्तान से सटी पंजाब की सीमा में एक पाकिस्तानी शख्स घुस गया, तुरंत हरकत में आए सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों ने इस पाकिस्तानी शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी. बीएसएफ से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि यह पाकिस्तानी शख्स अमृतसर जिले के कामिरपुरा गांव के पास भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था जिसे जवानों ने पकड़ लिया.

BSF द्वारा जांच में सामने आया कि पकड़ा गया पाक नागरिक अनजाने में भारतीय क्षेत्र में आ गया था. मानवीय आधार पर उसे पाकिस्तान रेंजर्स को सौंप दिया गया. BSF ने कहा, "14 जुलाई, 2023 को अग्रिम तैनात बीएसएफ जवानों ने 1 पाकिस्तानी नागरिक को सीमा बाड़ के आगे पकड़ लिया है. वह अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर अमृतसर जिले के कामिरपुरा गांव के पास के क्षेत्र से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा था. व्यक्ति को गुरदासपुर सेक्टर में पाक रेंजर्स को सौंप दिया गया.

